Notizie Figc Fiorentina

Gravina attacca: "Troppe falsità, non penso d'aver fallito, le mie dimissioni un atto d'amore"
29 aprile 2026 22:11
Fischietti milionari e credibilità sottozero: 66 milioni l’anno per un mondo arbitrale da ribaltare
28 aprile 2026 22:48
Presidenza FIGC? Malagò: "Una sfida che mi affascina ma devo riflettere"
14 aprile 2026 18:57
La Lega di Serie A ha scelto Malagò come candidato per le elezioni federali del post Gravina
13 aprile 2026 13:50
Svelato il dossier Baggio: "Volevamo creare 100 centri federali dove lavorare sulla tecnica e sull'etica"
07 aprile 2026 12:17
Rivera: “Pronto a fare il presidente della FIGC. Voglio mettere i giovani nelle condizioni di migliorare”
03 aprile 2026 08:26
Gravina si è dimesso: non è più il Presidente della FIGC. Nuove elezioni il 22 giugno a Roma.
02 aprile 2026 15:25
Sentite Sabatini: "Renzi è perfetto per essere il successore di Gravina in FIGC"
02 aprile 2026 14:10
Sky Sport: “Dimissioni Gravina ipotesi più probabile. Malagò o Abete come sostituti”
02 aprile 2026 00:52
Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"
01 aprile 2026 22:28
Disfatta Italia: lancio di uova contro la sede della FIGC e striscioni contro Gravina. La rabbia dei tifosi
01 aprile 2026 14:55
Il Messaggero: "Fiorentina rischia il blocco mercato se non vende a gennaio. Il 30 novembre la risposta"
27 novembre 2025 15:26
Gravina: "Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale"
24 novembre 2025 16:26
Gravina: “Convinto che andremo ai Mondiali, i ragazzi non sono così scarsi come si vuole fare credere”
20 novembre 2025 16:29
Rivoluzione arbitri: la FIGC vuole togliere all'AIA il controllo sulla selezione e promozione degli arbitri
23 settembre 2025 11:43
Domani Gattuso al Viola Park. Il CT della Nazionale italiana incontrerà i calciatori in vista dei prossimi impegni
25 luglio 2025 18:52
L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"
24 luglio 2025 16:24
Gravina annuncia il Progetto Prandelli: "Dovrà sviluppare la capacità tecnica dei calciatori"
19 giugno 2025 11:54
TMW scrive: "Non è detto che la FIGC vada su Pioli, si stanno valutando nomi legati alla nazionale"
10 giugno 2025 11:57
Gravina "tifa" Juve: "Bianconeri modello ideale per il calcio italiano, se la giocheranno fino alla fine"
21 marzo 2025 22:25
Gazzetta: “Ferrari candidato al consiglio FIGC, è in lizza con Marotta ed altri 10”
31 dicembre 2024 11:14
Criscitiello squalificato due anni per insulti razzisti, sputi e inseguimento all’arbitro in Serie D
04 dicembre 2024 00:09
Pedullà duro: "Gravina si ricandida? per distacco il peggior presidente della storia della Figc"
29 novembre 2024 23:03
Gravina: "Mi ricandido, decisione non facile. Fatto di tutto per farmi desistere ma ho la coscienza a posto"
29 novembre 2024 01:03
Un tesserato Aia ha presentato un'istanza contro Gravina al garante della giustizia sportiva
27 novembre 2024 12:39
Serie A, richiesta ufficialmente la finestra speciale di mercato 1-10 giugno. Serve l'ok della FIGC
21 novembre 2024 17:00
Anche la Fiorentina abbandona Lotito e De Laurentis nella battaglia contro Gravina
14 novembre 2024 23:45
Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20
22 ottobre 2024 23:57
La FIGC pronta a sperimentare il tempo effettivo nel calcio nelle giovanili e nelle categorie minori
13 ottobre 2024 12:57
De Siervo (Lega Calcio): "Per entrare allo stadio saremo costretti al riconoscimento facciale"
01 ottobre 2024 22:37
Spalletti, fiumi di parole su quel che è stato, ma il futuro è adesso, ha senso ripartire da lui?
29 giugno 2024 23:07
Lotito risponde a Gravina: "Rancore verso di me per difendersi dalle sue responsabilità nel calcio italiano"
24 aprile 2024 18:39
La FIGC comunica: "Verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi, in memoria di Mattia Giani"
15 aprile 2024 17:37
La FIGC dispone 1 minuto di silenzio in tutti i campi in ricordo di Barone. Gravina: "Perdo un amico"
19 marzo 2024 18:12
La nota della Fiorentina: "Ringraziamo la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC per la vicinanza dimostrata"
18 marzo 2024 15:56
Pistocchi: "18 anni da Calciopoli e nulla è cambiato. Ha ancora senso parlare di calcio?"
07 marzo 2024 18:58
Il Presidente della Figc Gravina indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio
06 marzo 2024 21:00
Novità Open VAR: dalla 25° giornata si analizzeranno gli episodi arbitrali del turno corrente
16 febbraio 2024 13:26
Casini: "Uscire dalla FIGC? Vogliamo più peso decisionale e un'autonomia stile Premier League"
05 febbraio 2024 18:29
La FIGC passa all'attacco: esclusi dalla Serie A i club che non si impegneranno a non partecipare alla Superlega
28 dicembre 2023 18:05
La FIGC contro la Superlega: "Non è un progetto compatibile, pronti ad andare in tutte le sedi"
21 dicembre 2023 19:18
Zazzaroni: "Scommesse? Appena iniziata, effetti saranno devastanti. Federazione non ha responsabilità"
13 ottobre 2023 19:08
Gravina sullo scandalo scommesse: "Situazione non preventivabile. Ludopatia è una piaga sociale"
13 ottobre 2023 17:59
Che vergogna! FIGC elimina lo Ius Soli sportivo. I bambini extracomunitari non possono più essere tesserati
01 ottobre 2023 20:47
FIGC vuole risarcimento dopo addio di Mancini: dimissioni non consensuali. Gravina: "Valutiamo possibilità"
28 settembre 2023 17:14
Gravina è il nuovo vicepresidente dell'UEFA: "Ringrazio Ceferin per l'incarico, segnale di fiducia"
05 aprile 2023 18:24
Gazzetta, oltre 700 i mandati nel 2022, 31 quelli dati dalla Fiorentina. A Minieri ne sono stati dati ben 4
03 aprile 2023 09:42
Pierozzi continua a stupire anche con l'Italia: "Che emozione l'esordio, incornicerò la maglia"
25 marzo 2023 14:00
Gravina: "Arbitri subiscono violenze inaudite, chi li tocca verrà radiato. Pagheranno anche le società"
14 marzo 2023 19:22
Euro 2032, Firenze si candida ed ha buone possibilità di vittoria grazie al restyling del Franchi
11 marzo 2023 09:50
Gravina: "I bilanci dei club devono essere sani. La politica capisca che il mondo del calcio merita rispetto"
06 marzo 2023 17:55
Casini risponde a Gravina: "Triste è non vedere l'Italia ai Mondiali, non la Supercoppa a Riyad"
18 gennaio 2023 21:20
FIGC, nel weekend ci sarà un minuto di silenzio in tutti i campi
06 gennaio 2023 14:49
Troppe polemiche arbitrali, la FIGC pensa la svolta: si valuta l'utilizzo del VAR a chiamata
13 dicembre 2022 17:53
La Figc ha chiesto gli atti della Procura di Torino, si può riaprire un nuovo fascicolo
29 novembre 2022 21:11
Nazione svela: “Incontro Barone-Gravina a Coverciano: il dg ha parlato dei torti arbitrali subiti dai viola”
15 novembre 2022 09:13
Gazzetta, la procura federale indaga sul litigio tra i dirigenti di Fiorentina e Inter. Pronti provvedimenti?
25 ottobre 2022 12:26
Figc, disastro Covid-19: ricavi da ingresso stadio azzerati, perso mezzo miliardo. Gravina: "Dati impietosi"
13 luglio 2022 21:18
Scintille tra la Lega di Serie A e la FIGC per l'indice di liquidità: "Vogliono litigare e creare questo clima"
15 giugno 2022 17:03
Giocatori in fuga dalla Nazionale, la Serie A tuona contro la FIGC: "Tentativo di screditare i club"
04 giugno 2022 22:47
Figc spiega l'assoluzione alla Juventus per la false plusvalenze: "Impossibile stabilire prezzi"
22 aprile 2022 20:37
Inchiesta plusvalenze, la Samp commenta il deferimento della procura: ''Agito sempre con trasparenza''
01 aprile 2022 18:03
Il sogno di Carnesecchi: "Voglio conquistare la Serie A, sarebbe la svolta per la mia carriera"
23 marzo 2022 22:19
Gravina attacca Agnelli: "La peggior risposta ai problemi. Idea fallimentare, inutile e dannosa"
07 marzo 2022 17:30
La procura federale archivia le indagini su Commisso per l'intervista al Times. Nessun fatto di rilievo
02 marzo 2022 13:26
19 schede nulle, un solo voto a Bonomi, fumata nera nell'assemblea FIGC per l'elezione del presidente
15 febbraio 2022 17:23
Finalmente! Il governo è pronto a garantire la massima capienza negli stadi a partire da Marzo
08 febbraio 2022 17:12
Gravina non ci sta: "Stendo un velo pietoso sui giudizi di Commisso sulla classe dirigente"
20 gennaio 2022 10:04
Denuncia di Commisso è sacrosanta: le regole per un calcio sostenibile non sono uguali per tutti
15 gennaio 2022 17:50
Gazzetta, Commisso tuona e la Procura indaga: rischia inibizioni e una squalifica a tempo
15 gennaio 2022 10:31
Commisso sbotta, Procura FIGC apre un'inchiesta per verificare se ci sono "dichiarazioni lesive"
15 gennaio 2022 10:05
Broglio esame di Suarez per la Juventus, Figc decide di non far nulla, Gravina: "Archiviazione"
10 dicembre 2021 12:58
La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus
04 ottobre 2021 21:39
Lo strano trasferimento di Gondo, per andare alla Salernitana dalla Lazio si è svincolato
02 settembre 2021 20:54
Ufficiale, Coppa Italia, Fiorentina-Benevento si gioca al Franchi il 15/12 alle ore 21.00
02 settembre 2021 09:47
Riapertura Franchi al 100%? Gravina frena: "Bisogna stare attenti, sennò si rischia di richiudere tutto"
03 luglio 2021 18:06
Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale
29 giugno 2021 15:48
La Figc boccia la farsa della Salernitata sul trust di Lotito, in bilico iscrizione alla serie A
29 giugno 2021 12:05
Dalla Liguria, Italiano, la Fiorentina ha commesso un illecito nei confronti dello Spezia? Indaga la FIGC
26 giugno 2021 12:05
Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc
20 maggio 2021 14:49
Gravina: "Superlega? Chi partecipa è fuori. Playoff e playout? Idea viva, sono favorevolissimo"
26 aprile 2021 17:37
Fiorentina al 5° posto in Serie A per i compensi dati ai procuratori: pagati 9 milioni e 740 mila euro
31 marzo 2021 11:58
Gravina: "La FIGC sta con Nardella. Soldi del Recovery per il Franchi? E' la strada giusta"
20 marzo 2021 10:58
FIGC, Gravina è stato rieletto presidente per i prossimi 4 anni: battuto nettamente Sibilia
22 febbraio 2021 18:43
Gravina: "Bisogna riaprire gli stadi. Lavoro per un campionato a tre fasi, playoff e scudetto"
17 settembre 2020 11:40
Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"
15 settembre 2020 16:32
Ufficiale, il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre. Il 26 la Serie B poi la Serie C
04 agosto 2020 17:49
Gravina: "Quasi impossibile iniziare il campionato il 12 settembre. Serve sicurezza per i tesserati"
01 agosto 2020 20:37
Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"
28 luglio 2020 17:06
Lega Serie A: "Nessuno stop alle partite su Sky. Necessario riaprire gli stadi al più presto"
13 luglio 2020 16:42
FIGC, pronta ad estendere contratti di 2 mesi. Niente arrivo anticipato per Amrabat alla Fiorentina?
23 giugno 2020 12:14
FIGC, prestiti con diritto di riscatto e controriscatto. Tutte le date sulle trattative
16 giugno 2020 13:45
CorSport, contratti in scadenza al 30 giugno? Verranno prolungati di due mesi, ad ore l'ok definitivo
16 giugno 2020 12:48
Gravina: "Quando la Francia ha detto stop al campionato ho avuto paura per la Serie A. Serve la riforma"
15 giugno 2020 12:27
CorSport, FIGC al lavoro, la svolta è vicina: la quarantena passerà da 14 giorni a 4
12 giugno 2020 11:13
La FIGC ha deciso: il calciomercato si terrà dall'1 settembre al 5 ottobre e dal 4 gennaio al 31
08 giugno 2020 20:53
Sky Sport, stop al campionato femminile: Fiorentina Women's in Champions secondo l'algoritmo
08 giugno 2020 20:46
La dura linea della FIGC potrebbe diventare legge: chi non rispetta il protocollo verrà escluso dal campionato
04 giugno 2020 19:00
Gravina: "Sono felice, la ripartenza del calcio è un messaggio di speranza per tutta l'Italia"
28 maggio 2020 22:32
Gazzetta, Sorge il problema contratti in scadenza il 30 giugno: niente norma collettiva, sì alle singole trattative
28 maggio 2020 11:34
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