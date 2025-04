Floro Flores punge Fagioli e Tonali: “Iniziate a radiare. Mi raccomando, ora convocateli in Nazionale”

Il caso scommesse torna al centro dell’attenzione, con nuove indagini che coinvolgerebbero ben 12 calciatori di Serie A, tra cui Fagioli e Zaniolo. Sul tema è intervenuto duramente Antonio Floro Flores, ex attaccante di Udinese e Sassuolo, che su Instagram ha criticato la gestione dei casi precedenti, auspicando provvedimenti più severi come la radiazione. Il riferimento a Fagioli e Tonali è piuttosto chiaro, tornati in Nazionale dopo aver scontato la squalifica: “Se non si inizia a radiare – scrive l’ex attaccante – non si risolverà mai niente. Mi raccomando, diamogli i premi rinnovo e convochiamoli in Nazionale”.