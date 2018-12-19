Martorelli: "Simeone deve chiedere scusa sinceramente. Gori e Ranieri a Foggia..."

Giocondo Martorelli, procuratore tra gli altri di Gori e Ranieri, giovani viola in prestito a Foggia, ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“Se Pjaca fosse stato ai suoi livelli staremmo parlan...

Giocondo Martorelli, procuratore tra gli altri di Gori e Ranieri, giovani viola in prestito a Foggia, ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

“Se Pjaca fosse stato ai suoi livelli staremmo parlando di una Fiorentina diversa. La partita contro l’Empoli ci ha dimostrato i panchinari non sono cosi male, c’è sempre la possibilità di crescere e migliorarsi, magari anche attraverso le alternative sul mercato. Vincere contro il Milan catapulterebbe la Fiorentina verso una classifica straordinaria.

Simeone deve chiedere scusa in maniera sincera e leale. I tifosi devono percepire le sue scuse in maniera totale, a 360°. Questi ragazzi hanno una pressione incredibile addosso, certi gesti non sono giustificabili ma possono capitare. Quel gesto è scaturito solo dal momento di grande tensione e nervosismo. Simeone non deve fare l’ergastolo per il suo errore.

Adesso a Foggia è cambiato l’allenatore, è arrivata Padalino, ma entrambi erano considerati anche con il precedente tecnico. Ranieri si è preso la maglia da titolare con prestazioni straordinari. Gori davanti ha grande concorrenza, ma la piazza di Foggia li sta facendo crescere bene”