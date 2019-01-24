Labaro Viola

Ferrero: "Se avessi avuto un posto libero da extracomunitario lo riprendevo io Muriel"

Il patron della Samp, Massimo Ferrero, ha parlato del neo viola Muriel ai microfoni di TeleNord: "Muriel? Se solo avessi avuto un altro posto libero per extracomunitario, lo avrei ripreso io, subito....

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
24 gennaio 2019 11:56
Ferrero: "Se avessi avuto un posto libero da extracomunitario lo riprendevo io Muriel" -
News
Fiorentina
Ferrero
Muriel
Condividi

Il patron della Samp, Massimo Ferrero, ha parlato del neo viola Muriel ai microfoni di TeleNord: "Muriel? Se solo avessi avuto un altro posto libero per extracomunitario, lo avrei ripreso io, subito. E' andata così, intanto abbiamo preso Gabbiani. Il mercato? Succede tutto nell'ultima settimana. Giampaolo? A volte lo strozzerei, ma rientra nella normalità delle nostre relazioni".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok