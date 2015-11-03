Notizie Fatto Quotidiano Fiorentina

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Il Fatto Quotidiano: "Guerra tra Uefa e Serie A per Milan-Como in Australia, operazione da 12 milioni di euro"

19 settembre 2025 12:01

Whatsapp di Chiellini alla squadra: "La Juventus ci paga diversamente, non ditelo a nessuno"

02 dicembre 2022 12:47

I guai giudiziari di Italia Nostra nel 2017: rimborsi, spese e buonuscita a parenti da 50 mila euro

15 marzo 2021 22:08

Fatto Quotidiano: "Il grande errore di Commisso è stato sbagliare due volte l'allenatore"

14 dicembre 2020 15:07

Il Fatto Quotidiano contro la Fiorentina: "Commisso vuole distruggere il Franchi"

16 novembre 2020 13:15

Conte, secco no alla riapertura degli stadi: "La trovo inopportuna: l'assembramento è inevitabile"

05 settembre 2020 15:16

Cecchi Gori: "Il calcio è marcio, ci hanno spedito in B, per dispetto ho venduto Batistuta alla Roma"

18 novembre 2018 12:26

Il Fatto Quotidiano accusa la Fiorentina, bilancio falso per partecipare all'Europa League. Ma non solo...

12 novembre 2017 13:11

Bufala Fatto Quotidiano, svelato il motivo per cui la Fiorentina (e la Juventus) non rischiano nulla

16 ottobre 2016 11:01

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