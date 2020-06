Da quanto riportano da casa Juventus, la società bianconera non sembrerebbe avere abbandonato l’idea Gaetano Castrovilli per il suo centrocampo nonostante la sua pressoché certa permanenza con la maglia viola. Il club bianconero, infatti, sembrerebbe preferire il centrocampista della Fiorentina a Sandro Tonali del Brescia, molto vicino all’Inter.

L’ex Cremonese, tra le rivelazioni di questa stagione di Serie A, sarebbe il vero colpo della prossima sessione estiva di mercato del CFO bianconero Fabio Paratici. Ricordiamo però, che Castrovilli è stato confermato ufficialmente a Firenze sia per bocca della società viola che dalla stesso giocatore, quindi non ci sono dubbi sulla sua permanenza alla Fiorentina per grande volontà delle due parti in causa.