Notizie Tonali Fiorentina

Caso scommesse: chiuse le indagini, non ci sono state combine. Per gli indagati 250 euro di multa
23 ottobre 2025 11:27
Sabatini: "Kean è un attaccante top a livello europeo e in poche squadre hanno un giocatore del genere"
09 settembre 2025 18:48
La Gazzetta dello Sport titola: "Amrabat può tornare in Italia, su di lui c'è la Juventus"
11 agosto 2025 15:43
Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"
15 aprile 2025 23:55
Dialogo tra Zaniolo e Fagioli: "Gli ho chiesto come iscrivermi perchè volevo giocare a poker e black jack"
12 aprile 2025 10:05
Floro Flores punge Fagioli e Tonali: "Iniziate a radiare. Mi raccomando, ora convocateli in Nazionale"
11 aprile 2025 16:34
Nuovo inchiesta scommesse? Fagioli non rischia, pena già scontata. Zaniolo rischia 250 euro di multa
11 aprile 2025 15:45
Nations League: in Belgio l'Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti
14 novembre 2024 22:59
Tonali: "Prima dell'errore avevo due vite, ero molto chiuso. Ora sono solo Sandro"
16 settembre 2024 22:37
Tonali tornerà a giocare a fine agosto. La Football Association ha deciso di non prolungare la sanzione
02 maggio 2024 18:03
Nonostante il caso Fagioli la Serie A vuole reintrodurre le sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse
24 aprile 2024 11:38
Tonali si autodenuncia alla FA come fece con la FIGC: "Dopo la squalifica voglio ripartire con forza"
29 marzo 2024 17:51
Guai per Tonali, ha piazzato altre 50 scommesse dopo essere stato squalificato. Rischia altro anno
28 marzo 2024 15:46
Dopo Fagioli e Tonali, ora tocca a Zaniolo. Tre ore di audizione con la Procura per scommesse
27 ottobre 2023 18:17
Il Newcastle non ci sta, è infuriato per la squalifica di Tonali e vuole un risarcimento dal Milan
25 ottobre 2023 12:55
Si attende la squalifica di Tonali per scommesse: out 10 mesi. Vuole patteggiare come Fagioli
24 ottobre 2023 14:51
Tonali, accordo sulla squalifica, il centrocampista starà lontano dai campi per un anno e mezzo
23 ottobre 2023 11:40
Il Newcastle non perdona Tonali: per tutta la durata della squalifica non prenderà lo stipendio
22 ottobre 2023 13:49
Psichiatra difende Tonali: "Scommetteva sul Milan per un rito portafortuna chiamato pensiero magico"
20 ottobre 2023 11:13
Vergogna Tonali, nonostante abbia scommesso sul suo Milan rischia soltanto un anno di stop
19 ottobre 2023 12:32
Il Newcastle sarà al fianco di Tonali: "Pieno sostegno a lui e alla sua famiglia"
18 ottobre 2023 17:20
Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"
18 ottobre 2023 17:09
Gazzetta annuncia: "Tonali ha scommesso sui risultati del Milan, rischia più di tre anni di squalifica"
18 ottobre 2023 10:34
Tonali in Procura a Torino per lo scandalo scommesse, l'agente: "Sta giocando partita più importante"
17 ottobre 2023 18:17
Vergogna scommesse, Tonali e Fagioli collaborano e verranno squalificati per meno di un anno
17 ottobre 2023 11:42
Spalletti: "Tonali e Zaniolo erano distrutti, un trauma per tutti. La polizia è entrata nello spogliatoio"
16 ottobre 2023 20:46
Il retroscena che emerge: è stato Tonali a dare a Fagioli l'applicazione per scommettere sul calcio
16 ottobre 2023 13:20
Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"
15 ottobre 2023 18:21
Galliani difende Tonali: "Ragazzo fantastico. Credo siano leggerezze da ragazzi, non peccati mortali"
14 ottobre 2023 18:38
"Corona fa nomi ad una certa ora, come al Grande Fratello, il segno che il calcio italiano è alla frutta"
14 ottobre 2023 13:35
Tonali e Zaniolo in lacrime dalla Polizia: "Abbiamo giocato solo a poker e blackjack"
13 ottobre 2023 19:16
Amoruso duro sul caso scommesse: "Sono deficienti. Non provo compassione, gli devono dare 5 anni"
13 ottobre 2023 18:21
Spalletti: "Notte difficile, perdiamo due campioni. Se Zaniolo e Tonali hanno sbagliato devono pagare"
13 ottobre 2023 16:06
Retroscena Zaniolo: "Segna in allenamento, Spalletti gli dice bravo, ma la polizia l'aspetta a bordo campo"
13 ottobre 2023 14:36
L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino
12 ottobre 2023 20:18
Forze dell'ordine nel ritiro della Nazionale: Zaniolo e Tonali a colloquio per la vicenda scommesse
12 ottobre 2023 19:33
Fabrizio Corona rivela: "Non solo Fagioli, anche Zaniolo e Tonali scommettono"
12 ottobre 2023 16:45
TMW, Il Milan piomba su Amrabat per il dopo Tonali. La Fiorentina chiede 30 milioni e aspetta l'offerta
26 giugno 2023 14:08
Una bellissima notizia da Roma, Milan batte Lazio. Fiorentina, se vinci contro l'Udinese è quinto posto
24 aprile 2022 22:49
Gazzetta, Bonaventura Vs Tonali: sfida intensa a centrocampo tra due giocatori molto diversi
20 novembre 2021 09:40
Pedullà, Fiorentina vuole salire a 20 milioni per Oliveira, Tonali non interessa, non c'è trattativa
03 giugno 2021 12:10
Il Milan non paga i 25 milioni per il riscatto di Tonali, torna al Brescia. Possibilità Fiorentina?
26 maggio 2021 14:29
"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"
02 settembre 2020 17:12
Gazzetta, l'offerta per Tonali più alta della Fiorentina". Il motivo del rifiuto
01 settembre 2020 11:41
Tonali al Milan per 25 milioni. Perchè Cellino rifiutò 40/50 milioni dalla Fiorentina?
31 agosto 2020 17:52
Di Campli contro Totti: "Non può chiamare Insigne e Tonali, cosi bara"
25 luglio 2020 17:52
Di Gennaro ottimista: "A Roma con difesa e contropiede, il gioco adatto alla Fiorentina. Ribery e Castrovilli.."
25 giugno 2020 22:00
Nazione, Tonali è al centro dei pensieri della Fiorentina ma l'Inter è in pole. Piace anche Sabelli
20 giugno 2020 10:28
Buona notizia per la Fiorentina, Tonali non ci dovrebbe essere a Firenze contro i viola
19 giugno 2020 14:49
Da Brescia, la presenza di Tonali contro la Fiorentina è a rischio: probabile stop per qualche gara
19 giugno 2020 12:54
Nazione, l’inaspettato alleato: Mancini spinge Tonali verso la Fiorentina
18 giugno 2020 10:04
La Fiorentina ha offerto 50 milioni per Tonali ma ormai il centrocampista è ad un passo dall'Inter
17 giugno 2020 17:52
Nazione, Tonali è il sogno della Fiorentina nonostante i 50 milioni rifiutati. L'alternativa è Paquetà
17 giugno 2020 09:55
CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina
16 giugno 2020 09:31
Da casa Juventus rivelano, meglio Castrovilli di Tonali. Paratici lo vuole a tutti i costi ma la Fiorentina...
15 giugno 2020 19:18
De Zerbi: "Io pronto per una big? Se rispondessi mancherei di rispetto al Sassuolo. Voglio allenare Tonali"
11 giugno 2020 16:46
Sconcerti: "Chiesa è sopravvalutato. Se dopo una stagione deludente chiedi così tanto lo reputi incedibile"
09 giugno 2020 22:32
Valcareggi: "Venderei Chiesa-Milenkovic e prenderei Orsolini, Tonali e Romero. Occhio a Sottil"
04 giugno 2020 19:44
Valcareggi: "Per Tonali la Fiorentina sarebbe il club ideale. Iachini rimarrà se farà bene in queste dodici gare"
01 giugno 2020 20:35
Cellino: “La Fiorentina per Tonali farebbe carte false ma alla fine andrà all’Inter o alla Juve”
01 giugno 2020 09:47
Tuttosport, L'Inter preferisce Chiesa a Tonali. Castrovilli? La Fiorentina non vuole sentir nulla su di lui
22 maggio 2020 11:29
Sconcerti: "Castrovilli è una spanna sotto a Tonali, che mi sembra più completo"
08 maggio 2020 19:26
Paratici premia i giovani viola: "I 3 italiani top sono nell'ordine: Chiesa, Tonali e Castrovilli"
03 maggio 2020 16:19
Graziani: "Sarri a Firenze? Non verrà. Milik? Toglierebbe spazio a Vlahovic. Tonali? Fuori portata"
29 aprile 2020 17:34
D'Amico: "La Juve deve ringiovanirsi ed italianizzarsi: vanno presi giovani come Chiesa e Tonali"
28 aprile 2020 11:28
Nassi: "La Fiorentina non è l'Empoli: non devi sbagliare gli acquisti, serve prendere Tonali, De Paul, Haaland"
27 aprile 2020 18:02
Calamai: "Fiorentina arrivata tardi su Tonali. L'azzurro al posto di Pulgar era scelta giusta"
16 aprile 2020 18:14
SportMediaset, il Milan è pronto a prendere Tonali del Brescia per 30 milioni più Plizzari
14 aprile 2020 01:31
Sconcerti: "Castrovilli, che impatto in A. Lui e Pellegrini titolari da subito in una big"
23 marzo 2020 18:21
Di Marzio: "La prima squadra interessata a Tonali è stata la viola, ma il Brescia non volle manco sedersi a parlarne"
23 marzo 2020 11:43
Tutti pazzi per Tonali: sul centrocampista resta vivo anche l'interesse della Fiorentina
16 marzo 2020 12:55
Badelj probabilmente tornerà alla Lazio, il sogno dei viola si chiama Tonali. Le alternative...
12 marzo 2020 11:17
"Chiesa rimarrà a Firenze, la Fiorentina non ha preso Tonali a giugno per colpa delle commissioni"
22 febbraio 2020 15:52
Sfuma definitivamente Tonali per la Fiorentina? Sarà asta a partire da 60 milioni, su di lui Real, City, Barça e Juventus
13 febbraio 2020 16:26
Tonali non giocherà contro la Juventus domenica, sarà forfait del centrocampista allo Stadium
12 febbraio 2020 18:54
Ecco perché il Brescia ha rifiutato 50 milioni dalla Fiorentina per Tonali a gennaio
07 febbraio 2020 20:36
Gazzetta, a gennaio il Brescia per Tonali ha rifiutato 50 mln dalla Fiorentina
07 febbraio 2020 10:18
Gazzetta, Fiorentina interessata a Tonali e a Sabelli del Brescia
29 gennaio 2020 10:26
Nani: "Cutrone sarebbe un bel colpo per i viola. Per Tonali Juve-Inter in vantaggio"
30 dicembre 2019 19:53
Ex viola, Pjaca può essere la pedina di scambio giusta per la Juve per arrivare a Tonali
06 dicembre 2019 12:06
Valentini: "I giovani calciatori prendano esempio da Castrovilli e Tonali. Le medio piccole che pescano all'estero.."
17 novembre 2019 11:56
Mancini: "Siamo sul binario giusto, squadra compatta e tecnica. Tonali? Non è Verratti"
15 novembre 2019 23:24
Tonali: "Cellino ha detto che non mi vende nemmeno per 300 milioni. Dopo la gara contro la Fiorentina..."
14 novembre 2019 12:59
Basile: "Pedro? I viola sanno di aver preso un grande 9. Pronto a fine dicembre. Commisso.."
07 novembre 2019 23:22
Da Napoli, De Laurentiis vuole un colpo a centrocampo e stravede per Castrovilli. La trattativa...
06 novembre 2019 14:38
Ma se Brescia e Udinese retrocedono Tonali e De Paul costano sempre 50 e 40 milioni? Qualcuno si mangia le mani...
01 novembre 2019 16:22
Tonali è il sogno viola, a gennaio resta impossibile ma nella finestra estiva...
30 ottobre 2019 11:21
Sentite Cellino: "Tonali? Mi hanno chiesto se vanno bene 50 milioni, ma ne voglio 300"
26 ottobre 2019 13:49
Cellino: "Per me Tonali vale 300 mln. Pulgar? Credo nella buona fede, non farò ricorso per invocare la squalifica"
26 ottobre 2019 10:58
Lazzari: "Badelj uomo insostituibile per Montella. Sottil grande impatto sulla gara. Castrovilli.."
22 ottobre 2019 18:59
Calamai: "Per Tonali la Fiorentina è un pezzo avanti a tutti. La Società ha nuova credibilità"
22 ottobre 2019 13:06
Gazzetta, la Fiorentina in estate offrirà 40 milioni per Tonali. Con Balotelli una coppia viola mancata
20 ottobre 2019 11:37
De Laurentiis: "Tonali? No, mi piace un centrocampista della Fiorentina ma adesso non ci serve più"
18 ottobre 2019 11:07
In estate il Brescia ha rifiutato oltre 25 milioni per Tonali, ora la Fiorentina è pronta ad un nuovo assalto
17 ottobre 2019 10:27
Mancini: "Tonali il nostro miglior giovane. Dopo di lui c'è Castrovilli. Sottil.."
15 ottobre 2019 21:44
In estate Cellino ha valutato Tonali 50 mln. Pradè già a gennaio tornerà all'attacco per lui
14 ottobre 2019 10:23
Baggio: "Lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Chiesa? È un calciatore fenomenale. Tonali..."
13 ottobre 2019 17:50
Mancini: "Castrovilli e Tonali troveranno spazio nelle prossime partite in Nazionale"
13 ottobre 2019 14:26
CorSport, in estate la Fiorentina tornerà all'attacco per Tonali del Brescia
13 ottobre 2019 10:24
Fiorentina ancora in corsa per Tonali ma ora la sua valutazione è di circa 40 milioni
10 ottobre 2019 13:30
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