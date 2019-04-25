Atalanta-Fiorentina, scontro tifosi viola-polizia all'ingresso del settore ospiti
Alcuni tifosi della Fiorentina sono arrivati allo scontro con la polizia fuori dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, precisamente all'ingresso del settore ospiti dove una parte degli oltre 2000 sosten...
A cura di Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 19:25
Alcuni tifosi della Fiorentina sono arrivati allo scontro con la polizia fuori dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, precisamente all'ingresso del settore ospiti dove una parte degli oltre 2000 sostenitori fiorentini attesi era arrivata con i pullman.
Fonte: Calciomercato.com