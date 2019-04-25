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Atalanta-Fiorentina, scontro tifosi viola-polizia all'ingresso del settore ospiti

Alcuni tifosi della Fiorentina sono arrivati allo scontro con la polizia fuori dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, precisamente all'ingresso del settore ospiti dove una parte degli oltre 2000 sosten...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 19:25
Atalanta-Fiorentina, scontro tifosi viola-polizia all'ingresso del settore ospiti - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
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Alcuni tifosi della Fiorentina sono arrivati allo scontro con la polizia fuori dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, precisamente all'ingresso del settore ospiti dove una parte degli oltre 2000 sostenitori fiorentini attesi era arrivata con i pullman.

Fonte: Calciomercato.com

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