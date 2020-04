Bonaventura non rinnoverà con il Milan, la Fiorentina gli offre un ingaggio importante per le prossime tre stagioni. Il Torino non molla la presa. I viola seguono anche Nainggolan, di proprietà del Milan, che non sarà riscattati dal Cagliari. L’inter vuole cederlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 20 milioni. Lo riporta La Nazione.