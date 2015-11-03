Notizie Calciopoli Fiorentina

Vieira: "Juve squadra più forte in cui ho giocato. Dopo Calciopoli ho cambiato idea sul club”
10 ottobre 2025 23:26
Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri
01 ottobre 2025 23:05
Ziliani: "Senza i 30 anni di malefatte juventine anche gli scudetti viola sarebbero di più"
10 aprile 2024 21:17
L'intercettazione: "Non potevamo dare il rigore alla Fiorentina contro il Milan, ma era fallo su Pazzini"
17 aprile 2023 14:54
Rivelazione di Moggi che imbarazza Gravina: "Mi hai avvisato tu delle indagini su di me per Calciopoli"
05 febbraio 2023 10:48
L'avvocato Grassani fa tremare la Juventus: "Peggio di Calciopoli, rischiano retrocessione e scudetti"
05 dicembre 2022 11:36
Quando Calciopoli funzionò contro la Fiorentina, Flachi: "Miccoli chiese di fermarci, l'ordinai alla Samp"
13 aprile 2022 14:45
Frey rivela: "Sera drammatica in ritiro prima della sentenza di Calciopoli, poi reazione fantastica"
17 febbraio 2022 16:17
L'intercettazione di casa Juventus: "Peggio di quello che stiamo facendo c'è solo Calciopoli"
03 dicembre 2021 12:28
L'annuncio di Repubblica: "Nuova Calciopoli per la Juventus, plusvalenze false per 282 milioni"
29 novembre 2021 21:25
Moggi: "Calciopoli? Non ho fatto nulla di sbagliato, mi ha fatto male essere definito ladro"
14 ottobre 2021 15:13
Proteste vicenda Calciopoli, accuse cadute per i 23 tifosi della Fiorentina dopo quasi 15 anni
12 febbraio 2021 20:23
Pistocchi: "Calciopoli? La Juventus doveva finire in C2, la Fiorentina in serie B"
05 maggio 2020 15:52
Moggi: "Il Milan doveva andare in B per la partita contro la Fiorentina. Chiamarono direttamente l'arbitro De Santis"
04 aprile 2020 17:19
Moggi accusa: "Manomessa intercettazione con Della Valle. La Fiorentina fu penalizzata ma nella telefonata..."
11 marzo 2020 12:12
La Curva Nord dell'Inter protesta sotto la Lega: "Calciopoli... Ci risiamo?"
01 marzo 2020 00:26
Moggi: "Coronavirus come Calciopoli, tanto rumore per nulla. In Italia enfatizziamo sempre tutto"
26 febbraio 2020 18:15
Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"
15 febbraio 2020 18:37
Su Sky la serie su Calciopoli. Non verrà nominata la Juventus e Moggi, veto di Fiat e società
04 marzo 2019 17:59
Curioso in Belgio, scoppia Calciopoli e viene arrestato il dirigente Mogi
12 ottobre 2018 17:13
Moggi: "Ecco come il Milan truccò la partita contro la Fiorentina. Avevano chiamato De Santis..."
29 agosto 2018 13:18
Falso in bilancio? La Fiorentina e Diego Della Valle assolti nella vicenda calciopoli
20 aprile 2018 15:44
Mazzini: "DV vogliono vendere, ma non ci sono compratori. Calciopoli? La Fiorentina ha pagato troppo"
12 dicembre 2017 12:55
Del Piero: "Con Calciopoli si è rotto il calcio, i grandi campioni non vogliono più giocare in Italia"
24 novembre 2017 12:11
Diego Della Valle risponde alle accuse del Fatto Quotidiano: "Gazzoni è una barzelletta, se leggete le carte..."
13 novembre 2017 13:47
FIORENTINA INDAGATA PER FALSO IN BILANCIO SU CALCIOPOLI
25 settembre 2017 19:08
Zazzaroni: ''Dopo calciopoli i Della Valle capirono che il calcio portava solo guai. Ora hanno la testa altrove...''
15 settembre 2017 14:41
È morto Guido Rossi, fu commissario della FIGC dopo lo scandalo Calciopoli, aveva 86 anni.
21 agosto 2017 19:53
Giustizia è fatta, Luciano Moggi radiato a vita dal calcio
16 marzo 2017 13:18
Gazzoni: "Juve e Fiorentina mi devono 70 milioni per Calciopoli"
08 gennaio 2017 15:32
Bufala Fatto Quotidiano, svelato il motivo per cui la Fiorentina (e la Juventus) non rischiano nulla
16 ottobre 2016 11:01
Il fatto quotidiano, Fiorentina e Juventus rischiano il falso in bilancio per calciopoli
15 ottobre 2016 10:35
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