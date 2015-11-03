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Notizie Torricelli Fiorentina

Torricelli difende la Fiorentina: “Kean è maturo e forte, Fagioli può conquistare il mondo”

16 ottobre 2025 19:04

Torricelli: "Malattia di mia moglie? Un calvario di 10 mesi. Negli ultimi giorni sono crollato"

16 ottobre 2025 10:21

Torricelli a cuore aperto: "Ho lasciato il calcio dopo la morte di mia moglie, l'ho fatto per i miei figli"

30 giugno 2025 11:38

Torricelli: "Preferisco la filosofia di Palladino a quella di Italiano, il modulo lo fanno i giocatori"

10 ottobre 2024 23:40

Torricelli: "Quando andai via dalla Juventus, scelsi la Fiorentina per Trapattoni"

01 luglio 2023 11:03

Torricelli crede nella Fiorentina: "È la squadra più in forma della Serie A. Stasera tutto è possibile"

20 aprile 2022 19:06

Lippi divide. Chi lo vuole per la competenza. Chi no per il suo passato

10 aprile 2021 08:48

Torricelli: "Sarà una partita difficile anche per la Juventus. Fiorentina proverà a sfruttare occasioni"

21 dicembre 2020 14:46

Torricelli: "Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza"

11 settembre 2019 21:48

Torricelli: "Porto nel mio cuore la mitraglia di Batistuta contro la Juventus…"

31 marzo 2019 18:53

Torricelli: "La Fiorentina darà tutto, anche quello che non ha. È il momento giusto per riprendersi"

01 dicembre 2018 12:37

Torricelli: "La Fiorentina può arrivare in Europa, Pioli sta facendo un grande lavoro"

27 settembre 2018 19:06

Torricelli: "Le tragedie avvicinano anche i rivali e questa è la più bella vittoria di Davide"

08 marzo 2018 23:19

Torricelli: "Il Napoli si aspettava qualcosa di più dalla Fiorentina contro la Juve ma così non è stato.."

19 febbraio 2018 18:07

Torricelli: "La Juventus batterà la Fiorentina e vincerà il settimo scudetto consecutivo"

09 febbraio 2018 12:08

Torricelli: "Terzini non all'altezza della Fiorentina? Se giochi con la difesa a tre superi questa lacuna"

30 novembre 2017 15:36

Torricelli: ''I terzini viola non fanno la differenza. La Fiorentina può tentare solo per l'ultimo posto in Europa League...''

18 ottobre 2017 16:54

Torricelli: "DV diversi rispetto a Cecchi Gori. Le celebrità fiorentine devono criticare meno e aiutare di più"

28 giugno 2017 16:30

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