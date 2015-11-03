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Notizie Foggia Fiorentina

Nella salvezza del Foggia c'è anche un pò di Fiorentina: è il difensore Eduard Dutu classe 2001

17 maggio 2025 18:06

De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"

18 novembre 2022 00:33

Zeman non ha dubbi: "Italiano è il miglior allenatore della serie A, altro che Josè Mourinho"

12 maggio 2022 19:12

Zeman smonta Mourinho: "La Conference League è una coppa per paesi sottosviluppati"

12 maggio 2022 18:04

Schiaffo a Iemmello da un tifoso del Foggia in campo. La fidanzata: "Mia figlia guardava in televisione"

12 aprile 2022 15:04

Baiano sicuro: "Zeman uno come Cabral non lo avrebbe mai preso, non ha tecnica sopraffina"

07 aprile 2022 14:59

Italiano esalta Zeman: "Un grande maestro, è un fenomeno. Un esempio per chi ama il calcio"

19 marzo 2022 21:23

Bari e Foggia umiliano la Juventus, più tifosi allo stadio in Puglia che in Juve-Roma

22 ottobre 2021 16:46

Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca. Ci giochiamo la vita, il contatto leggero lo devi rivedere"

09 maggio 2021 22:18

Di Bari, ex ds Foggia: "De Zerbi ha carattere tosto, perfetto per allenare la Fiorentina"

04 maggio 2021 13:16

Il Lebowski e le proposte "rivoluzionarie" per la Coppa Italia: Fiorentina-Foggia sul tabellone

22 gennaio 2021 16:47

Formigli: "Vorrei cambiare il finale di Fiorentina-Foggia, vittoria strepitosa ma andammo in B. Le lacrime scendevano..."

02 aprile 2020 14:22

Pio e Amedeo con la maglia della Fiorentina, Ranieri gli regala due maglie. Ecco il post

12 dicembre 2019 22:03

Ranieri: "Con Zaniolo abbiamo condiviso tutto. Quando è stato scartato dalla Fiorentina..."

05 febbraio 2019 13:51

Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..

15 gennaio 2019 21:38

Martorelli: "Simeone deve chiedere scusa sinceramente. Gori e Ranieri a Foggia..."

19 dicembre 2018 13:55

Luca Ranieri domenica ha esordito in serie B. "Posso crescere tanto quest'anno"

03 ottobre 2018 22:35

Ag. Gori e Ranieri: "A Foggia per crescere, hanno avuto subito un ottimo impatto"

25 luglio 2018 13:03

Gori si presenta e timbra subito contro il Parma: "Foggia piazza calda come Firenze"

21 luglio 2018 20:30

Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori

15 luglio 2018 10:00

Pedullà annuncia: "Gori e Ranieri andranno in Serie B al Foggia con la formula del prestito. Firme imminenti"

14 luglio 2018 09:29

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