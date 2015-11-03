Notizie Torricelli Fiorentina

Torricelli difende la Fiorentina: “Kean è maturo e forte, Fagioli può conquistare il mondo”
16 ottobre 2025 19:04
Torricelli: "Malattia di mia moglie? Un calvario di 10 mesi. Negli ultimi giorni sono crollato"
16 ottobre 2025 10:21
Torricelli a cuore aperto: "Ho lasciato il calcio dopo la morte di mia moglie, l'ho fatto per i miei figli"
30 giugno 2025 11:38
Torricelli: "Preferisco la filosofia di Palladino a quella di Italiano, il modulo lo fanno i giocatori"
10 ottobre 2024 23:40
Torricelli: "Quando andai via dalla Juventus, scelsi la Fiorentina per Trapattoni"
01 luglio 2023 11:03
Torricelli crede nella Fiorentina: "È la squadra più in forma della Serie A. Stasera tutto è possibile"
20 aprile 2022 19:06
Lippi divide. Chi lo vuole per la competenza. Chi no per il suo passato
10 aprile 2021 08:48
Torricelli: "Sarà una partita difficile anche per la Juventus. Fiorentina proverà a sfruttare occasioni"
21 dicembre 2020 14:46
Torricelli: "Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza"
11 settembre 2019 21:48
Torricelli: "Porto nel mio cuore la mitraglia di Batistuta contro la Juventus…"
31 marzo 2019 18:53
Torricelli: "La Fiorentina darà tutto, anche quello che non ha. È il momento giusto per riprendersi"
01 dicembre 2018 12:37
Torricelli: "La Fiorentina può arrivare in Europa, Pioli sta facendo un grande lavoro"
27 settembre 2018 19:06
Torricelli: "Le tragedie avvicinano anche i rivali e questa è la più bella vittoria di Davide"
08 marzo 2018 23:19
Torricelli: "Il Napoli si aspettava qualcosa di più dalla Fiorentina contro la Juve ma così non è stato.."
19 febbraio 2018 18:07
Torricelli: "La Juventus batterà la Fiorentina e vincerà il settimo scudetto consecutivo"
09 febbraio 2018 12:08
Torricelli: "Terzini non all'altezza della Fiorentina? Se giochi con la difesa a tre superi questa lacuna"
30 novembre 2017 15:36
Torricelli: ''I terzini viola non fanno la differenza. La Fiorentina può tentare solo per l'ultimo posto in Europa League...''
18 ottobre 2017 16:54
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