Lapo Elkann: "La mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo…"

Ecco le parole di Lapo Elkann alla testata giornalistica Ansa:"Quest'anno la mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo grazie a uomini - oltre che gioc...

Ecco le parole di Lapo Elkann alla testata giornalistica Ansa:

"Quest'anno la mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo grazie a uomini - oltre che giocatori - dal valore straordinario. Un grazie speciale a mio cugino Andrea Agnelli, orgoglioso di questo percorso che anno dopo anno porta i bianconeri a battere record su record".

"Nei festeggiamenti non dobbiamo dimenticare l'appoggio dei tifosi, persone che come me vivono di Juve e per la Juventus, che hanno sostenuto la squadra per tutta la stagione dimostrando un amore incondizionato - aggiunge Lapo - La Juve è wonderful ed io, insieme alla mia azienda (Italia Independent, ndr), sono orgoglioso di celebrarla ancora una volta fino alla fine con un'edizione speciale di occhiali da sole".