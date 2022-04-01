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Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza''

La società, al tempo sotto il controllo di Massimo Ferrero, è finita sotto la lente d'ingrandimento della procura.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 18:03
Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza'' -
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Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza''
Nell'indagine che ha coinvolto anche la Juventus, rea secondo la procura federale di aver adoperato delle plusvalenze fittizie per calmierare il bilancio, c'è finita anche la Sampdoria, che attraverso un comunicato ufficiale emesso dall' Ufficio Stampa Ufficiale, ha tenuto, aldilà del decorso delle indagini, a chiarire la propria posizione:

“L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che oggi la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento relativo all’indagine sulle c.d. “Plusvalenze”. La società conta di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici nonché in conformità con la prassi nazionale ed internazionale della compravendita di calciatori".

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