Torricelli: "DV diversi rispetto a Cecchi Gori. Le celebrità fiorentine devono criticare meno e aiutare di più"
L'ex difensore di Fiorentina e Juventus Moreno Torricelli, è stato intervistato da Lady Radio e gli è stata chiesta un'opionione riguardo la particolare situazione societaria che si sta venendo a crea...
L'ex difensore di Fiorentina e Juventus Moreno Torricelli, è stato intervistato da Lady Radio e gli è stata chiesta un'opionione riguardo la particolare situazione societaria che si sta venendo a creare a Firenze. Queste le sue parole: "È diverso rispetto a quando c'era Cecchi Gori: a quel tempo si percepiva la disperazione dei tifosi. Oggi è diverso: i DV si sono stufati di sentirsi arrivare le critiche di illustri personaggi fiorentini che, volendo, potrebbero contribuire alla crescita della Fiorentina. E invece non lo fanno: mi viene in mente il nuovo stadio, ad esempio".