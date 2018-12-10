Giocatori della Juventus primavera fanno ribaltare a Torino auto della polizia FOTO

Grave incidente oggi pomeriggio, 10 dicembre, all’incrocio fra via Potenza e via Luini, dove una pattuglia della squadra volante si è scontrata con una Mercedes dove viaggiavano alcuni giocatori del s...

Grave incidente oggi pomeriggio, 10 dicembre, all’incrocio fra via Potenza e via Luini, dove una pattuglia della squadra volante si è scontrata con una Mercedes dove viaggiavano alcuni giocatori del settore giovanile della Juventus. L’impatto, avvenuto poco dopo le 14, è stato violentissimo e l’auto della polizia si è ribaltata sulla carreggiata.

In base alle prime ricostruzioni pare che non ci fosse un inseguimento in atto, ma gli agenti avevano risposto a una richiesta di intervento arrivata dalla centrale operativa.La dinamica dello schianto deve ancora essere accertate e in corso Potenza sono arrivate diverse ambulanze per soccorrere i feriti. Tre baby calciatori, feriti in modo lieve, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, mentre i due agenti, uno dei quali in codice giallo, sono stati trasportati al San Giovanni Bosco.