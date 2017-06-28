Torricelli: "DV diversi rispetto a Cecchi Gori. Le celebrità fiorentine devono criticare meno e aiutare di più"

L'ex difensore di Fiorentina e Juventus Moreno Torricelli, è stato intervistato da Lady Radio e gli è stata chiesta un'opionione riguardo la particolare situazione societaria che si sta venendo a crea...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2017 16:30

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