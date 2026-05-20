Paolo Lazzari
Giornalista pubblicista, sognatore professionista: amo raccontare storie sul calcio. Ho collaborato per 3 anni con Calciomercato.com: ora mi dedico esclusivamente alla Viola e alla fiorentinità.
1992/93: quando la Fiorentina scese in B con Batistuta ed Effenberg
29 maggio 2020 14:05
Mi chiamo Gabriel Omar e stasera ho tirato giù Wembley
14 maggio 2020 13:28
Percassi: "Muriel colpo straordinario, la Fiorentina non l'ha riscattato e siamo stati veloci"
03 luglio 2019 19:50
Gazzetta: Chiesa, è braccio di ferro. Federico vuole la Juve, pronti 50 milioni più Spinazzola. L'alternativa...
26 giugno 2019 11:13
Sarri su Bernardeschi: "Mi piace, ma è discontinuo. Lo farò giocare in un solo ruolo, ha la caratteristica del campione"
20 giugno 2019 16:19
Pedullà: "Per Viviano grandi passi avanti. Il titolare? Via Drago, nessun dubbio che sarà Lafont"
20 giugno 2019 15:35
Guagni: "Ritorno di Batistuta? Sarebbe tanta roba. Commisso? Spero che rilanci calcio femminile"
19 giugno 2019 16:15
Graziani: "Totti da prendere subito, vi dico perché. Simeone ha bisogno di una punta centrale, mentre Lafont..."
19 giugno 2019 15:19
ACF: cordoglio per la scomparsa di Franco Zeffirelli
15 giugno 2019 16:37
Commisso: "Montella farà benissimo. Batistuta? Non faccio promesse, torno a Firenze il 24..."
15 giugno 2019 16:29
Montella: "Mi aspettavo la conferma, obiettivi da fissare con Pradè. Chiesa? Dipende da lui..."
15 giugno 2019 16:18
Commisso: “Conferma Montella fake news. Veretout? Forse meglio venderlo. La settimana prossima annunciamo...”
12 giugno 2019 10:22
Gazzetta: Commisso vuole che Chiesa resti Viola, ma lui è tentato dalla Juve
12 giugno 2019 09:54
Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta
11 giugno 2019 10:18
Corsport: Corvino, addio tempestoso con Commisso. Ora c’è Pradè
11 giugno 2019 10:12
Commisso incontra Corvino, summit ancora in corso: Pantaleo resta o se ne va? La decisione...
10 giugno 2019 18:36
Gazzetta: l'Atalanta da Champions sogna Muriel e Veretout. Il colombiano si allontana da Firenze, Jordan...
10 giugno 2019 11:54
Montella, conferma difficile: con Commisso si cambia tutto, ecco la rosa dei papabili sostituti
03 giugno 2019 13:49
Rivoluzione Commisso: via Corvino e Cognigni, si chiude il canale privilegiato con Ramadani. Si salva solo Antognoni...
27 maggio 2019 14:32
Montella: "Onorata questa città, importante era non perdere. Entusiasta di continuare, la proprietà..."
26 maggio 2019 23:53
Fiesole contro Della Valle: "Vi dovete vergognare" e "Torna da dove sei arrivato"
26 maggio 2019 23:36
Franchi compatto al 90': "Fate ridere". Tutto lo stadio fischia squadra e società: il motivo...
26 maggio 2019 23:28
L'affiliata viola ASD Peccioli Calcio cresce ancora: accordo con lo sponsor multibrand Oxygizer
15 maggio 2019 18:31
Ancora Montella: "Errore Lafont capita anche ai migliori. Rilanciare la Fiorentina? Bisogna vedere..."
26 aprile 2019 00:10
Montella: "Gara quasi perfetta, è mancata fortuna. Adesso programmiamo il futuro, su Ilicic..."
25 aprile 2019 23:49
Marchetti: "Montella bis? La Fiorentina lo avrebbe comunque cercato in estate, si è anticipata"
11 aprile 2019 18:44
Corriere Fiorentino: Montella bis, dai veleni agli esoneri, passando per "la dimensione della società" ed il nuovo amore
10 aprile 2019 11:48
Sconcerti: "Mi dicono da Londra che Arsene Wenger vorrebbe allenare la Fiorentina"
09 aprile 2019 18:54
Sconcerti: "Chiesa a 80 milioni? Senza logica, allora conviene comprare tutta la Fiorentina"
08 aprile 2019 12:09
Galli: "La Fiorentina non programma da anni. Vlahovic come Ibra, mentre Montiel è da proteggere..."
01 aprile 2019 19:01
Berrettini: "Come si fa a non confermare Pioli? Se la Fiorentina prende Di Francesco..."
30 marzo 2019 15:25
Graziani: "Cecchi Gori? Persona passionale, ma manager disastroso. Della Valle, basterebbe un piccolo sforzo!"
27 marzo 2019 16:12
Per Hagi Jr. si muove un club di Liga: la Fiorentina può incassare il 30% sulla vendita
26 marzo 2019 17:18
Scomparsa Astori, uno dei medici adesso chiede di essere interrogato
23 marzo 2019 16:03
Bucchioni: "Accordo Veretout - Napoli fatto, ma la Fiorentina spara alto, troppi 30 milioni"
23 marzo 2019 15:10
Mancini: "Chiesa è un giocatore tecnico come Zaniolo, con la continuità può soltanto migliorare"
18 marzo 2019 15:39
Se il campionato finisce a metà marzo: annegati nella mediocrità. Della Valle, rispondete
16 marzo 2019 17:29
Lo strano caso di Lafont: la Francia under 20 lo convoca, ma lui è ancora infortunato
15 marzo 2019 19:28
Corriere Fiorentino: Chiesa e quella smorfia di dolore che lascia di ghiaccio anche il padre Enrico
11 marzo 2019 11:16
Muriel verrà riscattato in anticipo: 15 milioni senza bonus al Siviglia in primavera
08 marzo 2019 17:49
Amoruso: "Milenkovic si è montato la testa, torni umile. Modello Ajax? A Firenze impossibile perché..."
06 marzo 2019 14:45
Biraghi ricorda Astori: "Ci sono uomini che non muoiono mai. Facciamo di tutto per renderti orgoglioso"
04 marzo 2019 14:56
Astori e quei quattro bambini salvati in Ghana: il miracolo nell'unità di trapianti a lui intitolata
28 febbraio 2019 10:10
Corsport: Chiesa si prende la Fiorentina sulle spalle. Anima della squadra e leader, vuole la finale di Coppa
28 febbraio 2019 09:49
Corriere fiorentino: il tallone d'Achille di Pioli che allontana la viola da un posto in Europa
25 febbraio 2019 09:34
Martorelli: "Chiesa via da Firenze al 90%, ma resta in Italia. Giocare contro la Fiorentina è difficile..."
24 febbraio 2019 16:50
Così non VAR: la Fiorentina non è una strisciata. Una vita per decidere ed esponi la viola alla gogna mediatica
18 febbraio 2019 16:38
NESSUNO TOCCHI FEDERICO CHIESA: FIRENZE ALZA UN MURO CONTRO L'INFAMIA
17 febbraio 2019 19:10
Biraghi a Valentino Rossi: “Sei un modello da seguire, auguri da tutta la Viola”
16 febbraio 2019 17:06
Benassi: "Esordio in A indimenticabile, ma oggi sono più maturo. Ricordo quando Zanetti mi disse..."
15 febbraio 2019 13:31
Bucchioni: "Europa? No, quelle davanti tutte più forti della viola. Lafont dimostra che quando investi..."
11 febbraio 2019 13:08
Muriel: "Firenze occasione per mostrare il mio valore. Sogniamo coppa Italia e EL, il mio riscatto..."
08 febbraio 2019 09:51
Nuovo stadio, ecco perché il "sì" all'aeroporto favorisce la costruzione e lo spostamento della Mercafir
07 febbraio 2019 12:13
Diakhate: "A Firenze ho sbagliato io, però non voglio parlarne. Mi ispiro a Pogba, ma tengo il profilo basso"
04 febbraio 2019 15:30
Edimilson: "Vorrei essere riscattato dalla Fiorentina. Dedico il gol a mia figlia, ma era più importante vincere"
03 febbraio 2019 17:54
Calamai: "Chiesa come CR7, diventerà un fenomeno. Dove potevamo essere oggi con Muriel da inizio stagione..."
31 gennaio 2019 16:12
Pedullà: "Mercato in entrata chiuso al 95%. Depaoli? il terzino destro non è una priorità adesso"
30 gennaio 2019 14:41
Milenkovic, il Manchester Utd si rifarà sotto a giugno: pronta una maxi offerta per strapparlo a Firenze
28 gennaio 2019 12:31
Incredibile Paratici: dimentica foglietto al ristorante con su scritto "50 milioni per Chiesa"
27 gennaio 2019 15:08
Chiesa: "Partita rocambolesca, ci abbiamo creduto anche in dieci. Continuiamo a sognare..."
27 gennaio 2019 14:32
Calamai: "Corvino convinto di portare la viola in Europa. Diawara può ancora arrivare e Chiesa resta ad una condizione"
25 gennaio 2019 17:12
Ferrero: "Se avessi avuto un posto libero da extracomunitario lo riprendevo io Muriel"
24 gennaio 2019 11:56
Nazione: Diawara inarrivabile? Corvino tenta la carta del prestito con riscatto a giugno
24 gennaio 2019 11:47
Pedullà: "Pjaca al Genoa? Se lui non vuole non si fa nulla. Chiesa via soltanto se ti danno 90 milioni"
23 gennaio 2019 15:14
Gazzetta: "Gagliardini non vuole andare a Firenze né all'estero, preferisce giocarsela all'Inter"
22 gennaio 2019 09:17
Pezzella: "C'abbiamo creduto fino in fondo. Muriel è fortissimo, due gol fantastici"
20 gennaio 2019 16:58
Chef Borghese: "Fiorentina- Samp in cucina? La bistecca vince sulle trofei al pesto, vi spiego perché"
18 gennaio 2019 18:12
Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"
18 gennaio 2019 18:03
Corsport: Muriel e Simeone con Chiesa, si può. Pioli non vuol lasciare fuori il Cholito e studia...
16 gennaio 2019 09:55
Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni...
15 gennaio 2019 11:09
Solskjaer: "Pepito non resta con noi, cerca squadra. Ieri ha fatto un gol fantastico, anche Ferguson..."
14 gennaio 2019 12:43
Cecchi Gori: "Vorrei tornare al Franchi, ma non se secca ai Della Valle. Darei consigli come per Batistuta..."
11 gennaio 2019 16:44
Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."
10 gennaio 2019 14:22
Corsport: Gabbiadini arriva solo ad una condizione. L’attesa di Corvino...
08 gennaio 2019 08:30
Pedullà: "Rog? Il Napoli lo cede soltanto come contropartita. Pjaca avrà ancora meno spazio"
07 gennaio 2019 14:11
Repubblica: non solo Eysseric, Corvino rimanda in Francia anche Dabo
07 gennaio 2019 08:44
Viola a Malta, Muriel subito a segno in allenamento. Il colombiano inizia...
06 gennaio 2019 16:13
Sky: Pjaca può andarsene subito, la Juve lo riprende per darlo al Fulham
05 gennaio 2019 15:45
Nardella: "Nuovo stadio? Siamo in dirittura d'arrivo. I Della Valle vogliono davvero realizzare l'opera"
04 gennaio 2019 15:45
Bucchioni: “Pjaca? Non incide mai, tanto vale far giocare un giovane”
02 gennaio 2019 21:37
Gazzetta: Muriel arriva, Thereau e Vlahovic partono con formule diverse
02 gennaio 2019 10:23
Nazione: Eysseric al Nizza, Corvino prepara la plusvalenza con il francese
31 dicembre 2018 13:16
Bucchioni: "Questo grigiore ha stufato, il livello di Firenze è un altro. Proprietà da mettere spalle al muro"
27 dicembre 2018 16:56
Biraghi: "Il Parma ha vinto con un tiro. Noi poco cinici, ma è mancato solo il gol. Il girone d'andata..."
26 dicembre 2018 17:44
D'Aversa: "Viola più forte di noi, non mi aspettavo di avere i loro punti in campionato"
26 dicembre 2018 17:06
Che fine ha fatto Effenberg? Dalla moglie di Strunz alla fascia in viola, dal trionfo ai guai
23 dicembre 2018 18:54
Piccini butta giù il Mestalla: con un eurogol al 94' fa volare il suo Valencia
23 dicembre 2018 17:39
Dabo suona la carica: "Iniziamo a vincere anche in trasferta, oggi grande occasione per noi"
22 dicembre 2018 14:31
Antognoni pre match: "Contro il Milan ci aspetta una gara dura. Sempre difficile giocare a san Siro"
22 dicembre 2018 14:22
Ag. Giuseppe Rossi: "Tornare a Firenze sarebbe un sogno per lui. Pepito vorrebbe, ma deve decidere il club"
22 dicembre 2018 00:19
Amichevole a Malta a gennaio: c'è il triangolare con Gzira United ed Hibernians prima della coppa Italia
18 dicembre 2018 16:31
Graziani: "Balotelli? Nemmeno con una pistola alla tempia. Simeone ha sbagliato, ma..."
18 dicembre 2018 14:42
Benassi al 45': "Troppo impauriti nel primo tempo, il gol ci ha svegliati. Ora un'altra Fiorentina"
16 dicembre 2018 15:43
Aglietti spiazza tutti: "Empoli favorito contro la Fiorentina. Pioli ha responsabilità e Simeone..."
14 dicembre 2018 16:07
L'ex Empoli Pozzi: "Una volta la Fiorentina aveva Gilardino e Toni, oggi gioca con Simeone"
13 dicembre 2018 18:03
Repubblica: Corvino porta Nandez o Viviani a gennaio. La prima scelta è il talento del Boca
12 dicembre 2018 09:44
Corriere Fiorentino: Astori, ecco i 3 esami che mostravano le extrasistole. Medici accusati di aver violato i protocolli
12 dicembre 2018 09:38
Babacar: "Mai facile segnare alla tua ex squadra. La Fiorentina tornerà a vincere presto"
09 dicembre 2018 15:47
Biraghi: "Bloccati mentalmente, serve una vittoria. I tifosi non ci hanno respinto, ma erano..."
09 dicembre 2018 15:36
Cagni: "Se punti su Simeone devi accettare gli errori. A fine allenamento deve restare..."
06 dicembre 2018 15:35
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