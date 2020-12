Torricelli: “Sarà una partita difficile anche per la Juventus. Fiorentina proverà a sfruttare occasioni”

Moreno Torricelli, ex terzino destro della Fiorentina, con la maglia viola dal 98 al 2002, ha parlato a TuttoJuve, queste le sue parole sulla squadra viola e sulla sfida contro la Juventus:

“Sarà una partita difficile per tutto quel che comporta Juventus-Fiorentina, la Juve però deve continuare sulla sua strada e deve cercare i tre punti. Sulla carta è superiore e proverà fin da subito a far la partita, i viola dal loro canto dovranno essere nella giornata giusta e proveranno a sfruttare il più piccolo errore degli avversari”.

Dunque la Fiorentina non verrà a fare una partita vis a vis come l’ha fatta l’Atalanta?

“No, il valore tecnico delle due formazioni è differente: l’Atalanta è ormai un top club per via di quel che sta facendo negli ultimi anni in Italia e in Europa, la Fiorentina invece non sta attraversando un buon momento come dicevamo prima” conclude Torricelli.

