Bucchioni: “Scommesse? Nel calcio cultura e valori in secondo piano rispetto ai soldi. I procuratori…”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina ma si è soffermato anche sullo scandalo scommesse. Ecco le sue dichiarazioni:

“Scommesse? Siamo sempre alle solite ed il calcio è sempre un posto borderline dove cultura e valori passano in secondo piano rispetto ai soldi. Una volta i giocatori giocavano a carte ed a poker; ormai è un mondo dove i soldi sono visti con un valore sproporzionato. Cosa vuoi dire ad un calciatore che guadagna 4 milioni all’anno? Sono tutti tentazioni e ricerca di adrenalina. Io mi sono chiesto: i procuratori cosa sono lì a fare? Sono solo a prendere soldi o sono tenuti a controllare i loro assistiti? A livello globale l’interesse per il calcio è sceso. Ci sono troppi soldi.

Bonaventura in Nazionale? Poi va a finire che 10/15 persone vanno ad offuscare il lavoro di gente che si sacrifica e ragazzi che sono costretti a fare sacrifici e hanno valori come Bonaventura. Ha sempre avuto un grande talento ma non è stato apprezzato abbastanza. Non capisco come il Milan non gli abbia rinnovato il contratto e per questo noi li ringraziamo.”

LE PAROLE DEL GIOVANE TERZINO DESTRO DELLA FIORENTINA