Notizie Ferrero Fiorentina

Ferrero: "I tifosi della Sampdoria mi odiavano, ora sono in Serie C in mano ad un defici***e"
28 maggio 2025 11:35
Ferrero: "Presidente Friedkin, prendo anche il primo volo e vengo a New York, salviamo la Roma"
29 ottobre 2024 22:44
Ferrero ricorda Barone: "Il calcio ha perso una persona perbene, un grande professionista e lavoratore"
20 marzo 2024 18:22
Indagato il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero: frode fiscale e dichiarazione falsa al fisco
10 febbraio 2024 17:55
Ferrero tiene in ostaggio la Sampdoria, rifiuta l'offerta di 30 milioni. Se non cambia idea sarà fallimento
29 maggio 2023 13:59
La Sampdoria ad un passo dal fallimento, non solo la retrocessione in serie B, ripartirà dalla serie D
11 aprile 2023 17:25
Sportitalia rivela: "Sta per scoppiare il caso Sampdoria. Non hanno i soldi per trasferte e stipendi"
01 gennaio 2023 12:09
"Ferrero ha rovinato la Samp. Ci accontenteremo di metà Commisso, a Firenze siete fortunati"
05 novembre 2022 19:45
Ferrero torna allo stadio, i tifosi della Sampdoria lo seguono inferociti e lui è costretto a scappare
18 ottobre 2022 12:08
Al-Thani si interesso anche all'acquisto della Fiorentina secondo alcune voci, Vicino il closing con la Samp
21 settembre 2022 15:26
Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza''
01 aprile 2022 18:03
La Verità, accuse Ferrero: "I soldi Covid della Sampdoria li ha usati per sanare altri debiti"
18 dicembre 2021 10:20
La Sampdoria il bancomat di Massimo Ferrero, ha prelevato 9 milioni dal club blucerchiato
14 dicembre 2021 20:30
L'intercettazione che inguaia la Sampdoria: "Si prende i soldi". Rischio punti di penalizzazione
10 dicembre 2021 20:30
Ferrero era a Milano per prendere Stankovic alla Samp: "Non riesco più a dormire, non so perchè sono qui"
09 dicembre 2021 18:08
Giallo Ferrrero, potrebbe essere stato aiutato da una talpa, sapeva di essere intercettato
09 dicembre 2021 12:54
Ferrero sbotta dal carcere: "Se volevo potevo scappare durante Pechino Express"
08 dicembre 2021 16:10
Ferrero, malore al momento dell'arresto: domani l'interrogatorio di garanzia
08 dicembre 2021 10:56
Massimo Ferrero si trova nel carcere di San Vittore, l'avvocato: "Trattato peggio di Totò Riina"
06 dicembre 2021 16:43
Arrestato Massimo Ferrero per bancarotta. Il presidente della Sampdoria portato in carcere
06 dicembre 2021 12:57
Il retroscena, dopo la Fiorentina Ribery si era offerto alla Sampdoria, Ferrero: "Con me non viene"
17 novembre 2021 14:41
Ribery snobbato da tutti, è ancora svincolato, anche Ferrero dice no: "Con me non viene alla Samp"
28 agosto 2021 13:12
Ferrero: "Ribery alla Sampdoria? No, io ho quello italiano, Quagliarella"
06 luglio 2021 11:59
Ferrero: "Gattuso lascia la Fiorentina? Prendiamolo subito. I 2 milioni più bonus li vale tutti"
17 giugno 2021 09:33
Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro
13 giugno 2021 15:18
Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"
21 aprile 2021 18:01
Vergassola: "Ferrero un passionale come i fiorentini. Un loro difetto? Matteo Renzi"
12 febbraio 2021 13:34
Ferrero: "Keita è un giocatore blucerchiato. Stiamo lavorando su Candreva"
21 settembre 2020 17:59
Il Covid fa perdere quasi 100 milioni ai Della Valle, impossibile l'acquisto della Sampdoria
14 settembre 2020 11:37
I Della Valle possono prendere la Sampdoria, domani incontro con Garrone
03 settembre 2020 18:48
Ferrero: "Basta parlare di calcio. Il campionato è finito, lo scudetto l'ha vinto la Juventus"
24 marzo 2020 23:36
Terremoto Sampdoria, decade il CDA, Ferrero è da solo, rassicurati Quagliarella e Ranieri. Le ultime
16 febbraio 2020 13:29
Bartoletti: "Commisso è stato fatto passare come un Ferrero qualsiasi. Nicchi poteva.."
05 febbraio 2020 13:45
Samp - Florenzi si può fare: l'agente del giocatore avrebbe parlato con Ferrero per gennaio
16 novembre 2019 00:17
Ferrero confessa: "Mi piacerebbe prendere Alessandro Florenzi alla Sampdoria"
12 novembre 2019 21:16
Commisso, è il terzo presidente della Serie A più citato sui media sportivi e non solo
23 ottobre 2019 11:49
La Sampdoria ha trovato il suo allenatore, è Claudio Ranieri, contratto di due anni. I dettagli
11 ottobre 2019 16:32
Ferrero: "Quando Pradè è stato chiamato dai viola, gli ho detto di andare per prendersi la rivincita"
05 luglio 2019 00:54
Ferrero interessato a comprare la Fiorentina, i Della Valle vogliono 200 milioni di euro
03 maggio 2019 20:12
Il fondo statunitense York è interessato a comprare la Fiorentina. I dettagli
14 marzo 2019 14:13
Ferrero: "Se avessi avuto un posto libero da extracomunitario lo riprendevo io Muriel"
24 gennaio 2019 11:56
La Finanza sequestra a Ferrero la villa di Firenze. Occhio all’illecito per l’affare Obiang
28 novembre 2018 10:57
Corriere dello Sport, pazza idea Ferrero, vuole portare Ibra in blucerchiato, bastano 2 milioni
22 novembre 2018 15:06
Ferrero: “Chiedo il rinvio della partita in segno di lutto. La mia Genova è ferita”
15 agosto 2018 17:08
Ferrero confessa: "Viviano vuole lasciare la Sampdoria. Vuole andare dove lo porta il cuore..."
20 giugno 2018 01:05
Ferrero: "Dolore troppo grande, bel segnale di unità non aver giocato. Ai miei ragazzi ho detto..."
05 marzo 2018 15:47
Ferrero: "Fiorentina? Basta polemiche, ormai i tre punti non ve li ridarà nessuno"
13 febbraio 2018 12:20
Ferrero: "Deluso dalla Fiorentina? Per nulla, le delusioni le danno le mogli. Abbiamo rigonfiato le ruote..."
21 gennaio 2018 20:27
Ferrero: "Amo profondamente Firenze ma Domenica vinciamo noi. I DV rimarranno in viola".
19 gennaio 2018 08:58
Lotito e Ferrero scendono in campo e si candidano con la lista "Noi con l'Italia"
11 gennaio 2018 17:57
Ferrero: "Ho passato una settimana a convincere i Della Valle per Montella. Ecco perchè Ilicic ha scelto l'Atalanta"
23 settembre 2017 09:19
Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi”
26 agosto 2017 16:34
Pedullà: "Ferrero a Roma per decidere il futuro di Schick, che salta la trasferta di Firenze"
26 agosto 2017 12:24
Ferrero non ci sta: "Ilicic all'Atalanta? Prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Sono basito"
04 luglio 2017 14:23
Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa
30 giugno 2017 13:19
Ferrero: "Ilicic? Lo prendiamo se la Fiorentina abbassa un po' il prezzo"
27 giugno 2017 15:48
Ferrero: "Muriel un campione, Praet stava per punire i viola. Il nostro obbiettivo..."
07 novembre 2016 18:10
Sabatini: "Prima Ferrero, poi Corvino. La Roma merita rispetto, inaccettabili le parole su Dzeko"
22 settembre 2016 12:23
Ferrero: "Dzeko lo porto a fare l'attore, rigore assegnato è scandaloso"
11 settembre 2016 21:20
Ferrero: "Montella? Nazionale o Milan può andare dove vuole. Tanto ormai..."
06 maggio 2016 15:22
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