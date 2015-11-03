Labaro Viola

Notizie Tonali Fiorentina

Caso scommesse: chiuse le indagini, non ci sono state combine. Per gli indagati 250 euro di multa

23 ottobre 2025 11:27

Sabatini: "Kean è un attaccante top a livello europeo e in poche squadre hanno un giocatore del genere"

09 settembre 2025 18:48

La Gazzetta dello Sport titola: "Amrabat può tornare in Italia, su di lui c'è la Juventus"

11 agosto 2025 15:43

Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"

15 aprile 2025 23:55

Dialogo tra Zaniolo e Fagioli: "Gli ho chiesto come iscrivermi perchè volevo giocare a poker e black jack"

12 aprile 2025 10:05

Floro Flores punge Fagioli e Tonali: "Iniziate a radiare. Mi raccomando, ora convocateli in Nazionale"

11 aprile 2025 16:34

Nuovo inchiesta scommesse? Fagioli non rischia, pena già scontata. Zaniolo rischia 250 euro di multa

11 aprile 2025 15:45

Nations League: in Belgio l'Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti

14 novembre 2024 22:59

Tonali: "Prima dell'errore avevo due vite, ero molto chiuso. Ora sono solo Sandro"

16 settembre 2024 22:37

Tonali tornerà a giocare a fine agosto. La Football Association ha deciso di non prolungare la sanzione

02 maggio 2024 18:03

Nonostante il caso Fagioli la Serie A vuole reintrodurre le sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse

24 aprile 2024 11:38

Tonali si autodenuncia alla FA come fece con la FIGC: "Dopo la squalifica voglio ripartire con forza"

29 marzo 2024 17:51

Guai per Tonali, ha piazzato altre 50 scommesse dopo essere stato squalificato. Rischia altro anno

28 marzo 2024 15:46

Dopo Fagioli e Tonali, ora tocca a Zaniolo. Tre ore di audizione con la Procura per scommesse

27 ottobre 2023 18:17

Il Newcastle non ci sta, è infuriato per la squalifica di Tonali e vuole un risarcimento dal Milan

25 ottobre 2023 12:55

Si attende la squalifica di Tonali per scommesse: out 10 mesi. Vuole patteggiare come Fagioli

24 ottobre 2023 14:51

Tonali, accordo sulla squalifica, il centrocampista starà lontano dai campi per un anno e mezzo

23 ottobre 2023 11:40

Il Newcastle non perdona Tonali: per tutta la durata della squalifica non prenderà lo stipendio

22 ottobre 2023 13:49

Psichiatra difende Tonali: "Scommetteva sul Milan per un rito portafortuna chiamato pensiero magico"

20 ottobre 2023 11:13

Vergogna Tonali, nonostante abbia scommesso sul suo Milan rischia soltanto un anno di stop

19 ottobre 2023 12:32

Il Newcastle sarà al fianco di Tonali: "Pieno sostegno a lui e alla sua famiglia"

18 ottobre 2023 17:20

Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"

18 ottobre 2023 17:09

Gazzetta annuncia: "Tonali ha scommesso sui risultati del Milan, rischia più di tre anni di squalifica"

18 ottobre 2023 10:34

Tonali in Procura a Torino per lo scandalo scommesse, l'agente: "Sta giocando partita più importante"

17 ottobre 2023 18:17

Vergogna scommesse, Tonali e Fagioli collaborano e verranno squalificati per meno di un anno

17 ottobre 2023 11:42

Spalletti: "Tonali e Zaniolo erano distrutti, un trauma per tutti. La polizia è entrata nello spogliatoio"

16 ottobre 2023 20:46

Il retroscena che emerge: è stato Tonali a dare a Fagioli l'applicazione per scommettere sul calcio

16 ottobre 2023 13:20

Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"

15 ottobre 2023 18:21

Galliani difende Tonali: "Ragazzo fantastico. Credo siano leggerezze da ragazzi, non peccati mortali"

14 ottobre 2023 18:38

"Corona fa nomi ad una certa ora, come al Grande Fratello, il segno che il calcio italiano è alla frutta"

14 ottobre 2023 13:35

Tonali e Zaniolo in lacrime dalla Polizia: "Abbiamo giocato solo a poker e blackjack"

13 ottobre 2023 19:16

Amoruso duro sul caso scommesse: "Sono deficienti. Non provo compassione, gli devono dare 5 anni"

13 ottobre 2023 18:21

Spalletti: "Notte difficile, perdiamo due campioni. Se Zaniolo e Tonali hanno sbagliato devono pagare"

13 ottobre 2023 16:06

Retroscena Zaniolo: "Segna in allenamento, Spalletti gli dice bravo, ma la polizia l'aspetta a bordo campo"

13 ottobre 2023 14:36

L'Italia rimanda a casa Tonali e Zaniolo dopo lo scandalo calcio scommesse. Indagati dalla Procura di Torino

12 ottobre 2023 20:18

Forze dell'ordine nel ritiro della Nazionale: Zaniolo e Tonali a colloquio per la vicenda scommesse

12 ottobre 2023 19:33

Fabrizio Corona rivela: "Non solo Fagioli, anche Zaniolo e Tonali scommettono"

12 ottobre 2023 16:45

TMW, Il Milan piomba su Amrabat per il dopo Tonali. La Fiorentina chiede 30 milioni e aspetta l'offerta

26 giugno 2023 14:08

Una bellissima notizia da Roma, Milan batte Lazio. Fiorentina, se vinci contro l'Udinese è quinto posto

24 aprile 2022 22:49

Gazzetta, Bonaventura Vs Tonali: sfida intensa a centrocampo tra due giocatori molto diversi

20 novembre 2021 09:40

Pedullà, Fiorentina vuole salire a 20 milioni per Oliveira, Tonali non interessa, non c'è trattativa

03 giugno 2021 12:10

Il Milan non paga i 25 milioni per il riscatto di Tonali, torna al Brescia. Possibilità Fiorentina?

26 maggio 2021 14:29

"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"

02 settembre 2020 17:12

Gazzetta, l'offerta per Tonali più alta della Fiorentina". Il motivo del rifiuto

01 settembre 2020 11:41

Tonali al Milan per 25 milioni. Perchè Cellino rifiutò 40/50 milioni dalla Fiorentina?

31 agosto 2020 17:52

Di Campli contro Totti: "Non può chiamare Insigne e Tonali, cosi bara"

25 luglio 2020 17:52

Di Gennaro ottimista: "A Roma con difesa e contropiede, il gioco adatto alla Fiorentina. Ribery e Castrovilli.."

25 giugno 2020 22:00

Nazione, Tonali è al centro dei pensieri della Fiorentina ma l'Inter è in pole. Piace anche Sabelli

20 giugno 2020 10:28

Buona notizia per la Fiorentina, Tonali non ci dovrebbe essere a Firenze contro i viola

19 giugno 2020 14:49

Da Brescia, la presenza di Tonali contro la Fiorentina è a rischio: probabile stop per qualche gara

19 giugno 2020 12:54

Nazione, l’inaspettato alleato: Mancini spinge Tonali verso la Fiorentina

18 giugno 2020 10:04

La Fiorentina ha offerto 50 milioni per Tonali ma ormai il centrocampista è ad un passo dall'Inter

17 giugno 2020 17:52

Nazione, Tonali è il sogno della Fiorentina nonostante i 50 milioni rifiutati. L'alternativa è Paquetà

17 giugno 2020 09:55

CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina

16 giugno 2020 09:31

Da casa Juventus rivelano, meglio Castrovilli di Tonali. Paratici lo vuole a tutti i costi ma la Fiorentina...

15 giugno 2020 19:18

De Zerbi: "Io pronto per una big? Se rispondessi mancherei di rispetto al Sassuolo. Voglio allenare Tonali"

11 giugno 2020 16:46

Sconcerti: "Chiesa è sopravvalutato. Se dopo una stagione deludente chiedi così tanto lo reputi incedibile"

09 giugno 2020 22:32

Valcareggi: "Venderei Chiesa-Milenkovic e prenderei Orsolini, Tonali e Romero. Occhio a Sottil"

04 giugno 2020 19:44

Valcareggi: "Per Tonali la Fiorentina sarebbe il club ideale. Iachini rimarrà se farà bene in queste dodici gare"

01 giugno 2020 20:35

Cellino: “La Fiorentina per Tonali farebbe carte false ma alla fine andrà all’Inter o alla Juve”

01 giugno 2020 09:47

Tuttosport, L'Inter preferisce Chiesa a Tonali. Castrovilli? La Fiorentina non vuole sentir nulla su di lui

22 maggio 2020 11:29

Sconcerti: "Castrovilli è una spanna sotto a Tonali, che mi sembra più completo"

08 maggio 2020 19:26

Paratici premia i giovani viola: "I 3 italiani top sono nell'ordine: Chiesa, Tonali e Castrovilli"

03 maggio 2020 16:19

Graziani: "Sarri a Firenze? Non verrà. Milik? Toglierebbe spazio a Vlahovic. Tonali? Fuori portata"

29 aprile 2020 17:34

D'Amico: "La Juve deve ringiovanirsi ed italianizzarsi: vanno presi giovani come Chiesa e Tonali"

28 aprile 2020 11:28

Nassi: "La Fiorentina non è l'Empoli: non devi sbagliare gli acquisti, serve prendere Tonali, De Paul, Haaland"

27 aprile 2020 18:02

Calamai: "Fiorentina arrivata tardi su Tonali. L'azzurro al posto di Pulgar era scelta giusta"

16 aprile 2020 18:14

SportMediaset, il Milan è pronto a prendere Tonali del Brescia per 30 milioni più Plizzari

14 aprile 2020 01:31

Sconcerti: "Castrovilli, che impatto in A. Lui e Pellegrini titolari da subito in una big"

23 marzo 2020 18:21

Di Marzio: "La prima squadra interessata a Tonali è stata la viola, ma il Brescia non volle manco sedersi a parlarne"

23 marzo 2020 11:43

Tutti pazzi per Tonali: sul centrocampista resta vivo anche l'interesse della Fiorentina

16 marzo 2020 12:55

Badelj probabilmente tornerà alla Lazio, il sogno dei viola si chiama Tonali. Le alternative...

12 marzo 2020 11:17

"Chiesa rimarrà a Firenze, la Fiorentina non ha preso Tonali a giugno per colpa delle commissioni"

22 febbraio 2020 15:52

Sfuma definitivamente Tonali per la Fiorentina? Sarà asta a partire da 60 milioni, su di lui Real, City, Barça e Juventus

13 febbraio 2020 16:26

Tonali non giocherà contro la Juventus domenica, sarà forfait del centrocampista allo Stadium

12 febbraio 2020 18:54

Ecco perché il Brescia ha rifiutato 50 milioni dalla Fiorentina per Tonali a gennaio

07 febbraio 2020 20:36

Gazzetta, a gennaio il Brescia per Tonali ha rifiutato 50 mln dalla Fiorentina

07 febbraio 2020 10:18

Gazzetta, Fiorentina interessata a Tonali e a Sabelli del Brescia

29 gennaio 2020 10:26

Nani: "Cutrone sarebbe un bel colpo per i viola. Per Tonali Juve-Inter in vantaggio"

30 dicembre 2019 19:53

Ex viola, Pjaca può essere la pedina di scambio giusta per la Juve per arrivare a Tonali

06 dicembre 2019 12:06

Valentini: "I giovani calciatori prendano esempio da Castrovilli e Tonali. Le medio piccole che pescano all'estero.."

17 novembre 2019 11:56

Mancini: "Siamo sul binario giusto, squadra compatta e tecnica. Tonali? Non è Verratti"

15 novembre 2019 23:24

Tonali: "Cellino ha detto che non mi vende nemmeno per 300 milioni. Dopo la gara contro la Fiorentina..."

14 novembre 2019 12:59

Basile: "Pedro? I viola sanno di aver preso un grande 9. Pronto a fine dicembre. Commisso.."

07 novembre 2019 23:22

Da Napoli, De Laurentiis vuole un colpo a centrocampo e stravede per Castrovilli. La trattativa...

06 novembre 2019 14:38

Ma se Brescia e Udinese retrocedono Tonali e De Paul costano sempre 50 e 40 milioni? Qualcuno si mangia le mani...

01 novembre 2019 16:22

Tonali è il sogno viola, a gennaio resta impossibile ma nella finestra estiva...

30 ottobre 2019 11:21

Sentite Cellino: "Tonali? Mi hanno chiesto se vanno bene 50 milioni, ma ne voglio 300"

26 ottobre 2019 13:49

Cellino: "Per me Tonali vale 300 mln. Pulgar? Credo nella buona fede, non farò ricorso per invocare la squalifica"

26 ottobre 2019 10:58

Lazzari: "Badelj uomo insostituibile per Montella. Sottil grande impatto sulla gara. Castrovilli.."

22 ottobre 2019 18:59

Calamai: "Per Tonali la Fiorentina è un pezzo avanti a tutti. La Società ha nuova credibilità"

22 ottobre 2019 13:06

Gazzetta, la Fiorentina in estate offrirà 40 milioni per Tonali. Con Balotelli una coppia viola mancata

20 ottobre 2019 11:37

De Laurentiis: "Tonali? No, mi piace un centrocampista della Fiorentina ma adesso non ci serve più"

18 ottobre 2019 11:07

In estate il Brescia ha rifiutato oltre 25 milioni per Tonali, ora la Fiorentina è pronta ad un nuovo assalto

17 ottobre 2019 10:27

Mancini: "Tonali il nostro miglior giovane. Dopo di lui c'è Castrovilli. Sottil.."

15 ottobre 2019 21:44

In estate Cellino ha valutato Tonali 50 mln. Pradè già a gennaio tornerà all'attacco per lui

14 ottobre 2019 10:23

Baggio: "Lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Chiesa? È un calciatore fenomenale. Tonali..."

13 ottobre 2019 17:50

Mancini: "Castrovilli e Tonali troveranno spazio nelle prossime partite in Nazionale"

13 ottobre 2019 14:26

CorSport, in estate la Fiorentina tornerà all'attacco per Tonali del Brescia

13 ottobre 2019 10:24

Fiorentina ancora in corsa per Tonali ma ora la sua valutazione è di circa 40 milioni

10 ottobre 2019 13:30

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