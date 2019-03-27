Graziani: "Cecchi Gori? Persona passionale, ma manager disastroso. Della Valle, basterebbe un piccolo sforzo!"

Ciccio Graziani ha parlato dei presidenti viola ai microfoni di Radio Bruno: "Cecchi Gori? Lo porto nel cuore, nell’ultimo anno della sua gestione parlai con Luna per un mio ritorno in viola, poi non...

Ciccio Graziani ha parlato dei presidenti viola ai microfoni di Radio Bruno: "Cecchi Gori? Lo porto nel cuore, nell’ultimo anno della sua gestione parlai con Luna per un mio ritorno in viola, poi non se ne fece di nulla per via del fallimento. Vittorio era il primo tifoso della Fiorentina, saliva sulla balaustra e trascinava i tifosi, ma a livello manageriale è stato disastroso perché nonostante le cessioni di Rui Costa e Toldo non è stato capace di rimettere in piedi una situazione che era compromessa e ci ha portato al disastro. Oggi è rimpianto perché la famiglia Della Valle non risponde al cliché di quello che un tifoso vuole da un presidente, ma dal punto di vista finanziario la Fiorentina è un’azienda sana. Sono contento di questa proprietà, dispiace sottolineare che con qualche sforzo e un pizzico di passione in più si potrebbero ottenere risultati diversi. All’orizzonte non abbiamo cinesi o americani per costruire squadre da Champions”.