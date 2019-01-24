Ferrero: "Se avessi avuto un posto libero da extracomunitario lo riprendevo io Muriel"
Il patron della Samp, Massimo Ferrero, ha parlato del neo viola Muriel ai microfoni di TeleNord: "Muriel? Se solo avessi avuto un altro posto libero per extracomunitario, lo avrei ripreso io, subito....
A cura di Paolo Lazzari
24 gennaio 2019 11:56
Il patron della Samp, Massimo Ferrero, ha parlato del neo viola Muriel ai microfoni di TeleNord: "Muriel? Se solo avessi avuto un altro posto libero per extracomunitario, lo avrei ripreso io, subito. E' andata così, intanto abbiamo preso Gabbiani. Il mercato? Succede tutto nell'ultima settimana. Giampaolo? A volte lo strozzerei, ma rientra nella normalità delle nostre relazioni".