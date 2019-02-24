Martorelli: "Chiesa via da Firenze al 90%, ma resta in Italia. Giocare contro la Fiorentina è difficile..."
Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato del momento viola e del futuro ai microfoni di Tuttomercatoweb: “La Fiorentina - ha osservato - sta facendo un campionato secondo le aspettative. Con...
Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato del momento viola e del futuro ai microfoni di Tuttomercatoweb: “La Fiorentina - ha osservato - sta facendo un campionato secondo le aspettative. Con l’arrivo di Muriel la squadra ha una qualità e un’impronta ancora più offensiva. Giocare contro i viola è difficile per tutti. Chiesa? Probabilmente sarà il giocatore del prossimo mercato. Molte società, italiane ed estere – anche se sono convinto rimarrà in Italia – manifesteranno grande interesse. Al 90% il suo futuro sarà lontano da Firenze”.