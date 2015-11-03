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Notizie Plusvalenze Fiorentina

Non solo Juventus, per la Fiorentina negli ultimi 7 anni utili record dalle plusvalenze

15 ottobre 2024 22:24

Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze

24 giugno 2024 00:11

Roma: bilancio rosso sangue, 12 scheletri nell'armadio..ma il campionato è falsato per un recupero

07 maggio 2024 22:16

La Procura della Figc chiede 11 punti di penalizzazione alla Juventus per aver fatto false plusvalenze

22 maggio 2023 13:18

Le motivazioni della sentenza della Juventus, ci saranno altri 9 punti di penalizzazione in campionato

08 maggio 2023 22:24

Avv. Grassani: "La Juventus potrebbe prendere penalizzazione sulle plusvalenze la prossima stagione"

21 aprile 2023 20:55

La Juventus trema, le motivazioni sono da paura. Possono perdere uno scudetto e andare in serie B

31 gennaio 2023 00:35

La motivazione per il meno 15 alla Juventus: "Illecito grave e ripetuto per tanto tempo"

30 gennaio 2023 14:40

Casini: "Plusvalenze non sono un male, il problema è l'abuso. Campionato falsato? Domanda retorica"

26 gennaio 2023 16:45

L'indiscrezione: "Anche Milan, Atalanta e Roma rischiano sanzioni per le false plusvalenze come la Juve"

23 gennaio 2023 17:06

Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi

21 gennaio 2023 12:38

Report smaschera Allegri, l'intercettazione: "Il mercato della Juventus non è vero, è tutto plusvalenze"

14 gennaio 2023 20:53

Corriere dello Sport annuncia: "Adesso ci sono le prove contro la Juventus. Rischia la retrocessione"

23 dicembre 2022 11:20

Altro guaio per la Juventus, procura vuole riaprire inchiesta plusvalenze. C'è anche l'Empoli

22 dicembre 2022 19:55

Il disastro Juventus è totale: stanno per emergere altri illeciti sulle false plusvalenze di giocatori

30 novembre 2022 10:27

Caso plusvalenze, il 17 maggio secondo grado del processo, nel primo club prosciolti

03 maggio 2022 20:48

Figc spiega l'assoluzione alla Juventus per la false plusvalenze: "Impossibile stabilire prezzi"

22 aprile 2022 20:37

Adesso ne abbiamo la conferma, si possono fare false plusvalenze, sono stati tutti assolti

15 aprile 2022 16:35

Altra vergogna italiana, Juventus fa false plusvalenze per 60 milioni e viene punita solo con una multa

12 aprile 2022 16:29

Chiesto un anno di inibizione per Agnelli per il caso plusvalenze. A giudizio anche Nedved e Arrivabene

12 aprile 2022 13:01

I trucchi di Juventus e Napoli per le false plusvalenze. Procura li ha scoperto grazie a Transfermarkt

02 aprile 2022 17:24

L'intercettazione di casa Juventus: "Peggio di quello che stiamo facendo c'è solo Calciopoli"

03 dicembre 2021 12:28

Nessuna penalità o retrocessione per la Juventus, solo una multa per il falso in bilancio e plusvalenze

01 dicembre 2021 11:25

Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli

30 novembre 2021 13:23

L'annuncio di Repubblica: "Nuova Calciopoli per la Juventus, plusvalenze false per 282 milioni"

29 novembre 2021 21:25

Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta

28 novembre 2021 15:40

Le intercettazioni che inguaiano la Juventus: "La merd* che c'è sotto non si può dire"

28 novembre 2021 13:44

Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni

27 ottobre 2021 11:56

Procura e Lega indagano, scoperto il traffico delle plusvalenze della Juventus. I dettagli

14 marzo 2019 12:20

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