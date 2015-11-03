Labaro Viola

Notizie Cecchi Gori Fiorentina

Nazione: "Cecchi Gori chiede 300 milioni di risarcimento alla FIGC per il caso Fiorentina"

28 aprile 2026 10:12

Cecchi Gori: "Solo io posso salvare la Fiorentina dal declino. L'attuale società, per adesso, ha sbagliato tutto"

12 dicembre 2025 15:28

Cecchi Gori svela: "Si vantano del Viola Park ma quei terreni li avevo comprati già io"

30 novembre 2025 10:14

Cecchi Gori: "Fiorentina? Mio babbo disse a Pontello ‘più di 10 miliardi non te li do’, lo convinsi io a 11"

30 novembre 2025 10:13

Cecchi Gori a gamba tesa: "Questa Fiorentina? Non è la mia e non è manco quella dei fiorentini"

30 novembre 2025 10:01

Cecchi Gori: “Sono stato arrestato per la Fiorentina, mi è stata rubata. Dichiararono il fallimento poi il ‘salva-debiti’”

30 novembre 2025 09:59

Cecchi Gori sicuro: “I poteri forti mi volevano colpire, la città non mi difese. So chi mi ha buttato giù"

30 novembre 2025 09:55

"Il Barça chiese Toldo, lui rispose quanto costava Rivaldo. Cecchi Gori ultimo matto come noi"

21 novembre 2025 23:19

Cecchi Gori: "Manca fiorentinità nella Fiorentina, dopo me non si sono più ripresi. Vanoli? Non ricordo"

19 novembre 2025 19:13

Malesani rivela: “Cecchi Gori stava vendendo Batistuta nel ‘97, ma lo convinsi a non cederlo”

15 novembre 2025 15:14

Bressan: “Cecchi Gori spese un inferno per la Fiorentina, era un presidente tifoso e genuino”

12 novembre 2025 11:36

Bettarini: "Cecchi Gori disse ad Edmundo che a Bagno a Ripoli c'era il mare, Batistuta era un po' tirchio"

15 settembre 2025 12:01

"Cecchi Gori nella storia della Fiorentina, anche se sappiamo tutti come è andata a finire"

04 settembre 2025 23:55

Cecchi Gori: “Kean miglior centravanti italiano. Fiorentina fai come me con Batistuta"

02 maggio 2025 22:19

Cecchi Gori: "Oscar per Scudetto Fiorentina? Li avrei vinti entrambi, ma lo Scudetto me l'hanno rubato"

26 marzo 2025 17:20

Cecchi Gori su Batistuta: "Al mediatore che lo trattava dissi di andare in Argentina e portarmelo, altrimenti gli avrei tagliato la gola"

16 gennaio 2025 20:34

Mancini: "Cecchi Gori uomo straordinario che dal calcio e dalla vita ha avuto meno di quanto meritasse"

27 novembre 2024 12:05

Cecchi Gori torna a casa: "Sto bene. Il calcio? Amo la Fiorentina, ma i soldi hanno sostituito la passione"

02 marzo 2024 17:09

Una bella notizia: Cecchi Gori ha lasciato la terapia intensiva, sta meglio. Rita Rusic: "Grazie a tutti"

21 febbraio 2024 16:37

Cecchi Gori sta male: l'ex presidente della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva per una crisi respiratoria

14 febbraio 2024 10:50

Cecchi Gori: "Mio babbo fece a botte in un Fiorentina-Juve. Vlahovic? Ad Italiano manca un vero centravanti"

05 novembre 2023 09:47

Cecchi Gori: “Cessione Baggio? Non ho potuto fare nulla. Mi manca lo scudetto del 1999. Bravo ad acquistare Bati”

05 novembre 2023 09:34

Cecchi Gori: "Fatto fuori da giochi di potere di Berlusconi, stavo per vincere lo scudetto con la Fiorentina"

11 ottobre 2023 15:27

"Cecchi Gori si presentò nel ritiro della Fiorentina con Naomi Campbell, faccia di Ranieri indimenticabile"

02 ottobre 2023 16:26

Cecchi Gori: "Sempre stato in buoni rapporti, mi chiedeva Rui Costa continuamente"

13 giugno 2023 10:18

Toldo: "Questa Fiorentina sembra la mia, Commisso come Cecchi Gori, Italiano come Ranieri"

05 giugno 2023 11:38

Sentite Cecchi Gori: “La mia Fiorentina spariti per debiti minori rispetto a quelli attuali”

19 marzo 2023 08:42

"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"

20 dicembre 2022 14:38

"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"

18 dicembre 2022 13:03

Rita Rusic racconta: "Avevamo la Fiorentina, case ovunque, aerei privati. Distrutto il patrimonio"

05 dicembre 2022 14:31

Cecchi Gori: "Fiorentina? Un atto sentimentale. I miei genitori si sono conosciuti in un Fiorentina-Juve"

26 novembre 2022 13:12

Valeria Marini rivela: "Ho aiutato Cecchi Gori in tutti i modi, anche prestandogli soldi"

21 giugno 2022 21:27

Cecchi Gori compie 80 anni. L'amicizia con Trump e l'amore: "Adesso ho bisogno solo di amicizie"

27 aprile 2022 11:47

Cecchi Gori: "Fiorentina fatta fallire perchè avevo le mani sulla televisione. Mi misero contro la Rai"

16 aprile 2022 11:27

La verità di Cecchi Gori su Edmundo: "Nel contratto c'era scritto che doveva andare ad un processo"

16 aprile 2022 11:08

Cecchi Gori: "Rui Costa il più forte avuto nella Fiorentina. Vlahovic non ti fa vincere contro le grandi"

16 aprile 2022 10:18

Cecchi Gori ricorda: "Lo scudetto perso contro il Milan è il mio rimpianto più grande. Firenze unica"

11 aprile 2022 18:18

La premonizione di Cecchi Gori: "Vlahovic non farà più la differenza come attaccante. Giusta cessione"

09 aprile 2022 20:48

Cecchi Gori difende Antognoni e attacca la Fiorentina: "Non condivido quello che gli è stato fatto"

09 aprile 2022 20:36

Cecchi Gori, frecciata a Commisso: "Viola Park? Non c'è il cuore in queste operazioni. Stessa area mia"

09 aprile 2022 20:27

Rimpatriata fiorentina per Antognoni a pranzo con Vittorio Cecchi Gori e Leonardo Pieraccioni

09 aprile 2022 16:19

Marini svela: "Quando dissi a Cecchi Gori di essere incinta pensò solo che non poteva andare in barca"

22 marzo 2022 11:49

Malesani ricorda: "Batistuta e Rui Costa non vedevano bene Edmundo. Via per colpa di Cecchi Gori"

11 marzo 2022 19:01

Cecchi Gori: "Il mio più grande rimpianto è lo scudetto perso nell'anno della fuga di Edmundo"

02 marzo 2022 10:38

Cecchi Gori non ha dubbi: "Vlahovic e Chiesa io non li avrei mai venduti. Dusan non è Baggio"

02 marzo 2022 10:04

Adani ricorda: "Cecchi Gori ogni anno rinnovava Batistuta e Rui Costa e gli dava 1 miliardo in più"

11 febbraio 2022 23:06

Cecchi Gori è ancora in ospedale, ma rassicura: "Ho soltanto una polmonite, sono sereno"

26 gennaio 2022 13:56

Il racconto: "Agguato a Salerno anche fuori, a Oliveira fumavano le orecchie per la bomba"

10 dicembre 2021 19:30

Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"

11 ottobre 2021 14:49

Antognoni: "Cecchi Gori più passionale, gli altri più mecenati. Aspetto ruolo in Nazionale"

28 settembre 2021 10:55

Cecchi Gori contro Commisso: "Le parole su Firenze mi fanno male. E lo dico io che ne ho subite tante"

15 maggio 2021 11:40

Cecchi Gori: "La mia Fiorentina è stata fatta fallire, mi emoziona parlarne. Vorrei rivederla in alto"

15 maggio 2021 10:15

Baggio rivela: "Non volevo lasciare la Fiorentina, venduto dai Pontello, se non avessi accettato..."

07 maggio 2021 11:01

C. Amoroso: "Troppi investimenti su calciatori vecchi. Cecchi Gori? Fu tradito dalle stanze del potere"

29 aprile 2021 13:30

Cecchi Gori, respinto il ricorso: condanna definitiva a 5 anni, 8 mesi e 26 giorni

27 aprile 2021 16:38

Ulivieri svela un retroscena: "Io alla Fiorentina? Mi presi due no da due presidenti in un colpo solo"

16 aprile 2021 10:34

Cecchi Gori: "Ho la Fiorentina nel cuore ma non è gestita bene, lasciamo stare, cambiamo discorso"

27 gennaio 2021 19:53

Taglialatela: "Cecchi Gori grande presidente, fu tradito dal potere. Dragowski come Toldo.."

19 gennaio 2021 13:58

Laudrup: "A Firenze il terrore. La gente ci aspettava per picchiarci. Flop scudetto"

01 dicembre 2020 13:52

Batistuta contro Cecchi Gori: "Far andare Edmundo al carnevale è stato un tradimento della società"

29 settembre 2020 15:22

Cois: "Fallimento? Fu una tragedia annunciata. Con Bati-Edmundo sarebbe stato scudetto.."

15 aprile 2020 13:24

Antognoni: "Commisso ha grande entusiasmo, mi ricorda Cecchi Gori. Castrovilli..."

07 aprile 2020 00:09

Cecchi Gori, accolta l'istanza degli avvocati dell'ex presidente viola, niente carcere va ai domiciliari

07 marzo 2020 14:57

Caso Cecchi Gori: "Situazione disumana, dovrebbero dargli i domiciliari"

03 marzo 2020 13:17

Cecchi Gori è in ospedale piantonato dalla polizia. Andrà in carcere anche per il crac Fiorentina

02 marzo 2020 00:15

Rita Rusic: "Se dovessero portare in carcere Cecchi Gori la sua salute verrà compromessa"

01 marzo 2020 10:30

Cecchi Gori è stato arrestato: deve scontare più di 8 anni di carcere per bancarotta fraudolenta

29 febbraio 2020 11:42

Cecchi Gori, ancora guai: rischia il carcere per il crac della sua azienda cinematografica. La Fiorentina e gli anni d'oro...

28 febbraio 2020 12:37

Cecchi Gori: "Commisso? Parla troppo. Nuovo stadio? Prima pensi alla squadra. Vedo un rischio..."

15 febbraio 2020 10:35

Cecchi Gori: "Commisso deve ascoltare Antognoni. Nuovo stadio? Io penserei prima alla squadra. Iachini..."

08 gennaio 2020 19:09

(FOTO) "Bei ricordi anni 90 con Vittorione.." Antogno e Cecchi Gori si ritrovano..

07 gennaio 2020 22:16

Bucciantini: "Veretout assenza sottovalutata. Le operazioni Muriel e Traore'.."

27 dicembre 2019 14:12

Cecchi Gori: "Fallimento Fiorentina ingiusto. C'è una causa da 400 milioni contro la Lega"

21 novembre 2019 13:00

Cecchi Gori: "Sto abbastanza bene. mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini"

07 ottobre 2019 21:17

Cecchi Gori operato d'urgenza ieri per peritonite acuta. Il primario rassicura, ecco le sue condizioni

01 ottobre 2019 13:27

Cecchi Gori operato d'urgenza a causa di una appendicite al Gemelli. Condizioni stabili

29 settembre 2019 12:56

Toldo: "Commisso è passionale come Cecchi Gori. I passi della Fiorentina sono più piccoli di quelli delle grandi squadre"

27 settembre 2019 12:42

Cecchi Gori: "Si sono inventati a tavolino io mio fallimento. Adesso aspetto il risarcimento da 400 milioni per la Fiorentina"

05 settembre 2019 14:49

Conti: "Meglio Commisso o gli arabi? Chi l'acquista ami la Fiorentina. L'arrivo di aria nuova.."

04 giugno 2019 23:12

Cecchi Gori: "Causa di 400 milioni per il fallimento. Se vinco dò alla Fiorentina quei soldi"

07 aprile 2019 18:20

"Troppi pareggi? Squadra giovane, siamo giustificati. Dimissioni contro Cecchi Gori? Tornassi indietro non lo rifarei"

02 aprile 2019 16:08

Dati: "Domenica salirò su palco insieme a Bati. Ho la pelle d'oca se ripenso.."

29 marzo 2019 08:27

Valcareggi: "Traore' porterà corsa e fantasia, sostituirà Veretout sicuro partente. Su Cecchi Gori vi dico.."

27 marzo 2019 22:22

Graziani: "Cecchi Gori? Persona passionale, ma manager disastroso. Della Valle, basterebbe un piccolo sforzo!"

27 marzo 2019 16:12

Cecchi Gori attacca: "I migliori non li ho mai venduti, mai fatta una plusvalenza. Mi hanno fatto fallire ma adesso..."

26 marzo 2019 17:45

Toldo: "Cecchi Gori è un signore e ha fatto tanti sforzi per la Fiorentina"

26 marzo 2019 14:04

Il ritorno di Cecchi Gori al Franchi: "Ma non voglio essere strumentalizzato contro i Della Valle"

26 marzo 2019 10:49

Cecchi Gori: "Io ci mettevo il cuore. Il rimpianto è lo scudetto. Per Chiesa salirei in balaustra"

25 marzo 2019 14:24

Cecchi Gori: "Ho comprato da solo Batistuta, l'ho visto e l'ho preso. Adesso la Fiorentina..."

23 febbraio 2019 09:28

Cecchi Gori: "A Firenze mi vogliono bene, il tempo degli striscioni è passato. Posso tornarci"

21 febbraio 2019 16:15

Cecchi Gori: "Vorrei tornare al Franchi, ma non se secca ai Della Valle. Darei consigli come per Batistuta..."

11 gennaio 2019 16:44

Lutto. Si è spento a 97 anni Rigoletto Fantappie'. Storica figura del Centro Coordinamento Viola Club

19 dicembre 2018 20:51

Baiano: "Radice fu una grande guida per quella Fiorentina. Quando fu esonerato, andammo da Vittorio a dirgli.."

07 dicembre 2018 23:39

E' morto Radice, portò la Fiorentina in vetta nel 92. Incantava con il suo calcio totale

07 dicembre 2018 16:19

Tanti Auguri Francesco Toldo! Compie oggi 47 anni. Storia dal suo arrivo, fino ai tre trofei in viola

02 dicembre 2018 17:23

Tifosi Vip Firenze: "Con i giovani non si sogna, vedi Chiesa e sai che andrà via. Cecchi Gori..."

30 novembre 2018 15:32

Cecchi Gori: "Alla Fiorentina manca un centravanti come Batistuta. Ho sentito Antognoni..."

27 novembre 2018 18:50

Cecchi Gori: "Il calcio è marcio, ci hanno spedito in B, per dispetto ho venduto Batistuta alla Roma"

18 novembre 2018 12:26

"La Fiorentina non doveva fallire, altri messi peggio eppure..." Cecchi Gori chiede 350 milioni di risarcimento

17 novembre 2018 11:21

Cinquini: "Gli agenti nel calcio oggi sono difficili da gestire, comandano tutto. Su Ramadani e ACF.."

15 novembre 2018 20:37

Archivio

Esplora l'archivio di Cecchi Gori

Sett. 18
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 18 Sett. 13 Sett. 3
Sett. 48 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7
Sett. 44 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 11
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 25 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 49 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 49 Sett. 40 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 47 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 23 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 8 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 9
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 26 Sett. 21 Sett. 17 Sett. 10
Sett. 45 Sett. 39