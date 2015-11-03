Notizie Scandalo Scommesse Fiorentina

Dopo Fagioli e Tonali, ora tocca a Zaniolo. Tre ore di audizione con la Procura per scommesse
27 ottobre 2023 18:17
Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"
24 ottobre 2023 19:07
Si attende la squalifica di Tonali per scommesse: out 10 mesi. Vuole patteggiare come Fagioli
24 ottobre 2023 14:51
Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"
23 ottobre 2023 18:03
Barella sbotta sui social dopo essere stato messo in mezzo al caos scommesse: "Siete dei pagliacci"
20 ottobre 2023 18:19
De Laurentiis sullo scandalo scommesse: “Napoli fa sorveglianza. Assumo calciatori che mi danno tranquillità"
19 ottobre 2023 19:35
Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"
18 ottobre 2023 18:28
Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"
18 ottobre 2023 17:09
Corona fa tremare ancora la Roma, Azmoun nuovo nome? "In tribuna guardava corsa di cavalli"
17 ottobre 2023 18:38
Tonali in Procura a Torino per lo scandalo scommesse, l'agente: "Sta giocando partita più importante"
17 ottobre 2023 18:17
Lotito ignora il caos sullo scandalo scommesse: "Non ho seguito. Le notizie non sono ufficiali"
14 ottobre 2023 18:53
Galliani difende Tonali: "Ragazzo fantastico. Credo siano leggerezze da ragazzi, non peccati mortali"
14 ottobre 2023 18:38
Bucchioni: "Scommesse? Nel calcio cultura e valori in secondo piano rispetto ai soldi. I procuratori..."
14 ottobre 2023 18:20
Zazzaroni: "Scommesse? Appena iniziata, effetti saranno devastanti. Federazione non ha responsabilità"
13 ottobre 2023 19:08
Juventus si difende dopo le accuse di Corona: "Procura contattata subito sul caso Fagioli". Il comunicato
13 ottobre 2023 18:47
Amoruso duro sul caso scommesse: "Sono deficienti. Non provo compassione, gli devono dare 5 anni"
13 ottobre 2023 18:21
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