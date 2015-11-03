Notizie Plusvalenze Fiorentina

Non solo Juventus, per la Fiorentina negli ultimi 7 anni utili record dalle plusvalenze
15 ottobre 2024 22:24
Affare Douglas Luiz, il lupo perde il pelo..l'Aston Villa regala alla Juve 36 milioni di plusvalenze
24 giugno 2024 00:11
Roma: bilancio rosso sangue, 12 scheletri nell'armadio..ma il campionato è falsato per un recupero
07 maggio 2024 22:16
La Procura della Figc chiede 11 punti di penalizzazione alla Juventus per aver fatto false plusvalenze
22 maggio 2023 13:18
Le motivazioni della sentenza della Juventus, ci saranno altri 9 punti di penalizzazione in campionato
08 maggio 2023 22:24
Avv. Grassani: "La Juventus potrebbe prendere penalizzazione sulle plusvalenze la prossima stagione"
21 aprile 2023 20:55
La Juventus trema, le motivazioni sono da paura. Possono perdere uno scudetto e andare in serie B
31 gennaio 2023 00:35
La motivazione per il meno 15 alla Juventus: "Illecito grave e ripetuto per tanto tempo"
30 gennaio 2023 14:40
Casini: "Plusvalenze non sono un male, il problema è l'abuso. Campionato falsato? Domanda retorica"
26 gennaio 2023 16:45
L'indiscrezione: "Anche Milan, Atalanta e Roma rischiano sanzioni per le false plusvalenze come la Juve"
23 gennaio 2023 17:06
Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi
21 gennaio 2023 12:38
Report smaschera Allegri, l'intercettazione: "Il mercato della Juventus non è vero, è tutto plusvalenze"
14 gennaio 2023 20:53
Corriere dello Sport annuncia: "Adesso ci sono le prove contro la Juventus. Rischia la retrocessione"
23 dicembre 2022 11:20
Altro guaio per la Juventus, procura vuole riaprire inchiesta plusvalenze. C'è anche l'Empoli
22 dicembre 2022 19:55
Il disastro Juventus è totale: stanno per emergere altri illeciti sulle false plusvalenze di giocatori
30 novembre 2022 10:27
Caso plusvalenze, il 17 maggio secondo grado del processo, nel primo club prosciolti
03 maggio 2022 20:48
Figc spiega l'assoluzione alla Juventus per la false plusvalenze: "Impossibile stabilire prezzi"
22 aprile 2022 20:37
Adesso ne abbiamo la conferma, si possono fare false plusvalenze, sono stati tutti assolti
15 aprile 2022 16:35
Altra vergogna italiana, Juventus fa false plusvalenze per 60 milioni e viene punita solo con una multa
12 aprile 2022 16:29
Chiesto un anno di inibizione per Agnelli per il caso plusvalenze. A giudizio anche Nedved e Arrivabene
12 aprile 2022 13:01
I trucchi di Juventus e Napoli per le false plusvalenze. Procura li ha scoperto grazie a Transfermarkt
02 aprile 2022 17:24
L'intercettazione di casa Juventus: "Peggio di quello che stiamo facendo c'è solo Calciopoli"
03 dicembre 2021 12:28
Nessuna penalità o retrocessione per la Juventus, solo una multa per il falso in bilancio e plusvalenze
01 dicembre 2021 11:25
Scoperte le plusvalenze false tra Genoa e Juventus, traffico di 123 milioni tra Preziosi e Agnelli
30 novembre 2021 13:23
L'annuncio di Repubblica: "Nuova Calciopoli per la Juventus, plusvalenze false per 282 milioni"
29 novembre 2021 21:25
Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta
28 novembre 2021 15:40
Le intercettazioni che inguaiano la Juventus: "La merd* che c'è sotto non si può dire"
28 novembre 2021 13:44
Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni
27 ottobre 2021 11:56
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