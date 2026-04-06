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Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto

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Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto

Redazione

6 Aprile · 22:58

Aggiornamento: 6 Aprile 2026 · 22:58

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InterMilanNapoliPolitanoscudettoSerie A

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Decide un gol di Politano al 79’ e la classifica cambia: il Napoli sorpassa i rossoneri e sale al 2° posto ma resta a -7 dalla vetta

Il Milan cade al Maradona e vede complicarsi ulteriormente la rincorsa al vertice, con l’Inter che di fatto, mantenendo comunque 7 punti di vantaggio proprio sui partenopei, appare sempre più vicina allo scudetto. A decidere la sfida è Politano al 79’, al termine di una gara equilibrata ma con poche vere occasioni.

Nel primo tempo è il Napoli a gestire maggiormente il pallone, mentre il Milan prova a rendersi pericoloso in ripartenza. L’occasione più importante capita a Pavlovic, che di testa sfiora il vantaggio su punizione, mentre Nkunku risponde con un sinistro fuori di poco. I ritmi però si abbassano e la partita fatica ad accendersi.

Nella ripresa gli azzurri crescono e costruiscono le occasioni migliori: Maignan è decisivo su Giovane, mentre Anguissa non trova la porta di testa. Il Milan resta in partita ma produce poco e fatica a impensierire davvero la difesa avversaria. Il momento decisivo arriva al 79’: azione sviluppata sulla sinistra, cross di Olivera e pallone che arriva a Politano, che al volo sorprende Maignan sul primo palo e firma l’1-0. Nel finale il Milan prova a reagire, ma senza lucidità: Gimenez manda alto di testa e Leao spreca calciando male. Occasioni insufficienti per evitare la sconfitta.

Con questo successo il Napoli scavalca proprio i rossoneri in classifica, ma resta comunque a -7 dall’Inter capolista. Un risultato che, oltre a rilanciare gli azzurri, rende ancora più concreta la corsa dei nerazzurri verso il titolo. [Foto Gazzetta.it]

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