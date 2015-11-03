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Notizie Figc Fiorentina

Gravina attacca: "Troppe falsità, non penso d'aver fallito, le mie dimissioni un atto d'amore"

29 aprile 2026 22:11

Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare

28 aprile 2026 22:48

Presidenza FIGC? Malagò: "Una sfida che mi affascina ma devo riflettere"

14 aprile 2026 18:57

La Lega di Serie A ha scelto Malagò come candidato per le elezioni federali del post Gravina

13 aprile 2026 13:50

Svelato il dossier Baggio: "Volevamo creare 100 centri federali dove lavorare sulla tecnica e sull'etica"

07 aprile 2026 12:17

Rivera: “Pronto a fare il presidente della FIGC. Voglio mettere i giovani nelle condizioni di migliorare”

03 aprile 2026 08:26

Gravina si è dimesso: non è più il Presidente della FIGC. Nuove elezioni il 22 giugno a Roma.

02 aprile 2026 15:25

Sentite Sabatini: "Renzi è perfetto per essere il successore di Gravina in FIGC"

02 aprile 2026 14:10

Sky Sport: “Dimissioni Gravina ipotesi più probabile. Malagò o Abete come sostituti”

02 aprile 2026 00:52

Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"

01 aprile 2026 22:28

Disfatta Italia: lancio di uova contro la sede della FIGC e striscioni contro Gravina. La rabbia dei tifosi

01 aprile 2026 14:55

Il Messaggero: "Fiorentina rischia il blocco mercato se non vende a gennaio. Il 30 novembre la risposta"

27 novembre 2025 15:26

Gravina: "Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale"

24 novembre 2025 16:26

Gravina: “Convinto che andremo ai Mondiali, i ragazzi non sono così scarsi come si vuole fare credere”

20 novembre 2025 16:29

Rivoluzione arbitri: la FIGC vuole togliere all'AIA il controllo sulla selezione e promozione degli arbitri

23 settembre 2025 11:43

Domani Gattuso al Viola Park. Il CT della Nazionale italiana incontrerà i calciatori in vista dei prossimi impegni

25 luglio 2025 18:52

L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"

24 luglio 2025 16:24

Gravina annuncia il Progetto Prandelli: "Dovrà sviluppare la capacità tecnica dei calciatori"

19 giugno 2025 11:54

TMW scrive: "Non è detto che la FIGC vada su Pioli, si stanno valutando nomi legati alla nazionale"

10 giugno 2025 11:57

Gravina "tifa" Juve: "Bianconeri modello ideale per il calcio italiano, se la giocheranno fino alla fine"

21 marzo 2025 22:25

Gazzetta: “Ferrari candidato al consiglio FIGC, è in lizza con Marotta ed altri 10”

31 dicembre 2024 11:14

Criscitiello squalificato due anni per insulti razzisti, sputi e inseguimento all’arbitro in Serie D

04 dicembre 2024 00:09

Pedullà duro: "Gravina si ricandida? per distacco il peggior presidente della storia della Figc"

29 novembre 2024 23:03

Gravina: "Mi ricandido, decisione non facile. Fatto di tutto per farmi desistere ma ho la coscienza a posto"

29 novembre 2024 01:03

Un tesserato Aia ha presentato un'istanza contro Gravina al garante della giustizia sportiva

27 novembre 2024 12:39

Serie A, richiesta ufficialmente la finestra speciale di mercato 1-10 giugno. Serve l'ok della FIGC

21 novembre 2024 17:00

Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina

14 novembre 2024 23:45

Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20

22 ottobre 2024 23:57

La FIGC pronta a sperimentare il tempo effettivo nel calcio nelle giovanili e nelle categorie minori

13 ottobre 2024 12:57

De Siervo (Lega Calcio): "Per entrare allo stadio saremo costretti al riconoscimento facciale"

01 ottobre 2024 22:37

Spalletti, fiumi di parole su quel che è stato, ma il futuro è adesso, ha senso ripartire da lui?

29 giugno 2024 23:07

Lotito risponde a Gravina: "Rancore verso di me per difendersi dalle sue responsabilità nel calcio italiano"

24 aprile 2024 18:39

La FIGC comunica: "Verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi, in memoria di Mattia Giani"

15 aprile 2024 17:37

La FIGC dispone 1 minuto di silenzio in tutti i campi in ricordo di Barone. Gravina: "Perdo un amico"

19 marzo 2024 18:12

La nota della Fiorentina: "Ringraziamo la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC per la vicinanza dimostrata"

18 marzo 2024 15:56

Pistocchi: "18 anni da Calciopoli e nulla è cambiato. Ha ancora senso parlare di calcio?"

07 marzo 2024 18:58

Il Presidente della Figc Gravina indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio

06 marzo 2024 21:00

Novità Open VAR: dalla 25° giornata si analizzeranno gli episodi arbitrali del turno corrente

16 febbraio 2024 13:26

Casini: "Uscire dalla FIGC? Vogliamo più peso decisionale e un'autonomia stile Premier League"

05 febbraio 2024 18:29

La FIGC passa all'attacco: esclusi dalla Serie A i club che non si impegneranno a non partecipare alla Superlega

28 dicembre 2023 18:05

La FIGC contro la Superlega: "Non è un progetto compatibile, pronti ad andare in tutte le sedi"

21 dicembre 2023 19:18

Zazzaroni: "Scommesse? Appena iniziata, effetti saranno devastanti. Federazione non ha responsabilità"

13 ottobre 2023 19:08

Gravina sullo scandalo scommesse: "Situazione non preventivabile. Ludopatia è una piaga sociale"

13 ottobre 2023 17:59

Che vergogna! FIGC elimina lo Ius Soli sportivo. I bambini extracomunitari non possono più essere tesserati

01 ottobre 2023 20:47

FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"

28 settembre 2023 17:14

Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA: "Ringrazio Ceferin per l'incarico, segnale di fiducia"

05 aprile 2023 18:24

Gazzetta, oltre 700 i mandati nel 2022, 31 quelli dati dalla Fiorentina. A Minieri ne sono stati dati ben 4

03 aprile 2023 09:42

Pierozzi continua a stupire anche con l'Italia: "Che emozione l'esordio, incornicerò la maglia"

25 marzo 2023 14:00

Gravina: "Arbitri subiscono violenze inaudite, chi li tocca verrà radiato. Pagheranno anche le società"

14 marzo 2023 19:22

Euro 2032, Firenze si candida ed ha buone possibilità di vittoria grazie al restyling del Franchi

11 marzo 2023 09:50

Gravina: "I bilanci dei club devono essere sani. La politica capisca che il mondo del calcio merita rispetto"

06 marzo 2023 17:55

Casini risponde a Gravina: "Triste è non vedere l'Italia ai Mondiali, non la Supercoppa a Riyad"

18 gennaio 2023 21:20

FIGC, nel weekend ci sarà un minuto di silenzio in tutti i campi

06 gennaio 2023 14:49

Troppe polemiche arbitrali, la FIGC pensa la svolta: si valuta l'utilizzo del VAR a chiamata

13 dicembre 2022 17:53

La Figc ha chiesto gli atti della Procura di Torino, si può riaprire un nuovo fascicolo

29 novembre 2022 21:11

Nazione svela: “Incontro Barone-Gravina a Coverciano: il dg ha parlato dei torti arbitrali subiti dai viola”

15 novembre 2022 09:13

Gazzetta, la procura federale indaga sul litigio tra i dirigenti di Fiorentina e Inter. Pronti provvedimenti?

25 ottobre 2022 12:26

Figc, disastro Covid-19: ricavi da ingresso stadio azzerati, perso mezzo miliardo. Gravina: "Dati impietosi"

13 luglio 2022 21:18

Scintille tra la Lega di Serie A e la FIGC per l'indice di liquidità: "Vogliono litigare e creare questo clima"

15 giugno 2022 17:03

Giocatori in fuga dalla Nazionale, la Serie A tuona contro la FIGC: "Tentativo di screditare i club"

04 giugno 2022 22:47

Figc spiega l'assoluzione alla Juventus per la false plusvalenze: "Impossibile stabilire prezzi"

22 aprile 2022 20:37

Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza''

01 aprile 2022 18:03

Il sogno di Carnesecchi: "Voglio conquistare la Serie A, sarebbe la svolta per la mia carriera"

23 marzo 2022 22:19

Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"

07 marzo 2022 17:30

La procura federale archivia le indagini su Commisso per l'intervista al Times. Nessun fatto di rilievo

02 marzo 2022 13:26

19 schede nulle, un solo voto a Bonomi, fumata nera nell'assemblea FIGC per l'elezione del presidente

15 febbraio 2022 17:23

Finalmente! Il governo è pronto a garantire la massima capienza negli stadi a partire da Marzo

08 febbraio 2022 17:12

Gravina non ci sta: "Stendo un velo pietoso sui giudizi di Commisso sulla classe dirigente"

20 gennaio 2022 10:04

Denuncia di Commisso è sacrosanta: le regole per un calcio sostenibile non sono uguali per tutti

15 gennaio 2022 17:50

Gazzetta, Commisso tuona e la Procura indaga: rischia inibizioni e una squalifica a tempo

15 gennaio 2022 10:31

Commisso sbotta, Procura FIGC apre un'inchiesta per verificare se ci sono "dichiarazioni lesive"

15 gennaio 2022 10:05

Broglio esame di Suarez per la Juventus, Figc decide di non far nulla, Gravina: "Archiviazione"

10 dicembre 2021 12:58

La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus

04 ottobre 2021 21:39

Lo strano trasferimento di Gondo, per andare alla Salernitana dalla Lazio si è svincolato

02 settembre 2021 20:54

Ufficiale, Coppa Italia, Fiorentina-Benevento si gioca al Franchi il 15/12 alle ore 21.00

02 settembre 2021 09:47

Riapertura Franchi al 100%? Gravina frena: "Bisogna stare attenti, sennò si rischia di richiudere tutto"

03 luglio 2021 18:06

Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale

29 giugno 2021 15:48

La Figc boccia la farsa della Salernitata sul trust di Lotito, in bilico iscrizione alla serie A

29 giugno 2021 12:05

Dalla Liguria, Italiano, la Fiorentina ha commesso un illecito nei confronti dello Spezia? Indaga la FIGC

26 giugno 2021 12:05

Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc

20 maggio 2021 14:49

Gravina: "Superlega? Chi partecipa è fuori. Playoff e playout? Idea viva, sono favorevolissimo"

26 aprile 2021 17:37

Fiorentina al 5° posto in Serie A per i compensi dati ai procuratori: pagati 9 milioni e 740 mila euro

31 marzo 2021 11:58

Gravina: "La FIGC sta con Nardella. Soldi del Recovery per il Franchi? E' la strada giusta"

20 marzo 2021 10:58

FIGC, Gravina è stato rieletto presidente per i prossimi 4 anni: battuto nettamente Sibilia

22 febbraio 2021 18:43

Gravina: "Bisogna riaprire gli stadi. Lavoro per un campionato a tre fasi, playoff e scudetto"

17 settembre 2020 11:40

Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"

15 settembre 2020 16:32

Ufficiale, il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre. Il 26 la Serie B poi la Serie C

04 agosto 2020 17:49

Gravina: "Quasi impossibile iniziare il campionato il 12 settembre. Serve sicurezza per i tesserati"

01 agosto 2020 20:37

Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"

28 luglio 2020 17:06

Lega Serie A: "Nessuno stop alle partite su Sky. Necessario riaprire gli stadi al più presto"

13 luglio 2020 16:42

FIGC, pronta ad estendere contratti di 2 mesi. Niente arrivo anticipato per Amrabat alla Fiorentina?

23 giugno 2020 12:14

FIGC, prestiti con diritto di riscatto e controriscatto. Tutte le date sulle trattative

16 giugno 2020 13:45

CorSport, contratti in scadenza al 30 giugno? Verranno prolungati di due mesi, ad ore l'ok definitivo

16 giugno 2020 12:48

Gravina: "Quando la Francia ha detto stop al campionato ho avuto paura per la Serie A. Serve la riforma"

15 giugno 2020 12:27

CorSport, FIGC al lavoro, la svolta è vicina: la quarantena passerà da 14 giorni a 4

12 giugno 2020 11:13

La FIGC ha deciso: il calciomercato si terrà dall'1 settembre al 5 ottobre e dal 4 gennaio al 31

08 giugno 2020 20:53

Sky Sport, stop al campionato femminile: Fiorentina Women's in Champions secondo l'algoritmo

08 giugno 2020 20:46

La dura linea della FIGC potrebbe diventare legge: chi non rispetta il protocollo verrà escluso dal campionato

04 giugno 2020 19:00

Gravina: "Sono felice, la ripartenza del calcio è un messaggio di speranza per tutta l'Italia"

28 maggio 2020 22:32

Gazzetta, Sorge il problema contratti in scadenza il 30 giugno: niente norma collettiva, sì alle singole trattative

28 maggio 2020 11:34

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