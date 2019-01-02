Gazzetta: Muriel arriva, Thereau e Vlahovic partono con formule diverse

Per un Muriel che arriva due giocatori partono. Corvino libererà infatti Cyril Thereau e Vlahovic, ma con formule e prospettive diverse. Il primo non riesce a trovare spazio in questa stagione e chied...

A cura di Paolo Lazzari 02 gennaio 2019 10:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau

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