Labaro Viola

Paolo Lazzari

Paolo Lazzari

Giornalista pubblicista, sognatore professionista: amo raccontare storie sul calcio. Ho collaborato per 3 anni con Calciomercato.com: ora mi dedico esclusivamente alla Viola e alla fiorentinità.

1992/93: quando la Fiorentina scese in B con Batistuta ed Effenberg

29 maggio 2020 14:05

Mi chiamo Gabriel Omar e stasera ho tirato giù Wembley

14 maggio 2020 13:28

Percassi: "Muriel colpo straordinario, la Fiorentina non l'ha riscattato e siamo stati veloci"

03 luglio 2019 19:50

Gazzetta: Chiesa, è braccio di ferro. Federico vuole la Juve, pronti 50 milioni più Spinazzola. L'alternativa...

26 giugno 2019 11:13

Sarri su Bernardeschi: "Mi piace, ma è discontinuo. Lo farò giocare in un solo ruolo, ha la caratteristica del campione"

20 giugno 2019 16:19

Pedullà: "Per Viviano grandi passi avanti. Il titolare? Via Drago, nessun dubbio che sarà Lafont"

20 giugno 2019 15:35

Guagni: "Ritorno di Batistuta? Sarebbe tanta roba. Commisso? Spero che rilanci calcio femminile"

19 giugno 2019 16:15

Graziani: "Totti da prendere subito, vi dico perché. Simeone ha bisogno di una punta centrale, mentre Lafont..."

19 giugno 2019 15:19

ACF: cordoglio per la scomparsa di Franco Zeffirelli

15 giugno 2019 16:37

Commisso: "Montella farà benissimo. Batistuta? Non faccio promesse, torno a Firenze il 24..."

15 giugno 2019 16:29

Montella: "Mi aspettavo la conferma, obiettivi da fissare con Pradè. Chiesa? Dipende da lui..."

15 giugno 2019 16:18

Commisso: “Conferma Montella fake news. Veretout? Forse meglio venderlo. La settimana prossima annunciamo...”

12 giugno 2019 10:22

Gazzetta: Commisso vuole che Chiesa resti Viola, ma lui è tentato dalla Juve

12 giugno 2019 09:54

Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta

11 giugno 2019 10:18

Corsport: Corvino, addio tempestoso con Commisso. Ora c’è Pradè

11 giugno 2019 10:12

Commisso incontra Corvino, summit ancora in corso: Pantaleo resta o se ne va? La decisione...

10 giugno 2019 18:36

Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan...

10 giugno 2019 11:54

Montella, conferma difficile: con Commisso si cambia tutto, ecco la rosa dei papabili sostituti

03 giugno 2019 13:49

Rivoluzione Commisso: via Corvino e Cognigni, si chiude il canale privilegiato con Ramadani. Si salva solo Antognoni...

27 maggio 2019 14:32

Montella: "Onorata questa città, importante era non perdere. Entusiasta di continuare, la proprietà..."

26 maggio 2019 23:53

Fiesole contro Della Valle: "Vi dovete vergognare" e "Torna da dove sei arrivato"

26 maggio 2019 23:36

Franchi compatto al 90': "Fate ridere". Tutto lo stadio fischia squadra e società: il motivo...

26 maggio 2019 23:28

L'affiliata viola ASD Peccioli Calcio cresce ancora: accordo con lo sponsor multibrand Oxygizer

15 maggio 2019 18:31

Ancora Montella: "Errore Lafont capita anche ai migliori. Rilanciare la Fiorentina? Bisogna vedere..."

26 aprile 2019 00:10

Montella: "Gara quasi perfetta, è mancata fortuna. Adesso programmiamo il futuro, su Ilicic..."

25 aprile 2019 23:49

Marchetti: "Montella bis? La Fiorentina lo avrebbe comunque cercato in estate, si è anticipata"

11 aprile 2019 18:44

Corriere Fiorentino: Montella bis, dai veleni agli esoneri, passando per "la dimensione della società" ed il nuovo amore

10 aprile 2019 11:48

Sconcerti: "Mi dicono da Londra che Arsene Wenger vorrebbe allenare la Fiorentina"

09 aprile 2019 18:54

Sconcerti: "Chiesa a 80 milioni? Senza logica, allora conviene comprare tutta la Fiorentina"

08 aprile 2019 12:09

Galli: "La Fiorentina non programma da anni. Vlahovic come Ibra, mentre Montiel è da proteggere..."

01 aprile 2019 19:01

Berrettini: "Come si fa a non confermare Pioli? Se la Fiorentina prende Di Francesco..."

30 marzo 2019 15:25

Graziani: "Cecchi Gori? Persona passionale, ma manager disastroso. Della Valle, basterebbe un piccolo sforzo!"

27 marzo 2019 16:12

Per Hagi Jr. si muove un club di Liga: la Fiorentina può incassare il 30% sulla vendita

26 marzo 2019 17:18

Scomparsa Astori, uno dei medici adesso chiede di essere interrogato

23 marzo 2019 16:03

Bucchioni: "Accordo Veretout - Napoli fatto, ma la Fiorentina spara alto, troppi 30 milioni"

23 marzo 2019 15:10

Mancini: "Chiesa è un giocatore tecnico come Zaniolo, con la continuità può soltanto migliorare"

18 marzo 2019 15:39

Se il campionato finisce a metà marzo: annegati nella mediocrità. Della Valle, rispondete

16 marzo 2019 17:29

Lo strano caso di Lafont: la Francia under 20 lo convoca, ma lui è ancora infortunato

15 marzo 2019 19:28

Corriere Fiorentino: Chiesa e quella smorfia di dolore che lascia di ghiaccio anche il padre Enrico

11 marzo 2019 11:16

Muriel verrà riscattato in anticipo: 15 milioni senza bonus al Siviglia in primavera

08 marzo 2019 17:49

Amoruso: "Milenkovic si è montato la testa, torni umile. Modello Ajax? A Firenze impossibile perché..."

06 marzo 2019 14:45

Biraghi ricorda Astori: "Ci sono uomini che non muoiono mai. Facciamo di tutto per renderti orgoglioso"

04 marzo 2019 14:56

Astori e quei quattro bambini salvati in Ghana: il miracolo nell'unità di trapianti a lui intitolata

28 febbraio 2019 10:10

Corsport: Chiesa si prende la Fiorentina sulle spalle. Anima della squadra e leader, vuole la finale di Coppa

28 febbraio 2019 09:49

Corriere fiorentino: il tallone d'Achille di Pioli che allontana la viola da un posto in Europa

25 febbraio 2019 09:34

Martorelli: "Chiesa via da Firenze al 90%, ma resta in Italia. Giocare contro la Fiorentina è difficile..."

24 febbraio 2019 16:50

Così non VAR: la Fiorentina non è una strisciata. Una vita per decidere ed esponi la viola alla gogna mediatica

18 febbraio 2019 16:38

NESSUNO TOCCHI FEDERICO CHIESA: FIRENZE ALZA UN MURO CONTRO L'INFAMIA

17 febbraio 2019 19:10

Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”

16 febbraio 2019 17:06

Benassi: "Esordio in A indimenticabile, ma oggi sono più maturo. Ricordo quando Zanetti mi disse..."

15 febbraio 2019 13:31

Bucchioni: "Europa? No, quelle davanti tutte più forti della viola. Lafont dimostra che quando investi..."

11 febbraio 2019 13:08

Muriel: "Firenze occasione per mostrare il mio valore. Sogniamo coppa Italia e EL, il mio riscatto..."

08 febbraio 2019 09:51

Nuovo stadio, ecco perché il "sì" all'aeroporto favorisce la costruzione e lo spostamento della Mercafir

07 febbraio 2019 12:13

Diakhate: "A Firenze ho sbagliato io, però non voglio parlarne. Mi ispiro a Pogba, ma tengo il profilo basso"

04 febbraio 2019 15:30

Edimilson: "Vorrei essere riscattato dalla Fiorentina. Dedico il gol a mia figlia, ma era più importante vincere"

03 febbraio 2019 17:54

Calamai: "Chiesa come CR7, diventerà un fenomeno. Dove potevamo essere oggi con Muriel da inizio stagione..."

31 gennaio 2019 16:12

Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"

30 gennaio 2019 14:41

Milenkovic, il Manchester Utd si rifarà sotto a giugno: pronta una maxi offerta per strapparlo a Firenze

28 gennaio 2019 12:31

Incredibile Paratici: dimentica foglietto al ristorante con su scritto "50 milioni per Chiesa"

27 gennaio 2019 15:08

Chiesa: "Partita rocambolesca, ci abbiamo creduto anche in dieci. Continuiamo a sognare..."

27 gennaio 2019 14:32

Calamai: "Corvino convinto di portare la viola in Europa. Diawara può ancora arrivare e Chiesa resta ad una condizione"

25 gennaio 2019 17:12

Ferrero: "Se avessi avuto un posto libero da extracomunitario lo riprendevo io Muriel"

24 gennaio 2019 11:56

Nazione: Diawara inarrivabile? Corvino tenta la carta del prestito con riscatto a giugno

24 gennaio 2019 11:47

Pedullà: "Pjaca al Genoa? Se lui non vuole non si fa nulla. Chiesa via soltanto se ti danno 90 milioni"

23 gennaio 2019 15:14

Gazzetta: "Gagliardini non vuole andare a Firenze né all'estero, preferisce giocarsela all'Inter"

22 gennaio 2019 09:17

Pezzella: "C'abbiamo creduto fino in fondo. Muriel è fortissimo, due gol fantastici"

20 gennaio 2019 16:58

Chef Borghese: "Fiorentina- Samp in cucina? La bistecca vince sulle trofei al pesto, vi spiego perché"

18 gennaio 2019 18:12

Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"

18 gennaio 2019 18:03

Corsport: Muriel e Simeone con Chiesa, si può. Pioli non vuol lasciare fuori il Cholito e studia...

16 gennaio 2019 09:55

Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni...

15 gennaio 2019 11:09

Solskjaer: "Pepito non resta con noi, cerca squadra. Ieri ha fatto un gol fantastico, anche Ferguson..."

14 gennaio 2019 12:43

Cecchi Gori: "Vorrei tornare al Franchi, ma non se secca ai Della Valle. Darei consigli come per Batistuta..."

11 gennaio 2019 16:44

Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."

10 gennaio 2019 14:22

Corsport: Gabbiadini arriva solo ad una condizione. L’attesa di Corvino...

08 gennaio 2019 08:30

Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"

07 gennaio 2019 14:11

Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo

07 gennaio 2019 08:44

Viola a Malta, Muriel subito a segno in allenamento. Il colombiano inizia...

06 gennaio 2019 16:13

Sky: Pjaca può andarsene subito, la Juve lo riprende per darlo al Fulham

05 gennaio 2019 15:45

Nardella: "Nuovo stadio? Siamo in dirittura d'arrivo. I Della Valle vogliono davvero realizzare l'opera"

04 gennaio 2019 15:45

Bucchioni: “Pjaca? Non incide mai, tanto vale far giocare un giovane”

02 gennaio 2019 21:37

Gazzetta: Muriel arriva, Thereau e Vlahovic partono con formule diverse

02 gennaio 2019 10:23

Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese

31 dicembre 2018 13:16

Bucchioni: "Questo grigiore ha stufato, il livello di Firenze è un altro. Proprietà da mettere spalle al muro"

27 dicembre 2018 16:56

Biraghi: "Il Parma ha vinto con un tiro. Noi poco cinici, ma è mancato solo il gol. Il girone d'andata..."

26 dicembre 2018 17:44

D'Aversa: "Viola più forte di noi, non mi aspettavo di avere i loro punti in campionato"

26 dicembre 2018 17:06

Che fine ha fatto Effenberg? Dalla moglie di Strunz alla fascia in viola, dal trionfo ai guai

23 dicembre 2018 18:54

Piccini butta giù il Mestalla: con un eurogol al 94' fa volare il suo Valencia

23 dicembre 2018 17:39

Dabo suona la carica: "Iniziamo a vincere anche in trasferta, oggi grande occasione per noi"

22 dicembre 2018 14:31

Antognoni pre match: "Contro il Milan ci aspetta una gara dura. Sempre difficile giocare a san Siro"

22 dicembre 2018 14:22

Ag. Giuseppe Rossi: "Tornare a Firenze sarebbe un sogno per lui. Pepito vorrebbe, ma deve decidere il club"

22 dicembre 2018 00:19

Amichevole a Malta a gennaio: c'è il triangolare con Gzira United ed Hibernians prima della coppa Italia

18 dicembre 2018 16:31

Graziani: "Balotelli? Nemmeno con una pistola alla tempia. Simeone ha sbagliato, ma..."

18 dicembre 2018 14:42

Benassi al 45': "Troppo impauriti nel primo tempo, il gol ci ha svegliati. Ora un'altra Fiorentina"

16 dicembre 2018 15:43

Aglietti spiazza tutti: "Empoli favorito contro la Fiorentina. Pioli ha responsabilità e Simeone..."

14 dicembre 2018 16:07

L'ex Empoli Pozzi: "Una volta la Fiorentina aveva Gilardino e Toni, oggi gioca con Simeone"

13 dicembre 2018 18:03

Repubblica: Corvino porta Nandez o Viviani a gennaio. La prima scelta è il talento del Boca

12 dicembre 2018 09:44

Corriere Fiorentino: Astori, ecco i 3 esami che mostravano le extrasistole. Medici accusati di aver violato i protocolli

12 dicembre 2018 09:38

Babacar: "Mai facile segnare alla tua ex squadra. La Fiorentina tornerà a vincere presto"

09 dicembre 2018 15:47

Biraghi: "Bloccati mentalmente, serve una vittoria. I tifosi non ci hanno respinto, ma erano..."

09 dicembre 2018 15:36

Cagni: "Se punti su Simeone devi accettare gli errori. A fine allenamento deve restare..."

06 dicembre 2018 15:35

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