Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…

(ANSA)- È pesante il bilancio degli scontri del match di ieri sera per le forze dell’ordine, con 12 agenti feriti di cui uno con prognosi di trenta giorni. Gli incidenti nel prepartita di ieri a Berga...

(ANSA)- È pesante il bilancio degli scontri del match di ieri sera per le forze dell’ordine, con 12 agenti feriti di cui uno con prognosi di trenta giorni. Gli incidenti nel prepartita di ieri a Bergamo in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Atalanta e Fiorentina.

Secondo quanto si è appreso, ci sono stati anche tifosi fermati: quattro dell’Atalanta dopo un lancio di oggetti contro la polizia all’inizio dicinque viale Giulio Cesare, e uno della Fiorentina bloccato durante gli scontri davanti al settore ospiti dello stadio di Bergamo, con due cancelli sfondati.

I tifosi ospiti, che prima del fischio di inizio sono stati sottoposti a cariche di alleggerimento con lancio di 36 lacrimogeni, hanno proseguito a scagliare bottiglie contro polizia e carabinieri per oltre un’ora e mezza dopo la fine del match. La situazione è tornata tranquilla dopo che gli autobus sono stati scortati in stazione per prendere il treno speciale del ritorno.