In estate il Brescia ha rifiutato oltre 25 milioni per Tonali, ora la Fiorentina è pronta ad un nuovo assalto

La Fiorentina sta già programmando la squadra che verrà. Secondo quanto scrive Tuttosport Sandro Tonali del Brescia è sempre nel mirino dei viola. In estate il presidente delle rondinelle ha rifiutato...

La Fiorentina sta già programmando la squadra che verrà. Secondo quanto scrive Tuttosport Sandro Tonali del Brescia è sempre nel mirino dei viola. In estate il presidente delle rondinelle ha rifiutato per lui più di 25 milioni. La squadra gigliata non si è però arresa, Tonali è sempre nei radar di Barone e Pradè. Lunedì prossimo avranno modo di monitorarlo ancora in attesa di un nuovo assalto.