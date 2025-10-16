16 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Martorelli: “La rosa della Fiorentina è buona ma alcuni singoli sono sottotono. Fazzini va tutelato”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Radio

Martorelli: “La rosa della Fiorentina è buona ma alcuni singoli sono sottotono. Fazzini va tutelato”

Redazione

16 Ottobre · 21:56

Aggiornamento: 16 Ottobre 2025 · 21:56

TAG:

FazziniFiorentinaKeanMartorelliNicolussi CavigliaPioli

Condividi:

di

Il procuratore sportivo Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina soffermandosi su Jacopo Fazzini

Il procuratore sportivo Giocondo Martorelli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina di Stefano Pioli, soffermandosi su spogliatoio, singoli e prospettive future. Queste le sue parole:

“La Fiorentina veniva da tre anni con Italiano e uno con Palladino, stagioni in cui non sono mancati momenti positivi. Quando le cose vanno bene, tutto diventa più semplice. Poi è arrivato un nuovo allenatore, con esperienze importanti, e ora sarebbe utile capire se in questi tre mesi di lavoro la squadra abbia seguito una linea comune. Sono valutazioni che si possono fare solo vivendo lo spogliatoio dall’interno, noi dall’esterno possiamo soltanto farci un’idea generale.”

Poi ha proseguito:

“Questa rosa è buona, ma alcuni giocatori non stanno rendendo secondo le aspettative. Nicolussi Caviglia deve ritrovarsi, lo stesso Piccoli deve tornare a segnare con continuità. L’anno scorso bastava che Kean toccasse palla per far gol, adesso vive un momento diverso, anche se con la Nazionale si è sbloccato. È chiaro che alla Fiorentina manchino anche le sue reti, ma nessuno metterebbe in discussione un giocatore del suo livello. I viola  stanno raccogliendo meno di quanto meriterebbero. Anche contro la Roma non avrebbero dovuto perdere: un pareggio avrebbe dato fiducia e serenità allo spogliatoio, aiutando a preparare meglio la gara con il Milan. Le critiche, si sa, consumano energie, e in questo momento la squadra ha bisogno di tranquillità.”

Ha concluso parlando di Jacopo Fazzini:

“Le sue qualità si erano già viste a Empoli, e anche a Firenze le sta confermando. È giovane, e come tutti i giovani va tutelato: non bisogna caricarlo di eccessive responsabilità. Pioli lo conosce bene e saprà valorizzarlo. Il fatto che lo stia impiegando spesso dimostra quanto creda in lui e questa fiducia è la base per farlo crescere ancora.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio