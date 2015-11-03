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Notizie Nainggolan Fiorentina

Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”

01 maggio 2026 23:02

Nainggolan smonta Dovbyk: "A Roma io giocavo con gente come Dzeko, non c'è paragone"

18 ottobre 2025 16:11

Nainggolan: "Non capisco come la Roma abbia potuto cedere uno come Bove, per me follia"

30 ottobre 2024 13:13

Roma: bilancio rosso sangue, 12 scheletri nell'armadio..ma il campionato è falsato per un recupero

07 maggio 2024 22:16

Nainggolan: "Il valore della Fiorentina è Italiano. Duncan mi piace, Nico mi fa impazzire, troppo forte"

02 maggio 2024 13:39

Nainggolan sicuro: "Guendouzi una pippa, meglio Duncan di lui. Isaksen non lo metto davanti a Nico Gonzalez"

11 aprile 2024 08:40

Nainggolan racconta Astori: "Al primo anno di serie A giocava come se avesse già fatto 10 campionati"

30 marzo 2024 12:59

Nainggolan non ha dubbi: "Altro che Milan, avrei visto bene De Ketelaere alla Fiorentina"

08 settembre 2023 23:39

Nainggolan contro De Rossi: "Mi ha raccontato una marea di cazzate. In serie A non mi vuole nessuno"

21 agosto 2023 20:10

Nainggolan commenta i cori razzisti dei tifosi della Juve per Lukaku: "Cosa ti aspettavi là?”

05 aprile 2023 16:40

Nainggolan risponde a Sabatini: "Otto shottini per me sono pochi. Ne bevo anche venti e poi vado in campo ugualmente"

11 marzo 2023 16:20

Nainggolan fuma in panchina, va fuori squadra. Galliani lo chiama al Monza: "Vuoi guadagnare poco?"

28 novembre 2022 15:44

Nainggolan racconta Astori: "Ragazzo diretto, giocatore molto forte, amava scoprire il mondo"

14 febbraio 2022 14:46

A sorpresa Nainggolan esalta Iachini: "Non mi faceva giocare ma è un allenatore troppo preparato"

14 febbraio 2022 14:30

Tuttosport, Fiorentina suggestione Nainggolan: il centrocampista belga ha rifiutato l'Anversa

13 agosto 2021 08:48

Fiorentina-Cagliari, non solo nel segno di Davide: tanti incroci ed obbiettivi comuni

10 gennaio 2021 01:29

Niente Nainggolan per la Fiorentina, va al Cagliari in prestito secco con ingaggio pagato dall'Inter

29 dicembre 2020 21:15

Tuttosport, ipotesi scambio Duncan-Nainggolan: il centrocampista belga però vuole solo il Cagliari

29 dicembre 2020 10:51

Nazione, Nainggolan? C'è bisogno di tempo. Serve l'ok di Commisso per l'assalto a Torreira o Praet

28 dicembre 2020 10:37

CorSport, Nainggolan, la Fiorentina c'è ma lui vede solo il ritorno al Cagliari. La situazione...

28 dicembre 2020 09:58

Gazzetta, Nainggolan, la Fiorentina lo vuole ma lui vede solo il Cagliari. Trattativa complicata con l'Inter

27 dicembre 2020 09:38

Gazzetta, Nainggolan, ritorno di fiamma della Fiorentina, il Cagliari è in pole, c'è anche il Sassuolo

23 dicembre 2020 09:09

CorSport, De Paul lo vuole l'Inter ma pista difficile. Nainggolan? La Fiorentina c'è ma lui vuole Cagliari

22 dicembre 2020 11:40

Gazzetta, niente Fiorentina per Nainggolan, il suo futuro sarà quasi certamente a Cagliari

21 dicembre 2020 20:59

Ausilio parla di Nainggolan: "Vuole giocare, vogliamo accontentarlo. Non lo regaliamo"

20 dicembre 2020 15:29

La Nazione, la Fiorentina chiederà all'Inter Nainggolan in prestito con diritto di riscatto

20 dicembre 2020 13:28

Gazzetta, Nainggolan dell'Inter nel mirino della Fiorentina per gennaio. La situazione...

19 dicembre 2020 08:56

Niente Fiorentina, Nainggolan torna al Cagliari. Operazione da 12 milioni di euro. I dettagli

30 settembre 2020 00:15

Sportitalia, la Fiorentina ha chiesto Nainggolan all'Inter, concorrenza di Cagliari e Torino. Le ultime

29 settembre 2020 21:31

Nainggolan e Milik, la strategia della Fiorentina per portarli a Firenze

02 settembre 2020 21:15

Sky Sport, Nainggolan, il Cagliari ha presentato un'offerta all'Inter. I nerazzurri prendono tempo

31 agosto 2020 16:49

Repubblica, la Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo: Nainggolan è il primo nome. Gli altri...

13 agosto 2020 08:40

Tuttosport, Dalbert-Biraghi vicini ad un nuovo prestito. La Fiorentina con l'Inter parlerà anche di...

11 agosto 2020 11:01

Pradè ha accelerato per Ricci, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Gli altri registi che la Fiorentina segue...

11 agosto 2020 10:50

Nazione, la Fiorentina vuole Nainggolan per rinforzare il centrocampo. La carta che si può giocare...

10 agosto 2020 11:30

Nazione, Torreira il regista ideale per la Fiorentina. Nainggolan? Non viene mollato. Ipotesi Grenier...

09 agosto 2020 08:57

Nazione, Fiorentina partita la caccia al regista: Nainggolan è la prima scelta di Iachini. Le alternative...

07 agosto 2020 08:45

Nazione, l'Inter ha offerto alla Fiorentina Nainggolan e Borja Valero. Cistana vicinissimo ai viola

27 luglio 2020 11:40

CorFio, la Fiorentina segue Thiago Silva e Vertonghen per portare esperienza alla propria difesa

21 luglio 2020 11:33

Nazione, il futuro di Nainggolan a Firenze si intreccia con quello di Chiesa all’Inter

20 luglio 2020 10:02

Nazione, Gotze è il nuovo nome della Fiorentina per il centrocampo. Si segue anche Bonaventura e Nainggolan

12 luglio 2020 12:00

Ceccarini: "In arrivo tesoretto per Rebic. Il Milan vuole Vlahovic, su Nainggolan..."

11 luglio 2020 12:13

Dalla Sardegna, niente Nainggolan per la Fiorentina: o Inter o Cagliari a vita

10 luglio 2020 20:16

(FOTO) Simeone si lamenta del gol annullato: "E' fuorigioco?" E Nainggolan: "Se sposti la linea sì"

09 luglio 2020 20:12

Nazione, la Fiorentina vicinissima a Nainggolan, il belga apre platealmente. Chiesto anche Joao Pedro

09 luglio 2020 12:44

Nainggolan: “Mi piacerebbe giocare con Ribery. Il futuro? Vediamo. Pareggio giusto”

08 luglio 2020 22:43

Nazione, Nainggolan vicino alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Florenzi e Spinazzola...

06 luglio 2020 10:42

Rai Sport, contatti tra la Fiorentina e Spalletti. Incontri tra la società viola e Nainggolan

30 giugno 2020 18:48

CorSport, Cistana, Tonali, Berardi, Nainggolan, Pessina, Belotti e Fares: ecco chi c'è nel mirino della Fiorentina

16 giugno 2020 09:31

Nazione, Belotti, il Torino potrebbe chiedere 60-70 milioni. Nainggolan? Può arrivare in prestito con obbligo

14 giugno 2020 10:14

Da Milano, Inter pazza di Chiesa, alla Fiorentina favori per Spalletti e Nainggolan. Le ultime

12 giugno 2020 14:31

Tuttosport, Nainggolan piace alla Fiorentina, l'idea dell'Inter è inserirlo in una maxi operazione per Chiesa

11 giugno 2020 11:30

Nainggolan non vuole la Fiorentina, la sua intenzione è di tornare a giocare nell'Inter. I dettagli

09 giugno 2020 20:11

Nazione, i soldi provenienti dalla cessione di Chiesa per dare l'assalto a Belotti e non solo

09 giugno 2020 10:18

Sport Mediaset, la Fiorentina ha mollato Nainggolan, il centrocampista belga adesso va verso l'Atalanta. Le ultime

05 giugno 2020 14:09

Grave lutto per Nainggolan che piange la morte della nipote: "Non riesco a crederci"

31 maggio 2020 15:03

Tuttosport, L'Inter vuole piazzare Nainggolan: Marotta lo offrirà alla Fiorentina per Chiesa

26 maggio 2020 14:03

Nazione, Belotti, Nainggolan e Spinazzola: ecco il tris da 100 milioni nel mirino dei viola

18 maggio 2020 10:15

Da Cagliari, Nainggolan sarà ceduto 15/20 milioni, la Fiorentina tornerà alla carica. Le ultime

17 maggio 2020 16:29

Corriere Fiorentino, Non solo Manchester United su Chiesa c'è anche il Chelsea in corsa

13 maggio 2020 12:18

Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi

13 maggio 2020 09:29

Repubblica, Paquetà Fiorentina vigile ma occhio al PSG. Nainggolan? Può anche restare all’Inter

11 maggio 2020 09:53

Corriere Fiorentino, Viola a caccia di rinforzi: Cutrone sotto esame, futuro lontano da Firenze?

10 maggio 2020 11:10

"Alla Roma Nainggolan lasciava lo spogliatoio per fumare e diceva che non gli importava nulla del pensiero altrui"

08 maggio 2020 00:44

Quanti possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Inter! Da Chiesa a Nainggolan tutti i nomi

06 maggio 2020 11:11

Ceccarini: "Chiesa può rinnovare con la Fiorentina. Nainggolan piace moltissimo"

02 maggio 2020 14:03

Graziani: "Sarri a Firenze? Non verrà. Milik? Toglierebbe spazio a Vlahovic. Tonali? Fuori portata"

29 aprile 2020 17:34

Gazzetta, Occhio ai buoni rapporti Inter-Fiorentina, viola su Nainggolan ma Castrovilli e Chiesa non si toccano

29 aprile 2020 15:19

Tuttosport, Il poker dell'Inter per prendere Chiesa: Dalbert, Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti

25 aprile 2020 11:50

Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...

20 aprile 2020 10:20

Inter in pressing su Chiesa: offerta da 45-50 milioni, Vanheusden può essere la contropartita a sorpresa

19 aprile 2020 12:18

Ceccarini: "Fiorentina nessuna cessione, solo rinnovi. Nainggolan? Ci proverà senza contropartite"

18 aprile 2020 18:24

La Fiorentina offre un triennale a Bonaventura. Per Nainggolan l'Inter chiede 20 milioni. La formula...

17 aprile 2020 12:05

Giulini su Nainggolan: "Il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio"

11 aprile 2020 14:12

La Nazione, l'Inter offre alla Fiorentina Nainggolan, ma Chiesa non c'entra. Riscatto a 20 milioni

08 aprile 2020 09:20

Mediaset, alla viola intriga l'idea di soldi più Nainggolan e Dalbert per Chiesa. I dettagli

05 aprile 2020 16:38

L'Inter offre soldi più Nainggolan e Dalbert per avere Federico Chiesa. I dettagli dell'offerta

04 aprile 2020 14:42

Zenga: "Mio figlio vuole giocare con Simeone, Joao e Nainggolan dopo aver visto la partita contro la Fiorentina"

05 marzo 2020 15:44

Nainggolan: "In estate sarei potuto andare alla Fiorentina ma ho scelto di stare vicino a mia moglie"

28 novembre 2019 12:16

Nainggolan: "Ora dominiamo le partite. Io viola? Discorsi avviati, serviva dare un seguito.."

10 novembre 2019 16:43

Montella: "Simeone voleva riscattarsi a parole, Nainggolan era tentato dal venire alla Fiorentina, poi..."

09 novembre 2019 11:52

Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"

11 settembre 2019 12:14

Radja Nainggolan è il vincitore del premio Davide Astori per l'Ussi Sardegna 2019

04 settembre 2019 18:14

Sfuma Nainggolan per la Fiorentina, il centrocampista ha scelto il Cagliari. Tutti i dettagli

01 agosto 2019 18:49

Sorpasso clamoroso del Cagliari per Nainggolan, pagherà 4,5 milioni per l'ingaggio. La Fiorentina...

01 agosto 2019 18:24

Da Milano smentiscono l'accordo: "Non c'è intesa tra Inter e Fiorentina sull'ingaggio di Nainggolan"

01 agosto 2019 17:55

Accordo raggiunto tra Inter e Fiorentina, la firma di Nainggolan in viola arriverà entro martedì

01 agosto 2019 14:57

Nainggolan ed il mistero della serata: nessuna cena ieri in San Frediano (?), la foto risale al 2018. La trattativa...

01 agosto 2019 13:58

Teotino: "La speranza per Nainggolan c'è. Chiesa aveva l'accordo con la Juve e vuole forzare la cessione"

01 agosto 2019 12:59

Prestito oneroso con obbligo di riscatto la formula che vogliono i viola per il Ninja. L'Inter è disposta...

01 agosto 2019 10:19

Repubblica, Pradè ha superato Cagliari e Samp per Nainggolan. Con l'aiuto dell'Inter si può chiudere

01 agosto 2019 09:59

Ieri sera Nainggolan ha cenato a Firenze, in zona San Frediano. La sua volontà è ormai chiara...

01 agosto 2019 09:51

Gazzetta, per Nainggolan c'è l'accordo Fiorentina-Inter ma il Ninja preferisce tornare al Cagliari

01 agosto 2019 09:48

I dettagli sul contratto di Nainggolan in viola, 3 milioni di euro l'anno. L'Inter vorrebbe invece...

01 agosto 2019 01:30

Corriere della Sera, Nainggolan vicino alla Fiorentina. Si tratta sull'ingaggio con l'Inter

31 luglio 2019 23:40

Ai dettagli l'arrivo di Nainggolan alla Fiorentina. La formula è quella del prestito secco. L'ingaggio...

31 luglio 2019 19:41

Barone: "Boa e Lirola sono importanti per noi. Pradè sta facendo bene, vogliamo un mix tra gioventù ed esperienza"

31 luglio 2019 18:07

Accordo raggiunto con l'Inter, Nainggolan alla Fiorentina in prestito. Il calciatore ha accettato la maglia viola

31 luglio 2019 17:24

Sky Sport, la Fiorentina fortissima su Nainggolan, si cerca di raggiungere l'accordo. Concorrenza superata

31 luglio 2019 01:02

Nainggolan: “Contro la Fiorentina sarà molto difficile”

22 febbraio 2019 15:56

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