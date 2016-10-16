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Bufala Fatto Quotidiano, svelato il motivo per cui la Fiorentina (e la Juventus) non rischiano nulla

Rassegna Stampa

Bufala Fatto Quotidiano, svelato il motivo per cui la Fiorentina (e la Juventus) non rischiano nulla

Redazione

16 Ottobre · 11:01

Aggiornamento: 16 Ottobre 2016 · 11:01

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CalciopoliFatto quotidianoFiorentinaJuventusprimo piano

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Oggi il Corriere fiorentino ha parlato della notizia pubblicata sul Fatto Quotidiano per cui la Fiorentina e la Juventus rischiano il falso in bilancio e addirittura anche una penalizzazione in campionato per la denuncia di Gazzola, ex presidente del Bologna, che vuole un risarcimento. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Da un punto di vista legale i viola non paiono rischiar nulla: la Cassazione post Calciopoli condannò i viola a risarcire Gazzoni, ma sul quando e come dovrà darne conto la causa civile (appena iniziata, come dice Adv). Normale dunque che il club non abbia fatto alcun «accantonamento», anche perché alla sentenza di primo grado seguiranno appello e Cassazione. Tempi lunghissimi insomma. Per una vicenda, quella di Calciopoli, che ogni tanto torna a far capolino sulla strada della Fiorentina”

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