Notizie Nainggolan Fiorentina

Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”
01 maggio 2026 23:02
Nainggolan smonta Dovbyk: "A Roma io giocavo con gente come Dzeko, non c'è paragone"
18 ottobre 2025 16:11
Nainggolan: "Non capisco come la Roma abbia potuto cedere uno come Bove, per me follia"
30 ottobre 2024 13:13
Roma: bilancio rosso sangue, 12 scheletri nell'armadio..ma il campionato è falsato per un recupero
07 maggio 2024 22:16
Nainggolan: "Il valore della Fiorentina è Italiano. Duncan mi piace, Nico mi fa impazzire, troppo forte"
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Nainggolan sicuro: "Guendouzi una pippa, meglio Duncan di lui. Isaksen non lo metto davanti a Nico Gonzalez"
11 aprile 2024 08:40
Nainggolan racconta Astori: "Al primo anno di serie A giocava come se avesse già fatto 10 campionati"
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Nainggolan non ha dubbi: "Altro che Milan, avrei visto bene De Ketelaere alla Fiorentina"
08 settembre 2023 23:39
Nainggolan contro De Rossi: "Mi ha raccontato una marea di cazzate. In serie A non mi vuole nessuno"
21 agosto 2023 20:10
Nainggolan commenta i cori razzisti dei tifosi della Juve per Lukaku: "Cosa ti aspettavi là?”
05 aprile 2023 16:40
Nainggolan risponde a Sabatini: "Otto shottini per me sono pochi. Ne bevo anche venti e poi vado in campo ugualmente"
11 marzo 2023 16:20
Nainggolan fuma in panchina, va fuori squadra. Galliani lo chiama al Monza: "Vuoi guadagnare poco?"
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Nainggolan racconta Astori: "Ragazzo diretto, giocatore molto forte, amava scoprire il mondo"
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A sorpresa Nainggolan esalta Iachini: "Non mi faceva giocare ma è un allenatore troppo preparato"
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Fiorentina-Cagliari, non solo nel segno di Davide: tanti incroci ed obbiettivi comuni
10 gennaio 2021 01:29
Niente Nainggolan per la Fiorentina, va al Cagliari in prestito secco con ingaggio pagato dall'Inter
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Tuttosport, ipotesi scambio Duncan-Nainggolan: il centrocampista belga però vuole solo il Cagliari
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Nazione, Nainggolan? C'è bisogno di tempo. Serve l'ok di Commisso per l'assalto a Torreira o Praet
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Ausilio parla di Nainggolan: "Vuole giocare, vogliamo accontentarlo. Non lo regaliamo"
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Ceccarini: "In arrivo tesoretto per Rebic. Il Milan vuole Vlahovic, su Nainggolan..."
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Quanti possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Inter! Da Chiesa a Nainggolan tutti i nomi
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Ceccarini: "Fiorentina nessuna cessione, solo rinnovi. Nainggolan? Ci proverà senza contropartite"
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Giulini su Nainggolan: "Il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio"
11 aprile 2020 14:12
La Nazione, l'Inter offre alla Fiorentina Nainggolan, ma Chiesa non c'entra. Riscatto a 20 milioni
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Mediaset, alla viola intriga l'idea di soldi più Nainggolan e Dalbert per Chiesa. I dettagli
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L'Inter offre soldi più Nainggolan e Dalbert per avere Federico Chiesa. I dettagli dell'offerta
04 aprile 2020 14:42
Zenga: "Mio figlio vuole giocare con Simeone, Joao e Nainggolan dopo aver visto la partita contro la Fiorentina"
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Nainggolan: "In estate sarei potuto andare alla Fiorentina ma ho scelto di stare vicino a mia moglie"
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Nainggolan: "Ora dominiamo le partite. Io viola? Discorsi avviati, serviva dare un seguito.."
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09 novembre 2019 11:52
Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"
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Radja Nainggolan è il vincitore del premio Davide Astori per l'Ussi Sardegna 2019
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Sfuma Nainggolan per la Fiorentina, il centrocampista ha scelto il Cagliari. Tutti i dettagli
01 agosto 2019 18:49
Sorpasso clamoroso del Cagliari per Nainggolan, pagherà 4,5 milioni per l'ingaggio. La Fiorentina...
01 agosto 2019 18:24
Da Milano smentiscono l'accordo: "Non c'è intesa tra Inter e Fiorentina sull'ingaggio di Nainggolan"
01 agosto 2019 17:55
Accordo raggiunto tra Inter e Fiorentina, la firma di Nainggolan in viola arriverà entro martedì
01 agosto 2019 14:57
Nainggolan ed il mistero della serata: nessuna cena ieri in San Frediano (?), la foto risale al 2018. La trattativa...
01 agosto 2019 13:58
Teotino: "La speranza per Nainggolan c'è. Chiesa aveva l'accordo con la Juve e vuole forzare la cessione"
01 agosto 2019 12:59
Prestito oneroso con obbligo di riscatto la formula che vogliono i viola per il Ninja. L'Inter è disposta...
01 agosto 2019 10:19
Repubblica, Pradè ha superato Cagliari e Samp per Nainggolan. Con l'aiuto dell'Inter si può chiudere
01 agosto 2019 09:59
Ieri sera Nainggolan ha cenato a Firenze, in zona San Frediano. La sua volontà è ormai chiara...
01 agosto 2019 09:51
Gazzetta, per Nainggolan c'è l'accordo Fiorentina-Inter ma il Ninja preferisce tornare al Cagliari
01 agosto 2019 09:48
I dettagli sul contratto di Nainggolan in viola, 3 milioni di euro l'anno. L'Inter vorrebbe invece...
01 agosto 2019 01:30
Corriere della Sera, Nainggolan vicino alla Fiorentina. Si tratta sull'ingaggio con l'Inter
31 luglio 2019 23:40
Ai dettagli l'arrivo di Nainggolan alla Fiorentina. La formula è quella del prestito secco. L'ingaggio...
31 luglio 2019 19:41
Barone: "Boa e Lirola sono importanti per noi. Pradè sta facendo bene, vogliamo un mix tra gioventù ed esperienza"
31 luglio 2019 18:07
Accordo raggiunto con l'Inter, Nainggolan alla Fiorentina in prestito. Il calciatore ha accettato la maglia viola
31 luglio 2019 17:24
Sky Sport, la Fiorentina fortissima su Nainggolan, si cerca di raggiungere l'accordo. Concorrenza superata
31 luglio 2019 01:02
Nainggolan: “Contro la Fiorentina sarà molto difficile”
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