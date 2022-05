Zeman non ha dubbi: “Italiano è il miglior allenatore della serie A, altro che Josè Mourinho”

Nel giorno del suo 75esimo compleanno, Zeman critico nei confronti del tecnico della Roma: “Ho vinto anche una C2, la finale è segno della coppa”

75 anni fa Zdenek Zeman nasceva a Praga, allora Cecoslovacchia. Ora la sua patria è la Repubblica Ceca, così come l’Italia, di cui ha ottenuto la cittadinanza. Mai banale, destinato a dividere tifosi e critica, allena il Foggia sognando la promozione in B tramite playoff.

Nel giorno del suo compleanno, a poche dalla sfida contro la Virtus Entella che può valere un passo in avanti nel lungo percorso dei playoff di Serie C, Zeman è tornato sulla polemica a distanza con José Mourinho. Il tecnico del Foggia aveva infatti elogiato la Lazio in vista del Derby vinto poi 3-0 dalla Roma.

Dichiarazioni che avevano portato allo show di Mourinho, deciso a non rispondere in virtù dei tanti titoli conquistati a differenza di Zeman. Ora il nuovo capitolo: “Ho vinto solo due campionati di Serie B? Non sa che ho vinto anche una C2. Lui ha vinto dove prima hanno vinto tutti, è più facile. Mi piaccono più le cose difficili”.

L’attacco è relativo alla finale di Conference ottenuta da Mourinho:

“Ha portato la Roma in finale? E’ un segno di che cosa è la Conference League. Che coppa è? Nuova, dove giocano i paesi sottosviluppati del calcio. E’ un campionato di basso livello? Sì, volevo dire quello”

Ma c’è qualcuno in Serie A che affascina Zeman? Sì: “Vincenzo Italiano è il migliore, mi piace molto più di Mourinho”

Se Zeman si giocherà in serata l’accesso al turno successivo dei playoff, la Roma giocherà la finale di Conference contro il Feyenoord il prossimo 25 maggio. Ad ognuno il proprio percorso, in attesa di analizzare quanto fatto e continuare, ancora una volta, a sedersi in panchina. Lo riporta goal.com

