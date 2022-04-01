Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza''
La società, al tempo sotto il controllo di Massimo Ferrero, è finita sotto la lente d'ingrandimento della procura.
“L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che oggi la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento relativo all’indagine sulle c.d. “Plusvalenze”. La società conta di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici nonché in conformità con la prassi nazionale ed internazionale della compravendita di calciatori".
FIGURACCIA ALLEGRI, CERCA DI SMONTARE GUARDIOLA MA SBAGLIA SUU EDERSON E LE STATISTICHE LO INCHIODANO
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