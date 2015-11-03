Notizie Cecchi Gori Fiorentina

Nazione: "Cecchi Gori chiede 300 milioni di risarcimento alla FIGC per il caso Fiorentina"
28 aprile 2026 10:12
Cecchi Gori: "Solo io posso salvare la Fiorentina dal declino. L'attuale società, per adesso, ha sbagliato tutto"
12 dicembre 2025 15:28
Cecchi Gori svela: "Si vantano del Viola Park ma quei terreni li avevo comprati già io"
30 novembre 2025 10:14
Cecchi Gori: "Fiorentina? Mio babbo disse a Pontello ‘più di 10 miliardi non te li do’, lo convinsi io a 11"
30 novembre 2025 10:13
Cecchi Gori a gamba tesa: "Questa Fiorentina? Non è la mia e non è manco quella dei fiorentini"
30 novembre 2025 10:01
Cecchi Gori: “Sono stato arrestato per la Fiorentina, mi è stata rubata. Dichiararono il fallimento poi il ‘salva-debiti’”
30 novembre 2025 09:59
Cecchi Gori sicuro: “I poteri forti mi volevano colpire, la città non mi difese. So chi mi ha buttato giù"
30 novembre 2025 09:55
"Il Barça chiese Toldo, lui rispose quanto costava Rivaldo. Cecchi Gori ultimo matto come noi"
21 novembre 2025 23:19
Cecchi Gori: "Manca fiorentinità nella Fiorentina, dopo me non si sono più ripresi. Vanoli? Non ricordo"
19 novembre 2025 19:13
Malesani rivela: “Cecchi Gori stava vendendo Batistuta nel ‘97, ma lo convinsi a non cederlo”
15 novembre 2025 15:14
Bressan: “Cecchi Gori spese un inferno per la Fiorentina, era un presidente tifoso e genuino”
12 novembre 2025 11:36
Bettarini: "Cecchi Gori disse ad Edmundo che a Bagno a Ripoli c'era il mare, Batistuta era un po' tirchio"
15 settembre 2025 12:01
"Cecchi Gori nella storia della Fiorentina, anche se sappiamo tutti come è andata a finire"
04 settembre 2025 23:55
Cecchi Gori: “Kean miglior centravanti italiano. Fiorentina fai come me con Batistuta"
02 maggio 2025 22:19
Cecchi Gori: "Oscar per Scudetto Fiorentina? Li avrei vinti entrambi, ma lo Scudetto me l'hanno rubato"
26 marzo 2025 17:20
Cecchi Gori su Batistuta: "Al mediatore che lo trattava dissi di andare in Argentina e portarmelo, altrimenti gli avrei tagliato la gola"
16 gennaio 2025 20:34
Mancini: "Cecchi Gori uomo straordinario che dal calcio e dalla vita ha avuto meno di quanto meritasse"
27 novembre 2024 12:05
Cecchi Gori torna a casa: "Sto bene. Il calcio? Amo la Fiorentina, ma i soldi hanno sostituito la passione"
02 marzo 2024 17:09
Una bella notizia: Cecchi Gori ha lasciato la terapia intensiva, sta meglio. Rita Rusic: "Grazie a tutti"
21 febbraio 2024 16:37
Cecchi Gori sta male: l'ex presidente della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva per una crisi respiratoria
14 febbraio 2024 10:50
Cecchi Gori: "Mio babbo fece a botte in un Fiorentina-Juve. Vlahovic? Ad Italiano manca un vero centravanti"
05 novembre 2023 09:47
Cecchi Gori: “Cessione Baggio? Non ho potuto fare nulla. Mi manca lo scudetto del 1999. Bravo ad acquistare Bati”
05 novembre 2023 09:34
Cecchi Gori: "Fatto fuori da giochi di potere di Berlusconi, stavo per vincere lo scudetto con la Fiorentina"
11 ottobre 2023 15:27
"Cecchi Gori si presentò nel ritiro della Fiorentina con Naomi Campbell, faccia di Ranieri indimenticabile"
02 ottobre 2023 16:26
Cecchi Gori: "Sempre stato in buoni rapporti, mi chiedeva Rui Costa continuamente"
13 giugno 2023 10:18
Toldo: "Questa Fiorentina sembra la mia, Commisso come Cecchi Gori, Italiano come Ranieri"
05 giugno 2023 11:38
Sentite Cecchi Gori: “La mia Fiorentina spariti per debiti minori rispetto a quelli attuali”
19 marzo 2023 08:42
"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"
20 dicembre 2022 14:38
"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"
18 dicembre 2022 13:03
Rita Rusic racconta: "Avevamo la Fiorentina, case ovunque, aerei privati. Distrutto il patrimonio"
05 dicembre 2022 14:31
Cecchi Gori: "Fiorentina? Un atto sentimentale. I miei genitori si sono conosciuti in un Fiorentina-Juve"
26 novembre 2022 13:12
Valeria Marini rivela: "Ho aiutato Cecchi Gori in tutti i modi, anche prestandogli soldi"
21 giugno 2022 21:27
Cecchi Gori compie 80 anni. L'amicizia con Trump e l'amore: "Adesso ho bisogno solo di amicizie"
27 aprile 2022 11:47
Cecchi Gori: "Fiorentina fatta fallire perchè avevo le mani sulla televisione. Mi misero contro la Rai"
16 aprile 2022 11:27
La verità di Cecchi Gori su Edmundo: "Nel contratto c'era scritto che doveva andare ad un processo"
16 aprile 2022 11:08
Cecchi Gori: "Rui Costa il più forte avuto nella Fiorentina. Vlahovic non ti fa vincere contro le grandi"
16 aprile 2022 10:18
Cecchi Gori ricorda: "Lo scudetto perso contro il Milan è il mio rimpianto più grande. Firenze unica"
11 aprile 2022 18:18
La premonizione di Cecchi Gori: "Vlahovic non farà più la differenza come attaccante. Giusta cessione"
09 aprile 2022 20:48
Cecchi Gori difende Antognoni e attacca la Fiorentina: "Non condivido quello che gli è stato fatto"
09 aprile 2022 20:36
Cecchi Gori, frecciata a Commisso: "Viola Park? Non c'è il cuore in queste operazioni. Stessa area mia"
09 aprile 2022 20:27
Rimpatriata fiorentina per Antognoni a pranzo con Vittorio Cecchi Gori e Leonardo Pieraccioni
09 aprile 2022 16:19
Marini svela: "Quando dissi a Cecchi Gori di essere incinta pensò solo che non poteva andare in barca"
22 marzo 2022 11:49
Malesani ricorda: "Batistuta e Rui Costa non vedevano bene Edmundo. Via per colpa di Cecchi Gori"
11 marzo 2022 19:01
Cecchi Gori: "Il mio più grande rimpianto è lo scudetto perso nell'anno della fuga di Edmundo"
02 marzo 2022 10:38
Cecchi Gori non ha dubbi: "Vlahovic e Chiesa io non li avrei mai venduti. Dusan non è Baggio"
02 marzo 2022 10:04
Adani ricorda: "Cecchi Gori ogni anno rinnovava Batistuta e Rui Costa e gli dava 1 miliardo in più"
11 febbraio 2022 23:06
Cecchi Gori è ancora in ospedale, ma rassicura: "Ho soltanto una polmonite, sono sereno"
26 gennaio 2022 13:56
Il racconto: "Agguato a Salerno anche fuori, a Oliveira fumavano le orecchie per la bomba"
10 dicembre 2021 19:30
Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"
11 ottobre 2021 14:49
Antognoni: "Cecchi Gori più passionale, gli altri più mecenati. Aspetto ruolo in Nazionale"
28 settembre 2021 10:55
Cecchi Gori contro Commisso: "Le parole su Firenze mi fanno male. E lo dico io che ne ho subite tante"
15 maggio 2021 11:40
Cecchi Gori: "La mia Fiorentina è stata fatta fallire, mi emoziona parlarne. Vorrei rivederla in alto"
15 maggio 2021 10:15
Baggio rivela: "Non volevo lasciare la Fiorentina, venduto dai Pontello, se non avessi accettato..."
07 maggio 2021 11:01
C. Amoroso: "Troppi investimenti su calciatori vecchi. Cecchi Gori? Fu tradito dalle stanze del potere"
29 aprile 2021 13:30
Cecchi Gori, respinto il ricorso: condanna definitiva a 5 anni, 8 mesi e 26 giorni
27 aprile 2021 16:38
Ulivieri svela un retroscena: "Io alla Fiorentina? Mi presi due no da due presidenti in un colpo solo"
16 aprile 2021 10:34
Cecchi Gori: "Ho la Fiorentina nel cuore ma non è gestita bene, lasciamo stare, cambiamo discorso"
27 gennaio 2021 19:53
Taglialatela: "Cecchi Gori grande presidente, fu tradito dal potere. Dragowski come Toldo.."
19 gennaio 2021 13:58
Laudrup: "A Firenze il terrore. La gente ci aspettava per picchiarci. Flop scudetto"
01 dicembre 2020 13:52
Batistuta contro Cecchi Gori: "Far andare Edmundo al carnevale è stato un tradimento della società"
29 settembre 2020 15:22
Cois: "Fallimento? Fu una tragedia annunciata. Con Bati-Edmundo sarebbe stato scudetto.."
15 aprile 2020 13:24
Antognoni: "Commisso ha grande entusiasmo, mi ricorda Cecchi Gori. Castrovilli..."
07 aprile 2020 00:09
Cecchi Gori, accolta l'istanza degli avvocati dell'ex presidente viola, niente carcere va ai domiciliari
07 marzo 2020 14:57
Caso Cecchi Gori: "Situazione disumana, dovrebbero dargli i domiciliari"
03 marzo 2020 13:17
Cecchi Gori è in ospedale piantonato dalla polizia. Andrà in carcere anche per il crac Fiorentina
02 marzo 2020 00:15
Rita Rusic: "Se dovessero portare in carcere Cecchi Gori la sua salute verrà compromessa"
01 marzo 2020 10:30
Cecchi Gori è stato arrestato: deve scontare più di 8 anni di carcere per bancarotta fraudolenta
29 febbraio 2020 11:42
Cecchi Gori, ancora guai: rischia il carcere per il crac della sua azienda cinematografica. La Fiorentina e gli anni d'oro...
28 febbraio 2020 12:37
Cecchi Gori: "Commisso? Parla troppo. Nuovo stadio? Prima pensi alla squadra. Vedo un rischio..."
15 febbraio 2020 10:35
Cecchi Gori: "Commisso deve ascoltare Antognoni. Nuovo stadio? Io penserei prima alla squadra. Iachini..."
08 gennaio 2020 19:09
(FOTO) "Bei ricordi anni 90 con Vittorione.." Antogno e Cecchi Gori si ritrovano..
07 gennaio 2020 22:16
Bucciantini: "Veretout assenza sottovalutata. Le operazioni Muriel e Traore'.."
27 dicembre 2019 14:12
Cecchi Gori: "Fallimento Fiorentina ingiusto. C'è una causa da 400 milioni contro la Lega"
21 novembre 2019 13:00
Cecchi Gori: "Sto abbastanza bene. mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini"
07 ottobre 2019 21:17
Cecchi Gori operato d'urgenza ieri per peritonite acuta. Il primario rassicura, ecco le sue condizioni
01 ottobre 2019 13:27
Cecchi Gori operato d'urgenza a causa di una appendicite al Gemelli. Condizioni stabili
29 settembre 2019 12:56
Toldo: "Commisso è passionale come Cecchi Gori. I passi della Fiorentina sono più piccoli di quelli delle grandi squadre"
27 settembre 2019 12:42
Cecchi Gori: "Si sono inventati a tavolino io mio fallimento. Adesso aspetto il risarcimento da 400 milioni per la Fiorentina"
05 settembre 2019 14:49
Conti: "Meglio Commisso o gli arabi? Chi l'acquista ami la Fiorentina. L'arrivo di aria nuova.."
04 giugno 2019 23:12
Cecchi Gori: "Causa di 400 milioni per il fallimento. Se vinco dò alla Fiorentina quei soldi"
07 aprile 2019 18:20
"Troppi pareggi? Squadra giovane, siamo giustificati. Dimissioni contro Cecchi Gori? Tornassi indietro non lo rifarei"
02 aprile 2019 16:08
Dati: "Domenica salirò su palco insieme a Bati. Ho la pelle d'oca se ripenso.."
29 marzo 2019 08:27
Valcareggi: "Traore' porterà corsa e fantasia, sostituirà Veretout sicuro partente. Su Cecchi Gori vi dico.."
27 marzo 2019 22:22
Graziani: "Cecchi Gori? Persona passionale, ma manager disastroso. Della Valle, basterebbe un piccolo sforzo!"
27 marzo 2019 16:12
Cecchi Gori attacca: "I migliori non li ho mai venduti, mai fatta una plusvalenza. Mi hanno fatto fallire ma adesso..."
26 marzo 2019 17:45
Toldo: "Cecchi Gori è un signore e ha fatto tanti sforzi per la Fiorentina"
26 marzo 2019 14:04
Il ritorno di Cecchi Gori al Franchi: "Ma non voglio essere strumentalizzato contro i Della Valle"
26 marzo 2019 10:49
Cecchi Gori: "Io ci mettevo il cuore. Il rimpianto è lo scudetto. Per Chiesa salirei in balaustra"
25 marzo 2019 14:24
Cecchi Gori: "Ho comprato da solo Batistuta, l'ho visto e l'ho preso. Adesso la Fiorentina..."
23 febbraio 2019 09:28
Cecchi Gori: "A Firenze mi vogliono bene, il tempo degli striscioni è passato. Posso tornarci"
21 febbraio 2019 16:15
Cecchi Gori: "Vorrei tornare al Franchi, ma non se secca ai Della Valle. Darei consigli come per Batistuta..."
11 gennaio 2019 16:44
Lutto. Si è spento a 97 anni Rigoletto Fantappie'. Storica figura del Centro Coordinamento Viola Club
19 dicembre 2018 20:51
Baiano: "Radice fu una grande guida per quella Fiorentina. Quando fu esonerato, andammo da Vittorio a dirgli.."
07 dicembre 2018 23:39
E' morto Radice, portò la Fiorentina in vetta nel 92. Incantava con il suo calcio totale
07 dicembre 2018 16:19
Tanti Auguri Francesco Toldo! Compie oggi 47 anni. Storia dal suo arrivo, fino ai tre trofei in viola
02 dicembre 2018 17:23
Tifosi Vip Firenze: "Con i giovani non si sogna, vedi Chiesa e sai che andrà via. Cecchi Gori..."
30 novembre 2018 15:32
Cecchi Gori: "Alla Fiorentina manca un centravanti come Batistuta. Ho sentito Antognoni..."
27 novembre 2018 18:50
Cecchi Gori: "Il calcio è marcio, ci hanno spedito in B, per dispetto ho venduto Batistuta alla Roma"
18 novembre 2018 12:26
"La Fiorentina non doveva fallire, altri messi peggio eppure..." Cecchi Gori chiede 350 milioni di risarcimento
17 novembre 2018 11:21
Cinquini: "Gli agenti nel calcio oggi sono difficili da gestire, comandano tutto. Su Ramadani e ACF.."
15 novembre 2018 20:37
Archivio