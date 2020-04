“Sono ottimista sulla ripresa della Serie A – ha detto Ciccio Graziani a Radio Bruno Toscana – Sarri a Firenze? Ma non ci verrà. Se non finisse la stagione, ma chi potrebbe mettere in dubbio che Iachini sia l’allenatore del futuro? Chiesa? La sua cessione potrebbe anche essere un vantaggio. Ora nessuno ha quella potenza economica dietro per presentare un’offerta reale del suo valore. Vlahovic? Ha poca esperienza, ci andrei cauto sulla sua valutazione. Una squadra con determinati obiettivi deve avere una grande rosa. Cutrone? Gli va data la gusta fiducia, bisogna anche valutarlo”.

“Due nomi per aumentare la qualità? Nainggolan sarebbe il grande colpo. Tonali? Non è alla portata della Fiorentina. Milik? Idem, sarebbe però l’ideale per la Fiorentina anche se toglierebbe spazio a Vlahovic a meno che non venga ceduto”.