L’intercettazione di casa Juventus: “Peggio di quello che stiamo facendo c’è solo Calciopoli”

L’intercettazione telefonica tra due uomini vicini al presidente della Juventus Andrea Agnelli è riportata nel verbale d’indagine della Guardia di Finanza nell’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie della società bianconera. Secondo i pm non sarebbe solamente il club piemontese ad avere avuto questa condotta ma si tratterebbe di un vero e proprio sistema che comprenderebbe tante altre società di Serie A come Genoa, Inter, Napoli, Atalanta, Sampdoria e non solo.

L’inchiesta portata avanti dalla Procura di Torino sulle presunte plusvalenze fittizie e sugli strani movimenti di mercato della Juventus nell’ultimo triennio fa tremare anche altre squadre della Serie A. Esemplificativa a tal riguardo un’intercettazione telefonica captata dalla Guardia di Finanza, e citata nell’annotazione depositata come atto principale dell’indagine riportata da La Repubblica, nella quale due uomini di fiducia del presidente Andrea Agnelli parlano tra loro delle operazioni di mercato dei bianconeri oggetto dell’inchiesta: “Peggio di così solo Calciopoli” dicono infatti i due ignari di essere intercettati.

Come spiegano gli stessi pubblici ministeri però non sarebbe soltanto la Juventus ad avere avuto una condotta illecita, ma anche tante altre società del massimo campionato italiano. Secondo gli inquirenti infatti “è un intero sistema che è malato” aggiungendo che da questa inchiesta sono emersi numerosi profili da far tremare mezza Serie A. Come già aveva sottolineato la Covisoc (la commissione di vigilanza sulle società professionistiche) l’abuso delle plusvalenze per sistemare i bilanci non sarebbe una pratica che riguarderebbe solo il club bianconero. Lo riporta Fanpage.it

LA PUNIZIONE PER AVER ESULTATO AL GOL DELLA JUVENTUS MA NEL POSTO SBAGLIATO