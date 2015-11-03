Notizie Scudetto Fiorentina

Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa
03 maggio 2026 22:56
Farioli nella storia: Porto campione, è il più giovane tecnico italiano a vincere un campionato all’estero
02 maggio 2026 23:57
Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto
06 aprile 2026 22:58
Ansa: Napoli, 39 feriti e 10 rapine durante la festa scudetto. Il bollettino potrebbe peggiorare
24 maggio 2025 15:25
Il Napoli di Conte è campione d’Italia: 2-0 al Cagliari e quarto scudetto della storia
23 maggio 2025 22:56
Napoli, addio scaramanzia: allo stadio pronto il palco scudetto, dal Comune 500 mila euro per la festa
21 maggio 2025 23:28
Il Genoa rovina la festa al Napoli. L’Inter accorcia e domenica ospita la Lazio: sorride la Fiorentina
11 maggio 2025 23:24
L'Atalanta affonda il Milan e sale al primo posto, Fiorentina col Cagliari per restare in scia
06 dicembre 2024 22:59
Ziliani: "Nessuno lo dice ma la media punti più alta negli scontri diretti è di Fiorentina e Atalanta"
26 novembre 2024 23:00
Lotito: "Ho preso la Lazio dalle macerie con 550 mln di debiti, contano i fatti non le parole"
12 maggio 2024 22:14
Cuadrado balla al coro "Chi non salta bianconero è", petizione dei tifosi juventini contro di lui
30 aprile 2024 21:50
La vendetta rossonera, a S.Siro musica techno per coprire la festa scudetto dell'Inter
22 aprile 2024 23:52
Radio Bruno, la Fiorentina sta lavorando al nuovo logo a partire dalla prossima stagione
18 febbraio 2022 13:57
Amauri: "Il mio gol segnato con la Fiorentina ha aiutato la Juventus a vincere lo scudetto"
05 aprile 2020 15:51
Ag. Rugani: "Credo si possa giocare fino ad agosto/settembre. Se qualcuno pensa ancora allo scudetto..."
22 marzo 2020 13:03
Clamoroso Ghirelli: "L'idea è di finire il campionato ma stiamo valutando anche l'ipotesi di non assegnare lo scudetto"
10 marzo 2020 16:51
Lapo Elkann: "La mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo…"
20 maggio 2019 18:46
CARO GABRIEL, ORA (FINALMENTE) TI HO CAPITO...
30 marzo 2019 01:03
Maggio: "La sconfitta contro la Fiorentina ci ha tolto lo scudetto, giornata storta. Altro che..."
05 dicembre 2018 15:54
Felipe Melo: "A Firenze battere la Juve vale uno Scudetto, i bianconeri dovranno stare attenti"
01 dicembre 2018 12:31
Gravina, prossimo presidente FIGC: "Ma quale 36 scudetti, la Juventus ne ha 34 e deve rispettarlo"
20 ottobre 2018 13:13
Pioli "scansa" i dubbi: "Noi arbitri dello scudetto? Contro il Napoli faremo la nostra partita per finire bene la stagione"
23 aprile 2018 15:57
CECCHI GORI: "NON HANNO VOLUTO CHE VINCESSIMO LO SCUDETTO. HO CEDUTO BATISTUTA QUANDO HO CAPITO CHE..."
14 dicembre 2017 15:44
Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia: la Fiorentina Women's batte il Brescia (1-0) e firma il double
16 giugno 2017 23:56
Caos a Napoli, De Laurentiis non fa entrare allo stadio San Paolo i campioni dello scudetto azzurro
10 maggio 2017 20:20
EMOZIONI... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
06 maggio 2017 22:39
VINCERE A FIRENZE, 48 ANNI DOPO: UN TRICOLORE SOTTO IL LABARO
06 maggio 2017 17:37
Calamai: "Spalletti ha due obiettivi: vincere lo scudetto e allenare la Fiorentina. Può essere la sorpresa..."
07 aprile 2017 13:11
Mihajilovic: "Il Torino vincerà lo scudetto, è la squadra migliore"
06 dicembre 2016 22:14
Incredibile Lazio: può vincere il terzo scudetto, si decide a gennaio
12 novembre 2016 15:59
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