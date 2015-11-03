Notizie Ansa Fiorentina

Douglas Costa nei guai: l'ex Juve condannato all'arresto per mancato versamento del mantenimento
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Caso gol Cabral, la Uefa conferma. L'ultima parola spetta sempre all'arbitro. Chieste spiegazioni
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Caos Mazzarri, licenziato dopo aver insultato presidente Giulini e la squadra: "Spogliatoio di vermi"
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06 maggio 2021 17:22
Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "
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Spadafora: "Potranno assistere mille persone agli eventi all'aperto"
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Ansa, il ds Petrachi è stato licenziato dalla Roma: la questione andrà in tribunale
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Nicchi: "Io candidato ancora? Ci saranno i tempi per dare questa risposta
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Nicchi: "Tutti questi falli di mano? A Gasperini dico che l'Italia..."
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Milan, Pioli: "Prima del Covid eravamo settimi e lo siamo ancora. Non siamo contenti"
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Gravina: "Noi siamo pronti a riaprire gli stadi, ma devono dirlo gli scienziati"
25 giugno 2020 16:10
Brescia, infortunio in casa per Bisoli. Domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico
21 giugno 2020 13:14
Marino: "L'eventuale ripresa del campionato sarà una roulette russa. Lo stop ha creato grossi danni"
26 maggio 2020 18:57
Spadafora: "Prima dell'estate ci sarà una riforma generale che prevede anche il professionismo femminile"
24 maggio 2020 21:49
Malagò: "Penso che tutti i presidenti hanno un condizionamento dalla posizione in classifica"
22 maggio 2020 15:02
Spadafora: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Franco Lauro"
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Juventus, Douglas Costa: "Mi alleno tutti i giorni ma non so più cosa fare a casa"
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Coronavirus, Conte verso nuovo decreto. Misure restrittive saranno prorogate altri 15 giorni
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Coronavirus, Longo: "È difficile parlare di un'ipotetica ripresa. Le condizioni del paese..."
07 aprile 2020 08:03
Dall'Inghilterra, otto giocatori del West Ham hanno sintomi di Coronavirus: ora in isolamento
28 marzo 2020 20:55
Ansa, figlia di Terim: "Mio padre sta bene, è sottoposto alle cure mediche in ospedale"
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Iachini: "Sono fiero di quello che sta facendo la Fiorentina con la campagna Forza e Cuore"
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Platini, ricorso non ammissibile per la Corte europea di Strasburgo: "Sanzione giustificata"
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Partite in chiaro? La Rai: "Siamo disponibili anche noi, lo facciamo per l'interesse pubblico"
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Il Torino batte il Genoa 1-0 ma i tifosi non soddisfatti continuano la protesta contro la squadra
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Il 21 novembre ci sarà il Consiglio federale della Figc a causa delle dimissioni di Miccichè
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Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo
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Diego Della Valle: "Quando abbiamo visto che era finito un ciclo, abbiamo trovato l'uomo giusto e ora la città è contenta"
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Thiago Motta: "Entrare nella storia di questa squadra è sempre bello: sono stati bravi tutti i giocatori, anche chi non ha giocato"
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Lapo Elkann: "La mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo…"
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