Gazzetta: Muriel arriva, Thereau e Vlahovic partono con formule diverse
Per un Muriel che arriva due giocatori partono. Corvino libererà infatti Cyril Thereau e Vlahovic, ma con formule e prospettive diverse. Il primo non riesce a trovare spazio in questa stagione e chied...
A cura di Paolo Lazzari
02 gennaio 2019 10:23
Per un Muriel che arriva due giocatori partono. Corvino libererà infatti Cyril Thereau e Vlahovic, ma con formule e prospettive diverse. Il primo non riesce a trovare spazio in questa stagione e chiede di andarsene a titolo definitivo in un club che lo faccia giocare (forse la sua ex squadra, il Chievo?); il secondo deve potersi fare le ossa da titolare per almeno 6 mesi in serie A o in B, per poi tornare alla base Viola.