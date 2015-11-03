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Notizie Ansa Fiorentina

Douglas Costa nei guai: l'ex Juve condannato all'arresto per mancato versamento del mantenimento

18 settembre 2025 15:21

Caso gol Cabral, la Uefa conferma. L'ultima parola spetta sempre all'arbitro. Chieste spiegazioni

24 febbraio 2023 20:16

Caos Mazzarri, licenziato dopo aver insultato presidente Giulini e la squadra: "Spogliatoio di vermi"

04 maggio 2022 12:53

Superlega, continua lo scontro tra club coinvolti e Uefa: "Non ci possono escludere dalla Champions"

06 maggio 2021 17:22

Cairo furioso: "La Superlega è un attentato alla Serie A. Marotta e Agnelli come Giuda, devono dimettersi "

19 aprile 2021 21:30

Prandelli su Rossi: "Non l'ho ancora accettato, era persona di grande sensibilità ed un amico sincero"

11 dicembre 2020 18:28

La lettera di Iachini: "Dico grazie a Commisso e Pradè. Mi dispiace non poter allenare ancora la squadra"

10 novembre 2020 14:52

L'Asl smaschera il Napoli: "Non abbiamo impedito di partire per Torino nè imposto la quarantena"

03 ottobre 2020 23:49

Spadafora: "Stop Serie A? Non siamo ancora in queste condizioni"

29 settembre 2020 15:30

Nardella: "Riaprire gli spalti può diventare un problema serio"

21 settembre 2020 14:44

Spadafora: "Potranno assistere mille persone agli eventi all'aperto"

18 settembre 2020 13:36

Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"

15 settembre 2020 16:32

Ansa, il ds Petrachi è stato licenziato dalla Roma: la questione andrà in tribunale

15 luglio 2020 12:25

Nicchi: "Io candidato ancora? Ci saranno i tempi per dare questa risposta

13 luglio 2020 09:09

Nicchi: "Tutti questi falli di mano? A Gasperini dico che l'Italia..."

12 luglio 2020 23:07

Milan, Pioli: "Prima del Covid eravamo settimi e lo siamo ancora. Non siamo contenti"

11 luglio 2020 17:04

Gravina: "Noi siamo pronti a riaprire gli stadi, ma devono dirlo gli scienziati"

25 giugno 2020 16:10

Brescia, infortunio in casa per Bisoli. Domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico

21 giugno 2020 13:14

Marino: "L'eventuale ripresa del campionato sarà una roulette russa. Lo stop ha creato grossi danni"

26 maggio 2020 18:57

Spadafora: "Prima dell'estate ci sarà una riforma generale che prevede anche il professionismo femminile"

24 maggio 2020 21:49

Malagò: "Penso che tutti i presidenti hanno un condizionamento dalla posizione in classifica"

22 maggio 2020 15:02

Spadafora: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Franco Lauro"

14 aprile 2020 23:56

Juventus, Douglas Costa: "Mi alleno tutti i giorni ma non so più cosa fare a casa"

13 aprile 2020 16:57

Coronavirus, Conte verso nuovo decreto. Misure restrittive saranno prorogate altri 15 giorni

09 aprile 2020 16:31

Coronavirus, Longo: "È difficile parlare di un'ipotetica ripresa. Le condizioni del paese..."

07 aprile 2020 08:03

Dall'Inghilterra, otto giocatori del West Ham hanno sintomi di Coronavirus: ora in isolamento

28 marzo 2020 20:55

Ansa, figlia di Terim: "Mio padre sta bene, è sottoposto alle cure mediche in ospedale"

24 marzo 2020 16:53

Iachini: "Sono fiero di quello che sta facendo la Fiorentina con la campagna Forza e Cuore"

18 marzo 2020 16:59

Platini, ricorso non ammissibile per la Corte europea di Strasburgo: "Sanzione giustificata"

05 marzo 2020 11:39

Partite in chiaro? La Rai: "Siamo disponibili anche noi, lo facciamo per l'interesse pubblico"

25 febbraio 2020 20:47

Il Torino batte il Genoa 1-0 ma i tifosi non soddisfatti continuano la protesta contro la squadra

01 dicembre 2019 15:12

Il 21 novembre ci sarà il Consiglio federale della Figc a causa delle dimissioni di Miccichè

19 novembre 2019 22:26

Ancora tensione a Napoli, danneggiata l'auto della moglie del polacco Zielinsky a Varcaturo

11 novembre 2019 11:07

Diego Della Valle: "Quando abbiamo visto che era finito un ciclo, abbiamo trovato l'uomo giusto e ora la città è contenta"

29 ottobre 2019 22:15

Thiago Motta: "Entrare nella storia di questa squadra è sempre bello: sono stati bravi tutti i giocatori, anche chi non ha giocato"

27 ottobre 2019 09:28

Maurizio Sarri torna in campo alla Continassa a dirigere l'allenamento dei bianconeri. Assenti

04 settembre 2019 22:11

La Figc annulla le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10 mila euro a Pantaleo Corvino

03 agosto 2019 13:33

Lapo Elkann: "La mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo…"

20 maggio 2019 18:46

Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…

26 aprile 2019 19:11

Ansa, la procura della Figc ha aperto un'indagine sui giocatori del Milan Bakayoko-Kessiè per condotta scorretta...

16 aprile 2019 15:44

Montella: "Normale essere a rischio con questi risultati. Sfida contro l'AEK cruciale, ma siamo in crescita..."

18 ottobre 2017 17:32

Semplici: "Vogliamo rimanere in Serie A, lavoriamo ogni giorno per questo. Inter? Fortissima, è una delle candidate allo scudetto"

29 agosto 2017 18:05

Chiesa al Napoli? L'Ansa replica a De Laurentiis: "Ha parlato così dentro un negozio"

14 agosto 2017 22:26

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