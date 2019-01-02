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Gazzetta: Muriel arriva, Thereau e Vlahovic partono con formule diverse

Per un Muriel che arriva due giocatori partono. Corvino libererà infatti Cyril Thereau e Vlahovic, ma con formule e prospettive diverse. Il primo non riesce a trovare spazio in questa stagione e chied...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
02 gennaio 2019 10:23
Gazzetta: Muriel arriva, Thereau e Vlahovic partono con formule diverse - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Rassegna Stampa
Muriel
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Per un Muriel che arriva due giocatori partono. Corvino libererà infatti Cyril Thereau e Vlahovic, ma con formule e prospettive diverse. Il primo non riesce a trovare spazio in questa stagione e chiede di andarsene a titolo definitivo in un club che lo faccia giocare (forse la sua ex squadra, il Chievo?); il secondo deve potersi fare le ossa da titolare per almeno 6 mesi in serie A o in B, per poi tornare alla base Viola.

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