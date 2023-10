Amoruso duro sul caso scommesse: “Sono deficienti. Non provo compassione, gli devono dare 5 anni”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina ma si è soffermato soprattutto sullo scandalo calcioscommesse che sta facendo tremare il campionato italiano. Ecco le sue parole:

“Il problema non è che rischiano, ho letto proprio e sentito di intercettazioni telefoniche. Io vado fuori di testa per queste cose: sono stati baciati dalla fortuna, diventi professionista, guadagni una valanga e mi dice che ti serve di andare a fare scommessine? Ma ti giuro guarda sono deluso ma poi i nomi che sono venuti fuori; che cavolo avete in testa? Io non ho compassione e non posso considerarli errori, per me sono dei deficienti e spero possano pagare caro. Gli diano 5 anni perchè non si può accettare che questi buttino la loro vita al cesso. Dove è finito quel sogno che avevi fin da piccolo di lottare per la propria maglia? Non riconosco più questo sport ed i calciatori, non si può generalizzare ma sono tutti nomi di prima fascia.”

IL PRESIDENTE DELLA FIGC INTERVIENE SUL CASO CALCIOSCOMMESSE