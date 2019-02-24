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Martorelli: "Chiesa via da Firenze al 90%, ma resta in Italia. Giocare contro la Fiorentina è difficile..."

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato del momento viola e del futuro ai microfoni di Tuttomercatoweb: “La Fiorentina - ha osservato - sta facendo un campionato secondo le aspettative. Con...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
24 febbraio 2019 16:50
Martorelli: "Chiesa via da Firenze al 90%, ma resta in Italia. Giocare contro la Fiorentina è difficile..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato del momento viola e del futuro ai microfoni di Tuttomercatoweb: “La Fiorentina - ha osservato - sta facendo un campionato secondo le aspettative. Con l’arrivo di Muriel la squadra ha una qualità e un’impronta ancora più offensiva. Giocare contro i viola è difficile per tutti. Chiesa? Probabilmente sarà il giocatore del prossimo mercato. Molte società, italiane ed estere – anche se sono convinto rimarrà in Italia – manifesteranno grande interesse. Al 90% il suo futuro sarà lontano da Firenze”.

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