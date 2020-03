Su Tuttosport viene fatta un pò di chiarezza sull’ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, che si trova piantonato dalla polizia penitenziaria al policlinico Gemelli di Roma. Sono state smentite le voci che era stato portato nel carcere romano di Rebibbia. Ma è stato condannato in via definitiva e deve scontare 8 anni, 5 mesi e 26 giorni. Ha parlato di lui anche l’ex moglie Rita Rusic: “Se dovessero portare in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, rischierebbe di morire”.