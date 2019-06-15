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ACF: cordoglio per la scomparsa di Franco Zeffirelli

Con un comunicato sul suo sito ufficiale la Fiorentina ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del regista Franco Zeffirelli: "Tutta la Fiorentina - si legge - piange la scomparsa de...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
15 giugno 2019 16:37
ACF: cordoglio per la scomparsa di Franco Zeffirelli -
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Con un comunicato sul suo sito ufficiale la Fiorentina ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del regista Franco Zeffirelli: "Tutta la Fiorentina - si legge - piange la scomparsa del grande Maestro Franco Zeffirelli. Genio fiorentino del teatro e del cinema e grande tifoso della 'viola'". Anche Rocco Commisso è intervenuto: "Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo".

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