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Notizie Polizia Fiorentina

Scontri tra tifoserie di Roma e Lazio prima del derby. Tre agenti feriti ed un romanista arrestato

06 aprile 2024 17:07

Ultras Fiorentina arrestato prima di Fiorentina-Empoli. Portava grande petardo artigianale allo stadio

24 ottobre 2023 13:35

Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"

07 giugno 2023 17:59

Follia Berardi, vuole picchiare un tifoso dopo la partita, esce dallo stadio, serve la polizia a bloccarlo

08 agosto 2022 23:06

Scontri a Cagliari, i tifosi del Napoli attaccano e caricano contro la Polizia allo stadio dopo la gara

21 febbraio 2022 23:31

La Polizia indaga sulla striscione affisso contro Commisso per punire il responsabile del gesto

28 gennaio 2022 13:28

Rita Rusic: "Se dovessero portare in carcere Cecchi Gori la sua salute verrà compromessa"

01 marzo 2020 10:30

Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…

26 aprile 2019 19:11

Atalanta-Fiorentina, scontro tifosi viola-polizia all'ingresso del settore ospiti

25 aprile 2019 19:25

Giocatori della Juventus primavera fanno ribaltare a Torino auto della polizia FOTO

10 dicembre 2018 17:31

Gabbrielli: "Vomitevole irridere la Shoah, non si scherza su queste tragedie. Reazione positiva del mondo dello sport"

25 ottobre 2017 19:18

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