Cecchi Gori: "Il calcio è marcio, ci hanno spedito in B, per dispetto ho venduto Batistuta alla Roma"

Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano dove parla principalmente della sua vita, solo una domanda sulla Fiorentina, argomento che non vuole toccare, tranne che per...

Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano dove parla principalmente della sua vita, solo una domanda sulla Fiorentina, argomento che non vuole toccare, tranne che per una volta

"Il mondo del calcio è losco, marcio come non potete immaginare. Ci hanno spedito in Serie B e in precedenza non siamo riusciti a vincere lo scudetto, la mia piccola vendetta è stata vendere Batistuta alla Roma..."

"Trump nel 2001 o 2002 mi raggiunse a Saint Tropez e disse: ‘Vieni a vivere negli Stati Uniti, altrimenti in Italia ti rovinano"