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Notizie Ferrero Fiorentina

Ferrero: "I tifosi della Sampdoria mi odiavano, ora sono in Serie C in mano ad un defici***e"

28 maggio 2025 11:35

Ferrero: "Presidente Friedkin, prendo anche il primo volo e vengo a New York, salviamo la Roma"

29 ottobre 2024 22:44

Ferrero ricorda Barone: "Il calcio ha perso una persona perbene, un grande professionista e lavoratore"

20 marzo 2024 18:22

Indagato il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero: frode fiscale e dichiarazione falsa al fisco

10 febbraio 2024 17:55

Ferrero tiene in ostaggio la Sampdoria, rifiuta l'offerta di 30 milioni. Se non cambia idea sarà fallimento

29 maggio 2023 13:59

La Sampdoria ad un passo dal fallimento, non solo la retrocessione in serie B, ripartirà dalla serie D

11 aprile 2023 17:25

Sportitalia rivela: "Sta per scoppiare il caso Sampdoria. Non hanno i soldi per trasferte e stipendi"

01 gennaio 2023 12:09

"Ferrero ha rovinato la Samp. Ci accontenteremo di metà Commisso, a Firenze siete fortunati"

05 novembre 2022 19:45

Ferrero torna allo stadio, i tifosi della Sampdoria lo seguono inferociti e lui è costretto a scappare

18 ottobre 2022 12:08

Al-Thani si interesso anche all'acquisto della Fiorentina secondo alcune voci, Vicino il closing con la Samp

21 settembre 2022 15:26

Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza''

01 aprile 2022 18:03

La Verità, accuse Ferrero: "I soldi Covid della Sampdoria li ha usati per sanare altri debiti"

18 dicembre 2021 10:20

La Sampdoria il bancomat di Massimo Ferrero, ha prelevato 9 milioni dal club blucerchiato

14 dicembre 2021 20:30

L'intercettazione che inguaia la Sampdoria: "Si prende i soldi". Rischio punti di penalizzazione

10 dicembre 2021 20:30

Ferrero era a Milano per prendere Stankovic alla Samp: "Non riesco più a dormire, non so perchè sono qui"

09 dicembre 2021 18:08

Giallo Ferrrero, potrebbe essere stato aiutato da una talpa, sapeva di essere intercettato

09 dicembre 2021 12:54

Ferrero sbotta dal carcere: "Se volevo potevo scappare durante Pechino Express"

08 dicembre 2021 16:10

Ferrero, malore al momento dell'arresto: domani l'interrogatorio di garanzia

08 dicembre 2021 10:56

Massimo Ferrero si trova nel carcere di San Vittore, l'avvocato: "Trattato peggio di Totò Riina"

06 dicembre 2021 16:43

Arrestato Massimo Ferrero per bancarotta. Il presidente della Sampdoria portato in carcere

06 dicembre 2021 12:57

Il retroscena, dopo la Fiorentina Ribery si era offerto alla Sampdoria, Ferrero: "Con me non viene"

17 novembre 2021 14:41

Ribery snobbato da tutti, è ancora svincolato, anche Ferrero dice no: "Con me non viene alla Samp"

28 agosto 2021 13:12

Ferrero: "Ribery alla Sampdoria? No, io ho quello italiano, Quagliarella"

06 luglio 2021 11:59

Ferrero: "Gattuso lascia la Fiorentina? Prendiamolo subito. I 2 milioni più bonus li vale tutti"

17 giugno 2021 09:33

Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro

13 giugno 2021 15:18

Ferrero contro Agnelli: "Non ho parole per lui, ha deliri di onnipotenza. Va punito. Ridicolo in Lega"

21 aprile 2021 18:01

Vergassola: "Ferrero un passionale come i fiorentini. Un loro difetto? Matteo Renzi"

12 febbraio 2021 13:34

Ferrero: "Keita è un giocatore blucerchiato. Stiamo lavorando su Candreva"

21 settembre 2020 17:59

Il Covid fa perdere quasi 100 milioni ai Della Valle, impossibile l'acquisto della Sampdoria

14 settembre 2020 11:37

I Della Valle possono prendere la Sampdoria, domani incontro con Garrone

03 settembre 2020 18:48

Ferrero: "Basta parlare di calcio. Il campionato è finito, lo scudetto l'ha vinto la Juventus"

24 marzo 2020 23:36

Terremoto Sampdoria, decade il CDA, Ferrero è da solo, rassicurati Quagliarella e Ranieri. Le ultime

16 febbraio 2020 13:29

Bartoletti: "Commisso è stato fatto passare come un Ferrero qualsiasi. Nicchi poteva.."

05 febbraio 2020 13:45

Samp - Florenzi si può fare: l'agente del giocatore avrebbe parlato con Ferrero per gennaio

16 novembre 2019 00:17

Ferrero confessa: "Mi piacerebbe prendere Alessandro Florenzi alla Sampdoria"

12 novembre 2019 21:16

Commisso, è il terzo presidente della Serie A più citato sui media sportivi e non solo

23 ottobre 2019 11:49

La Sampdoria ha trovato il suo allenatore, è Claudio Ranieri, contratto di due anni. I dettagli

11 ottobre 2019 16:32

Ferrero: "Quando Pradè è stato chiamato dai viola, gli ho detto di andare per prendersi la rivincita"

05 luglio 2019 00:54

Ferrero interessato a comprare la Fiorentina, i Della Valle vogliono 200 milioni di euro

03 maggio 2019 20:12

Il fondo statunitense York è interessato a comprare la Fiorentina. I dettagli

14 marzo 2019 14:13

Ferrero: "Se avessi avuto un posto libero da extracomunitario lo riprendevo io Muriel"

24 gennaio 2019 11:56

La Finanza sequestra a Ferrero la villa di Firenze. Occhio all’illecito per l’affare Obiang

28 novembre 2018 10:57

Corriere dello Sport, pazza idea Ferrero, vuole portare Ibra in blucerchiato, bastano 2 milioni

22 novembre 2018 15:06

Ferrero: “Chiedo il rinvio della partita in segno di lutto. La mia Genova è ferita”

15 agosto 2018 17:08

Ferrero confessa: "Viviano vuole lasciare la Sampdoria. Vuole andare dove lo porta il cuore..."

20 giugno 2018 01:05

Ferrero: "Dolore troppo grande, bel segnale di unità non aver giocato. Ai miei ragazzi ho detto..."

05 marzo 2018 15:47

Ferrero: "Fiorentina? Basta polemiche, ormai i tre punti non ve li ridarà nessuno"

13 febbraio 2018 12:20

Ferrero: "Deluso dalla Fiorentina? Per nulla, le delusioni le danno le mogli. Abbiamo rigonfiato le ruote..."

21 gennaio 2018 20:27

Ferrero: "Amo profondamente Firenze ma Domenica vinciamo noi. I DV rimarranno in viola".

19 gennaio 2018 08:58

Lotito e Ferrero scendono in campo e si candidano con la lista "Noi con l'Italia"

11 gennaio 2018 17:57

Ferrero: "Ho passato una settimana a convincere i Della Valle per Montella. Ecco perchè Ilicic ha scelto l'Atalanta"

23 settembre 2017 09:19

Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi”

26 agosto 2017 16:34

Pedullà: "Ferrero a Roma per decidere il futuro di Schick, che salta la trasferta di Firenze"

26 agosto 2017 12:24

Ferrero non ci sta: "Ilicic all'Atalanta? Prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Sono basito"

04 luglio 2017 14:23

Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa

30 giugno 2017 13:19

Ferrero: "Ilicic? Lo prendiamo se la Fiorentina abbassa un po' il prezzo"

27 giugno 2017 15:48

Ferrero: "Muriel un campione, Praet stava per punire i viola. Il nostro obbiettivo..."

07 novembre 2016 18:10

Sabatini: "Prima Ferrero, poi Corvino. La Roma merita rispetto, inaccettabili le parole su Dzeko"

22 settembre 2016 12:23

Ferrero: "Dzeko lo porto a fare l'attore, rigore assegnato è scandaloso"

11 settembre 2016 21:20

Ferrero: "Montella? Nazionale o Milan può andare dove vuole. Tanto ormai..."

06 maggio 2016 15:22

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