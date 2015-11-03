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Notizie Scudetto Fiorentina

Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa

03 maggio 2026 22:56

Farioli nella storia: Porto campione, è il più giovane tecnico italiano a vincere un campionato all’estero

02 maggio 2026 23:57

Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto

06 aprile 2026 22:58

Ansa: Napoli, 39 feriti e 10 rapine durante la festa scudetto. Il bollettino potrebbe peggiorare

24 maggio 2025 15:25

Il Napoli di Conte è campione d’Italia: 2-0 al Cagliari e quarto scudetto della storia

23 maggio 2025 22:56

Napoli, addio scaramanzia: allo stadio pronto il palco scudetto, dal Comune 500 mila euro per la festa

21 maggio 2025 23:28

Il Genoa rovina la festa al Napoli. L’Inter accorcia e domenica ospita la Lazio: sorride la Fiorentina

11 maggio 2025 23:24

L'Atalanta affonda il Milan e sale al primo posto, Fiorentina col Cagliari per restare in scia

06 dicembre 2024 22:59

Ziliani: "Nessuno lo dice ma la media punti più alta negli scontri diretti è di Fiorentina e Atalanta"

26 novembre 2024 23:00

Lotito: "Ho preso la Lazio dalle macerie con 550 mln di debiti, contano i fatti non le parole"

12 maggio 2024 22:14

Cuadrado balla al coro "Chi non salta bianconero è", petizione dei tifosi juventini contro di lui

30 aprile 2024 21:50

La vendetta rossonera, a S.Siro musica techno per coprire la festa scudetto dell'Inter

22 aprile 2024 23:52

Radio Bruno, la Fiorentina sta lavorando al nuovo logo a partire dalla prossima stagione

18 febbraio 2022 13:57

Amauri: "Il mio gol segnato con la Fiorentina ha aiutato la Juventus a vincere lo scudetto"

05 aprile 2020 15:51

Ag. Rugani: "Credo si possa giocare fino ad agosto/settembre. Se qualcuno pensa ancora allo scudetto..."

22 marzo 2020 13:03

Clamoroso Ghirelli: "L'idea è di finire il campionato ma stiamo valutando anche l'ipotesi di non assegnare lo scudetto"

10 marzo 2020 16:51

Lapo Elkann: "La mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo…"

20 maggio 2019 18:46

CARO GABRIEL, ORA (FINALMENTE) TI HO CAPITO...

30 marzo 2019 01:03

Maggio: "La sconfitta contro la Fiorentina ci ha tolto lo scudetto, giornata storta. Altro che..."

05 dicembre 2018 15:54

Felipe Melo: "A Firenze battere la Juve vale uno Scudetto, i bianconeri dovranno stare attenti"

01 dicembre 2018 12:31

Gravina, prossimo presidente FIGC: "Ma quale 36 scudetti, la Juventus ne ha 34 e deve rispettarlo"

20 ottobre 2018 13:13

Pioli "scansa" i dubbi: "Noi arbitri dello scudetto? Contro il Napoli faremo la nostra partita per finire bene la stagione"

23 aprile 2018 15:57

CECCHI GORI: "NON HANNO VOLUTO CHE VINCESSIMO LO SCUDETTO. HO CEDUTO BATISTUTA QUANDO HO CAPITO CHE..."

14 dicembre 2017 15:44

Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia: la Fiorentina Women's batte il Brescia (1-0) e firma il double

16 giugno 2017 23:56

Caos a Napoli, De Laurentiis non fa entrare allo stadio San Paolo i campioni dello scudetto azzurro

10 maggio 2017 20:20

EMOZIONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

06 maggio 2017 22:39

VINCERE A FIRENZE, 48 ANNI DOPO: UN TRICOLORE SOTTO IL LABARO

06 maggio 2017 17:37

Calamai: "Spalletti ha due obiettivi: vincere lo scudetto e allenare la Fiorentina. Può essere la sorpresa..."

07 aprile 2017 13:11

Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore"

06 dicembre 2016 22:14

Incredibile Lazio: può vincere il terzo scudetto, si decide a gennaio

12 novembre 2016 15:59

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