Notizie Polizia Fiorentina

Scontri tra tifoserie di Roma e Lazio prima del derby. Tre agenti feriti ed un romanista arrestato
06 aprile 2024 17:07
Ultras Fiorentina arrestato prima di Fiorentina-Empoli. Portava grande petardo artigianale allo stadio
24 ottobre 2023 13:35
Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"
07 giugno 2023 17:59
Follia Berardi, vuole picchiare un tifoso dopo la partita, esce dallo stadio, serve la polizia a bloccarlo
08 agosto 2022 23:06
Scontri a Cagliari, i tifosi del Napoli attaccano e caricano contro la Polizia allo stadio dopo la gara
21 febbraio 2022 23:31
La Polizia indaga sulla striscione affisso contro Commisso per punire il responsabile del gesto
28 gennaio 2022 13:28
Rita Rusic: "Se dovessero portare in carcere Cecchi Gori la sua salute verrà compromessa"
01 marzo 2020 10:30
Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…
26 aprile 2019 19:11
Atalanta-Fiorentina, scontro tifosi viola-polizia all'ingresso del settore ospiti
25 aprile 2019 19:25
Giocatori della Juventus primavera fanno ribaltare a Torino auto della polizia FOTO
10 dicembre 2018 17:31
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