Labaro Viola

Nainggolan: “Contro la Fiorentina sarà molto difficile”

“Fatto quello che dovevamo fare... Ora si aspetta il prossimo avversario pensando già alla Fiorentina che sarà molto difficile. Dimenticavo: bella rana". Nel day after della netta vittoria conquistata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 15:56
Nainggolan: “Contro la Fiorentina sarà molto difficile” - MILAN, ITALY - NOVEMBER 24: Radja Nainggolan of FC Internazionale looks on prior to the Serie A match between FC Internazionale and Frosinone Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on November 24, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Ima
MILAN, ITALY - NOVEMBER 24: Radja Nainggolan of FC Internazionale looks on prior to the Serie A match between FC Internazionale and Frosinone Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on November 24, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Ima
News
Nainggolan
Condividi

“Fatto quello che dovevamo fare... Ora si aspetta il prossimo avversario pensando già alla Fiorentina che sarà molto difficile. Dimenticavo: bella rana". Nel day after della netta vittoria conquistata dall'Inter contro il Rapid Vienna in Europa League, Radja Nainggolan fa capire che ha già aperto il file campionato, dove i nerazzurri sono attesi dalla non semplice trasferta del Franchi. Nel messaggio del belga anche i complimenti ad Andrea Ranocchia, ieri autore del gol del 2-0. 

Fonte: Tuttomercatoweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok