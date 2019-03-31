Torricelli: "Porto nel mio cuore la mitraglia di Batistuta contro la Juventus…"

Moreno Torricelli, l'ex difensore e compagno di squadra della Fiorentina ha parlato al Bati day per ricordare le partite giocate insieme e l'affetto di Firenze: "Che spettacolo questa gente, che merav...

Moreno Torricelli, l'ex difensore e compagno di squadra della Fiorentina ha parlato al Bati day per ricordare le partite giocate insieme e l'affetto di Firenze: "Che spettacolo questa gente, che meraviglia Firenze, Gabriel era il capitano, il numero uno, una bandiera per noi oltre che per la Fiorentina: un vero bomber. In allenamento era fortissimo, tra noi c'era una sana rivalità. Gabriel è un ragazzo d'oro mi è rimasto in mente la sua voglia e disponibilità di aiutare i compagni. Anedotto? Porto nel mio cuore il goal contro la Juve di Batistuta".

Fonte: tuttomercatweb