Roma: bilancio rosso sangue, 12 scheletri nell’armadio..ma il campionato è falsato per un recupero

La Procura di Roma ha chiuso le indagini su alcune operazioni di mercato svolte dal club giallorosso tra il 2017 e il 2021. Come ricostruito da Calcio e Finanza, sotto inchiesta sarebbero finiti in particolare alcuni scambi realizzati con Inter, Juve, Napoli, Atalanta e Sassuolo, tra cui gli “affari” di Nainggolan e Manolas. Si torna a parlare di plusvalenze fittizie tra i club di Serie A. Come riportato dall’Ansa, si sono concluse le indagini della Procura di Roma relative ad alcune operazioni sospette svolte tra il 2017 e il 2021 dal club giallorosso. Sarebbero confermate le accuse a carico dell’allora presidente James Pallotta e di alcuni dirigenti, mentre si va verso l’archiviazione per l’attuale proprietà dei Friedkin. La società “avrebbe realizzato nel corso degli anni una serie di plusvalenze fittizie mediante operazioni di scambio di giocatori che venivano apparentemente realizzate come separate operazioni di acquisto e vendita e quindi contabilizzate, in violazione del principio contabile” specifica la Procura. Secondo la ricostruzione di Calcio e Finanza, sarebbero 12 le operazioni di mercato finite nel mirino dell’inchiesta. Il totale delle plusvalenze ammonterebbe a 95 milioni di euro, sarebbe invece di 115 milioni l’ammontare degli acquisti. Qui nel dettaglio le operazioni sospette in entrata e uscita svolte con Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e Sassuolo:

Nainggolan: all’Inter per 38 milioni (32 milioni di plusvalenza)

Zaniolo: 5,5 milioni dall’Inter

Santon: 10 milioni dalla Roma

Manolas: al Napoli per 36 milioni (31 milioni di plusvalenza)

Diawara: 23 milioni dal Napoli

Pellegrini: alla Juventus per 22 milioni (21 milioni di plusvalenza)

Spinazzola: 29,5 milioni dalla Juventus

Frattesi: al Sassuolo per 5 milioni (5 milioni di plusvalenza)

Defrel: 17,5 milioni dal Sassuolo

Marchizza: al Sassuolo per 3 milioni (3 milioni di plusvalenza)

Tumminello: all’Atalanta per 5 milioni (4,5 milioni di plusvalenza)

Cristante: 27,5 milioni dall’Atalanta

eurosport.it

