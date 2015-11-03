Labaro Viola

Notizie Scandalo Scommesse Fiorentina

Dopo Fagioli e Tonali, ora tocca a Zaniolo. Tre ore di audizione con la Procura per scommesse

27 ottobre 2023 18:17

Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"

24 ottobre 2023 19:07

Si attende la squalifica di Tonali per scommesse: out 10 mesi. Vuole patteggiare come Fagioli

24 ottobre 2023 14:51

Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"

23 ottobre 2023 18:03

Barella sbotta sui social dopo essere stato messo in mezzo al caos scommesse: "Siete dei pagliacci"

20 ottobre 2023 18:19

De Laurentiis sullo scandalo scommesse: “Napoli fa sorveglianza. Assumo calciatori che mi danno tranquillità"

19 ottobre 2023 19:35

Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"

18 ottobre 2023 18:28

Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"

18 ottobre 2023 17:09

Corona fa tremare ancora la Roma, Azmoun nuovo nome? "In tribuna guardava corsa di cavalli"

17 ottobre 2023 18:38

Tonali in Procura a Torino per lo scandalo scommesse, l'agente: "Sta giocando partita più importante"

17 ottobre 2023 18:17

Lotito ignora il caos sullo scandalo scommesse: "Non ho seguito. Le notizie non sono ufficiali"

14 ottobre 2023 18:53

Galliani difende Tonali: "Ragazzo fantastico. Credo siano leggerezze da ragazzi, non peccati mortali"

14 ottobre 2023 18:38

Bucchioni: "Scommesse? Nel calcio cultura e valori in secondo piano rispetto ai soldi. I procuratori..."

14 ottobre 2023 18:20

Zazzaroni: "Scommesse? Appena iniziata, effetti saranno devastanti. Federazione non ha responsabilità"

13 ottobre 2023 19:08

Juventus si difende dopo le accuse di Corona: "Procura contattata subito sul caso Fagioli". Il comunicato

13 ottobre 2023 18:47

Amoruso duro sul caso scommesse: "Sono deficienti. Non provo compassione, gli devono dare 5 anni"

13 ottobre 2023 18:21

Gravina sullo scandalo scommesse: "Situazione non preventivabile. Ludopatia è una piaga sociale"

13 ottobre 2023 17:59

Archivio

Esplora l'archivio di Scandalo Scommesse

Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41