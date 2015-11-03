Notizie Martorelli Fiorentina

Martorelli: "Questo pareggio al 94' è frutto di una situazione particolare, negativa. La Fiorentina l'aveva ribaltata"
08 febbraio 2026 19:07
Martorelli: "La Fiorentina doveva rifiutare le dimissioni di Pradè, adesso sarebbe stato importante"
08 dicembre 2025 20:38
Martorelli: “Fiorentina squadra senz’anima. Le altre che devono salvarsi non mollano nulla”
08 dicembre 2025 17:00
Martorelli positivo: “Nella Fiorentina ho visto una forza fisica migliore, Vanoli le ha dato delle idee”
24 novembre 2025 16:19
Martorelli fiducioso: “Il punto a Genova è stato positivo, ora la Fiorentina trovi autostima”
10 novembre 2025 15:54
Martorelli: "La rosa della Fiorentina è buona ma alcuni singoli sono sottotono. Fazzini va tutelato"
16 ottobre 2025 21:56
Martorelli: "Ennesima sconfitta, la squadra non ha autostima, ma Pioli verrà confermato"
06 ottobre 2025 16:47
Martorelli: "Se Kean partisse sarebbe una plusvalenza importante. Palladino ha valorizzato i giocatori"
29 marzo 2025 15:55
Martorelli: "Brutto vedere il Franchi vuoto. La Fiorentina ha meritato, ma partita a bassi ritmi"
01 marzo 2025 14:04
Martorelli: "L'ultimo mese della Fiorentina è stato orribile, manca ritmo e qualità, non c'è identità di squadra"
25 febbraio 2025 13:02
Martorelli: "Fiorentina chance importante per Zaniolo. Comuzzo? Difficile resistere a queste plusvalenze"
30 gennaio 2025 15:40
Parla l'agente di Frendrup: "Fiorentina? Il contesto giusto per lui. Con Palladino potrebbe far bene"
18 dicembre 2024 19:26
Martorelli: "Società preparata, mercato e scouting già deciso da mesi con Barone"
06 giugno 2024 21:58
Martorelli:"La Fiorentina farà qualcosa da qui alla fine del mercato, deve concretizzare qualche obbiettivo"
30 gennaio 2024 13:59
Martorelli: "C'è tempo per il rinnovo di Castrovilli. Amrabat? Fiorentina pronta in caso di offerta importante"
20 marzo 2023 17:40
Martorelli sicuro: "Commisso non spenderà per nuovi giocatori a gennaio, rosa rivalutata a giugno"
29 dicembre 2022 13:17
Martorelli: "A gennaio è difficile muoversi ma la Fiorentina ha bisogno di una punta centrale"
23 dicembre 2022 17:21
Martorelli provoca Firenze: "Italiano protagonista della Fiorentina, chissà se non andrà via come Vlahovic"
12 aprile 2022 22:51
Martorelli non ha dubbi: "Se la Fiorentina vuole fare salto di qualità non deve riscattare Piatek"
12 aprile 2022 20:37
Martorelli: "Addio di Vlahovic a gennaio? Sì ma all'estero. A giugno si aprirebbe la pista italiana"
25 ottobre 2021 08:34
Martorelli: "Ci sono le condizioni per il rinnovo di Vlahovic, ma se andrà via sarà indolore"
14 settembre 2021 22:09
Martorelli: "La Fiorentina è stata brava a tenere Milenkovic e Vlahovic"
03 settembre 2021 19:23
Martorelli: "Fiorentina, con l'offerta giusta puoi realizzare il sogno Berardi. Non c'è concorrenza in Italia"
27 agosto 2021 15:00
Martorelli: "Ho fiducia nella coppia Pradè-Burdisso: allestiranno una Fiorentina competitiva"
22 giugno 2021 13:39
Martorelli: "Lippi non è in grado di fare trattative. La Fiorentina deve seguire il modello Atalanta"
10 aprile 2021 19:30
Martorelli. "Chiesa? Nessuno può dare a Commisso 70 milioni. Spalletti darebbe una forte impronta"
16 luglio 2020 21:00
Martorelli: "Montella lo considero un buon tecnico ma la squadra viola è stata costruita in ritardo"
26 dicembre 2019 16:21
Martorelli: "Commisso farà qualsiasi cosa per trattenere Chiesa. Mi aspetto 3-4 acquisti di rilievo"
14 dicembre 2019 13:59
Martorelli: "I tifosi della Fiorentina devono avere pazienza, si è ripartiti da zero. Ranieri presto rinnoverà"
03 settembre 2019 19:51
Martorelli: "I viola vogliono tenere Ranieri. Montella crede in lui. Il rinnovo si fa al 90%"
14 agosto 2019 17:51
Martorelli(Ag.Ranieri): "Luca ha impressionato tutti nella tournée. I viola non lo lasceranno andare.."
28 luglio 2019 20:07
Martorelli: "Chiesa via da Firenze al 90%, ma resta in Italia. Giocare contro la Fiorentina è difficile..."
24 febbraio 2019 16:50
"Fiorentina non solo Muriel. Se esce Thereau arriva un altro attaccante" I dettagli
31 dicembre 2018 12:15
Martorelli: "Simeone deve chiedere scusa sinceramente. Gori e Ranieri a Foggia..."
19 dicembre 2018 13:55
Martorelli: "Fiorentina era da Champions, ma fa troppa fatica davanti. Su Pjaca e Gerson..."
14 dicembre 2018 16:46
Martorelli: "Gabbiadini? Puoi permetterlo solo in prestito gratuito. Borja via da Firenze per soldi..."
12 novembre 2018 17:57
Martorelli: "Nessuno meglio di Veretout come regista. Pioli troverà la quadratura"
29 ottobre 2018 17:57
Martorelli difende Chiesa: "Critiche esagerate. Non è un simulatore, subisce tanti falli"
05 ottobre 2018 12:07
Martorelli: "Gori e Ranieri profili da prima squadra, hanno tutto per diventare titolari della Fiorentina. Come Chiesa..."
25 dicembre 2017 15:25
Martorelli: ''Viola, raggiungere l'Europa League sarebbe un miracolo con questa squadra. Gori? E' una vita che fa gol...''
18 ottobre 2017 16:45
Martorelli: "Bernardeschi? Avrebbe dovuto accettare fin da subito. Che carattere la primavera!"
09 giugno 2017 17:29
Martorelli: "Bernardeschi? L'offerta viola è giusta. I giovani d'oggi vogliono tutto e subito"
26 maggio 2017 16:33
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