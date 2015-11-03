Notizie Foggia Fiorentina

Nella salvezza del Foggia c'è anche un pò di Fiorentina: è il difensore Eduard Dutu classe 2001
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De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"
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Zeman non ha dubbi: "Italiano è il miglior allenatore della serie A, altro che Josè Mourinho"
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Zeman smonta Mourinho: "La Conference League è una coppa per paesi sottosviluppati"
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Schiaffo a Iemmello da un tifoso del Foggia in campo. La fidanzata: "Mia figlia guardava in televisione"
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Baiano sicuro: "Zeman uno come Cabral non lo avrebbe mai preso, non ha tecnica sopraffina"
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Italiano esalta Zeman: "Un grande maestro, è un fenomeno. Un esempio per chi ama il calcio"
19 marzo 2022 21:23
Bari e Foggia umiliano la Juventus, più tifosi allo stadio in Puglia che in Juve-Roma
22 ottobre 2021 16:46
Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca. Ci giochiamo la vita, il contatto leggero lo devi rivedere"
09 maggio 2021 22:18
Di Bari, ex ds Foggia: "De Zerbi ha carattere tosto, perfetto per allenare la Fiorentina"
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Il Lebowski e le proposte "rivoluzionarie" per la Coppa Italia: Fiorentina-Foggia sul tabellone
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Formigli: "Vorrei cambiare il finale di Fiorentina-Foggia, vittoria strepitosa ma andammo in B. Le lacrime scendevano..."
02 aprile 2020 14:22
Pio e Amedeo con la maglia della Fiorentina, Ranieri gli regala due maglie. Ecco il post
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Ranieri: "Con Zaniolo abbiamo condiviso tutto. Quando è stato scartato dalla Fiorentina..."
05 febbraio 2019 13:51
Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..
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Martorelli: "Simeone deve chiedere scusa sinceramente. Gori e Ranieri a Foggia..."
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Luca Ranieri domenica ha esordito in serie B. "Posso crescere tanto quest'anno"
03 ottobre 2018 22:35
Ag. Gori e Ranieri: "A Foggia per crescere, hanno avuto subito un ottimo impatto"
25 luglio 2018 13:03
Gori si presenta e timbra subito contro il Parma: "Foggia piazza calda come Firenze"
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Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori
15 luglio 2018 10:00
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