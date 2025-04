Martorelli: “Se Kean partisse sarebbe una plusvalenza importante. Palladino ha valorizzato i giocatori”

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha parlato del percorso stagionale della Fiorentina di Palladino. Queste le sue parole:

“Fino a questo momento, sicuramente l’annata calcistica della Fiorentina è più che positiva, soprattutto a livello di risultati. Poi io capisco le critiche all’allenatore in un certo periodo, in merito all’espressione di gioco che non era all’altezza, ma c’è da ritenersi soddisfatti perché c’è stata la valorizzazione dei calciatori. Oggi, a prescindere dal risultato e situazione di classifica, con il superamento dei turni in Conference, il fatto stesso che la società abbia investito su giocatori importanti, primo su tutti Kean, poi Gudmundsson, penso che queste siano delle qualità da mettere dalla parte delle positività. Oggi la squadra ha una possibilità importante di raggiungere un obiettivo straordinario. Se succederà, sarà una stagione fantastica.

Su alcuni calciatori mi sembra che la situazione sia abbastanza delineata in positivo. Operazioni Kean, Gudmundsson e Fagioli sono ottime. La Fiorentina mi sembra le carte in regola affinché tali operazioni si concludano a vantaggio della società. Poi è vero che ci sono delle clausole, come quella Kean: io so che la sua si può esercitare in un tempo ristretto, dal 1° al 15° di luglio. Si parlerebbe comunque di una plusvalenza importante, perché si tratta di 50 milioni di euro. Mi fermerei per concentrarmi su queste partite finali, perché potrebbero consegnare alla società un’opportunità fantastica, sia al raggiungimento di una finale, sia per entrare in Europa e guardare a qualcosa di importante. Lascerei a tempo debito queste riflessioni.

Palladino? Lo ripeto, io considero questa una stagione positiva per il tecnico. Bisogna capire quali fossero gli obiettivi a inizio stagione. Quello che più conta in alcune squadre, come è successo anche all’Atalanta, è migliorare i giocatori a disposizione. Palladino ha migliorato molti giocatori a disposizione, quindi lo giudico in maniera positiva e continuerei il progetto con lui”.