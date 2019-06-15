ACF: cordoglio per la scomparsa di Franco Zeffirelli

Con un comunicato sul suo sito ufficiale la Fiorentina ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del regista Franco Zeffirelli: "Tutta la Fiorentina - si legge - piange la scomparsa de...

Con un comunicato sul suo sito ufficiale la Fiorentina ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del regista Franco Zeffirelli: "Tutta la Fiorentina - si legge - piange la scomparsa del grande Maestro Franco Zeffirelli. Genio fiorentino del teatro e del cinema e grande tifoso della 'viola'". Anche Rocco Commisso è intervenuto: "Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo".