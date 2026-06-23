Torricelli: “La Fiorentina nei prossimi cinque anni deve iniziare a pensare allo Scudetto”

L'ex difensore viola promuove la crescita del club e guarda al futuro con grande ambizione: fiducia nella struttura societaria e apprezzamento per Grosso

A pochi giorni dall'apertura del mercato estivo, Moreno Torricelli ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle prospettive del club e su alcuni dei protagonisti della rosa viola. Intervenuto ai microfoni di Italia7, l'ex giocatore gigliato ha evidenziato la solidità della società e le potenzialità di crescita del progetto.

Parlando dell'organizzazione del club, Torricelli ha sottolineato come la Fiorentina disponga delle caratteristiche necessarie per puntare sempre più in alto: “Per fare una squadra forte è importante avere competenze, specificità, un adeguato livello dello staff e qualità strutturale. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per fare grandi cose: nei prossimi tre, quattro, cinque anni, si deve iniziare a pensare allo Scudetto, è un imperativo”.

L'ex difensore si è poi concentrato su alcuni nomi legati all'attualità viola. Su Grosso ha espresso parole di grande stima: “Grosso è un ‘giovane-esperto’, un ragazzo molto preparato. Potrebbe davvero essere il profilo giusto per la Fiorentina”.

Infine, Torricelli ha indicato la strada da seguire per valorizzare il patrimonio tecnico della squadra: “I giocatori forti come Kean vanno tenuti, o Fagioli, che ha le qualità per diventare il titolare nel centrocampo della nostra Nazionale. Ma deve convincersi del suo valore”.