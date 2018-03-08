Torricelli: "Le tragedie avvicinano anche i rivali e questa è la più bella vittoria di Davide"

Moreno Torricelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Gran gesto da parte di tutti: sia della Juve, che della tifoseria viola. E questo mi fa un gran piacere. Le rivalità, se ci si ferma al...

Moreno Torricelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Gran gesto da parte di tutti: sia della Juve, che della tifoseria viola. E questo mi fa un gran piacere. Le rivalità, se ci si ferma al solo sfottò sportivo, sono qualcosa di bello. Le tragedie possono avvicinare tifoserie e colori, e spero che Davide ottenga questa vittoria, che sarebbe forse la più bella".