Gravina sullo scandalo scommesse: “Situazione non preventivabile. Ludopatia è una piaga sociale”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, collegato in remoto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato del caos scommesse che si è scatenato nelle ultime ore nel mondo del calcio Italiano: “La vicenda del calcioscommesse non era preventivabile. Credo che a questa situazione abbiamo risposto con grande sensibilità e coerenza e con rispetto per le istituzioni, i calciatori e la maglia azzurra. Purtroppo la ludopatia non è un problema del calcio ma una piaga sociale che corrode dall’interno. Ieri le autorità hanno voluto notificare gli avvisi di garanzia a Zaniolo e Tonali”. Lo riporta TMW.

FABRIZIO CORONA HA LANCIATO LA BOMBA SULLE SCOMMESSE NEL CALCIO: ALTRI NOMI PRONTI AD USCIRE